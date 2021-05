Citate despre dragoste. Iubirea în citate celebre și vorbe înțelepte

Iubirea poate fi definită cu mii de cuvinte și tot nu o putem cuprinde cu toate sensurile ei. Când vrei să vorbești despre iubire, folosește câteva dintre cele mai frumoase citate despre dragoste culese din autori celebri, din cărți și din înțelepciunea populară.



Cuprins 1 Citate despre dragoste culese de la autori celebri

2 Citate de dragoste faimoase din autori români

3 Iubirea în proverbe și zicători înțelepte

Cu greu putem exprima în cuvinte dragostea, dar cele mai interesante citate despre dragoste ne vor ajuta să ne exprimăm mai bine. În multe dintre ele ne vom recunoaște pe noi înșine, așa cum am iubit în viață!

Citate despre dragoste culese de la autori celebri

Trebuie sa iubesti pe oricine, orice, oricum, numai sa iubesti. – Alexandre Dumas

Dragostea si moartea, singurele doua elemente prin care omul atinge infinitul. – Alexandre Dumas fiul

Iubirea adevarata te face totdeauna mai bun, oricare ar fi femeia care o inspira. – Alexandre Dumas fiul

Greu nu este sa te indragostesti, greu este sa-ti declari dragostea. – Alfred de Musset

A iubi inseamna ceva, restul e nimic. – Alfred de Musset

Nu iubim cu adevarat decat atunci cand iubim fara motive. – Anatole France

Inceputurile unei iubiri impartasite sunt tot ce-si poate inchipui un om mai fermecator pe lumea aceasta. – Andre Maurois

Doar dragostea se poate imparti la nesfarsit, in asa fel incat intre timp nu se termina. – Anne Morrow Lindbergh

Iubirea este o forta. Nu este un rezultat; este o cauza. – Anne Morrow Lindbergh

Inainte de orice, dragostea este ascultare in tacere. A iubi inseamna a contempla […] Va veni ora cand nu vei mai cere nimic. Nici buzele, nici zambetul, nici bratul dragastos, nici rasuflarea prezentei sale. Iti va fi de-ajuns ca ea doar sa existe. – Antoine de Saint-Exupery

Adevarata iubire incepe de acolo de unde tu nu mai astepti nimic in schimb. – Antoine de Saint-Exupery

Iubesti pentru ca iubesti. Nu exista ratiune pentru a iubi. – Antoine de Saint-Exupery

Bratele dragostei te cuprind cu tot prezentul tau, cu trecutul si viitorul tau. – Antoine de Saint-Exupery

Noi toti ne-am nascut pentru a iubi. Acesta este principiul existentei noastre si singurul sau sfarsit. – Benjamin Disraeli

Cand iubesti puternic, gasesti intotdeauna ceva nou in persoana iubita. – Blaise Pascal

Dragostea nu cunoaste legi. – Boethius

Dragostea este genul de copac ale carui fructe nu cresc pe crengi, ci la radacina. – Bruce Boyd

Ce e dragostea? Nevoia de a iesi din tine insuti. – Charles Baudelaire

Dragostea este zarea libera si larga, unde sufletul poate sa-si intinda aripile. – Charles Wagner

Fericirea se naste din iubire, iar iubirea se naste chiar din inima omului. – Don Miguel Ruiz

Iubirea este stralucirea care preschimba praful vietii cotidiene intr-o ceata aurie. – Elinor Glyn

Iubirea, bucuria si pacea nu pot inflori pana cand nu v-ati eliberat de sub dominatia mintii. – Eckhart Tolle

Dragostea ii face pe oameni sa se simta egali. – Fiodor Mihailovici Dostoevski

Nu piroanele l-au rastignit pe Hristos, ci Iubirea! – Fiodor Mihailovici Dostoevski

Mintea are o mie de ochi, iar inima doar unul; si totusi lumina vietii moare, atunci cand dragostea dispare. – Francis William Bourdillon

Iubirea este un foc ascuns, o boala placuta, o otrava buna la gust, o dulce amaraciune, un chin desfatator, un zbucium plin de bucurie, o rana salbatica si dulce, o moarte blanda. – Francisco de Rojas Zorrilla

Dragostea e asemeni febrei; nu le putem stapani pe nici una si nici nu putem limita durata sau intensitatea lor. – Francois de La Rochefoucauld

Puterea pe care cei pe care ii iubim o au asupra noastra este intotdeauna mai mare decat aceea pe care o avem noi insine. – Francois de La Rochefoucauld

Dragostea adevarata este o limba pe care surzii o pot auzi si orbii o pot vedea. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Poate ca Dumnezeu va dori sa cunosti multe persoane nepotrivite inainte de a cunoaste persoana potrivita, pentru ca atunci cand o vei cunoaste in sfarsit, sa stii sa fii recunoscator. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Poate ca pentru lume esti doar o singura persoana, dar pentru o anumita persoana esti intreaga lume. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Doar pentru ca cineva nu te iubeste asa cum vrei tu, nu inseamna ca nu te iubeste cu toata fiinta sa. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Nu te iubesc pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt atunci cand sunt cu tine. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Nu merita sa plangi pentru nimeni, iar cei care merita nu te vor face sa plangi. – Gabriel Jose Garcia Marquez

In zadar fugim de ceea ce ne este drag, imaginea sa, mai iute decat marea si vanturile, ne urmareste pana la capatul lumii; si oriunde am merge, ducem cu noi ceea ce ne ajuta sa traim. – Jean Jacques Rousseau

Dragostea adevarata este un foc mistuitor care isi duce flacara in celelalte sentimente si le insufleteste cu o vigoare noua. – Jean Jacques Rousseau

Dragostea nu este un foc pe care-l inchidem in suflet; totul ne tradeaza, vocea, tacerea, privirea; iar flacarile neacoperite bine izbucnesc mai puternic. – Jean Racine

Iubirea-i mare numai pe langa un mare vis. – Jean Rostand

Dragostea este cea mai puternica forta din univers. – Jean-Baptiste Poquelin (Moliere)

Sa iubim nebuneste tot ce straluceste pe acest pamant, fiindca alta viata nu ne este cunoscuta. – Euripide

Dragostea e ca randunelele, poarta noroc casei unde se aciuiază. – Emile Zola

Iubirea functioneaza in mod diferit in minti diferite, pe nebun il lumineaza, iar pe intelept il orbeste. – John Dryden

Putina dragoste seamana cu putin vin… prea mult si dintr-unul si din celalalt, il imbolnavesc pe om.. – John Ernst Steinbeck

Dragostea este misterul intre doi oameni, nu asemanarea dintre ei. – John Fowles

Acela care nu a iubit niciodata, inseamna ca nu a trait niciodata. – John Gay

Odata am tinut dragostea in palma mainii. Uite-i liniile. – John Wieners

Iubirea este o promisiune, iubirea este un suvenir, odata dat niciodata uitat, niciodata lasat sa dispara. – John Winston Ono Lennon

Iubirea e ca vinul. E bine cand il gusti, dar dupa ce bei o sticla intreaga ai dureri de cap. – Julio Iglesias

Dragostea vindeca oamenii – pe cei ce o daruiesc, dar si pe cei ce o primesc. – Karl Augustus Menninger

Iubirea nu se daruie decat pe sine si nu ia decat de la sine. Iubirea nu stapaneste si nu vrea sa fie stapanita fiindca iubirii ii e de-ajuns iubirea. – Khalil Gibran

Sa fii iubit de cineva iti da putere, iar sa iubesti pe cineva iti da curaj. – Lao Tzu

Iubirea este viata. Si daca iti lipseste iubirea, iti lipseste viata. – Leo Buscaglia

In iubire nu exista mai mult sau mai putin. Energia se intemeiaza pe iubire, dar iubirii nu-i poti poruncii. – Lev Nicolaevici Tolstoi

Tot ce pot sa inteleg, inteleg doar din cauza ca te iubesc. – Lev Nicolaevici Tolstoi

Iubirea si meditatia sunt doua aripi pe aceiasi umeri. Ele se echilibreaza reciproc. Numai atunci cand le cultivi pe amandoua poti creste, poti deveni implinit. – Osho

Dragostea este ceata care se formeaza cu aburii suspinelor. – William Shakespeare

Cursul dragostei adevarate nu a fost niciodata neted. – William Shakespeare

Unde iubirea-i mare, si cea mai mica indoiala in teama se transforma. – William Shakespeare

Sa inveti a citi ce-ti scrie iubirea care tace, si sa auzi cu ochii, astea nu le poate face decat gingasul simt al iubirii. – William Shakespeare

Toate zilele sunt nopti pana te vad, iar noptile stralucesc ca zilele cand te visez. – William Shakespeare

Citate de dragoste faimoase din autori români

Iubirea este o forma de comuniune si de intimitate. – Emil Cioran

Toate neputintele se reduc la una: aceea de a iubi, aceea de a evada din propria tristete. – Emil Cioran

A iubi inseamna a suferi si cum multi fug de suferinta putini stiu sa iubeasca! – Emil Cioran

Dragostea este daruire deplina. – Fanus Neagu

Nu poti sa iubesti ce e anonim si ce-ti scapa cu totul. – Fanus Neagu

Dragostea este frumoasa tocmai pentru ca nu cunoste nici o silnicie, e preferinta sincera. – Camil Petrescu

Si intr-o iubire poti sa ajungi la capatul lumii. – Camil Petrescu

O iubire adevarata inseamna sa nu poti gandi contrariul ei. – Camil Petrescu

O iubire care nu este eterna nu este nimic. – Camil Petrescu

Dragostea e temelia neclintita pe care se poate cladi o casnicie morala adevarata, fericita. – Garabet Ibraileanu

Caci – cine nu stie – iubim mai mult pentru ceea ce dam decat pentru ceea ce ni se da si mai ales pentru acei pentru care ne jertfim. – Garabet Ibraileanu

Dragostea se naste in priviri, creste pe buze si moare in lacrimi. – George Calinescu

Daca n-ar fi iubirea, m-as teme de viata. – Grigore Vieru

Iubirea n-are nevoie de inteles. – Ion Luca Caragiale

O mare durere sa iubesti, o mare nenorocire sa scapi de aceasta durere. – Ion Luca Caragiale

Dragostea apare la o fereastra, inainte de-a bate la usa. – Ionel Teodoreanu

Dragostea arde, dar lipsa ei usuca. – Ionel Teodoreanu

Am renuntat la marginitul Eu, nemarginindu-ma-n tine. – Ionut Caragea

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, insa cuvintele au intotdeauna nevoie de dragoste. – Ionut Caragea

Iubirea adevarata infrunta lumea, e generoasa si mandra. Nicio placere in iubire nu se poate compara cu afisarea ei in fata oamenilor. Numai iubirea vinovata se ascunde. – Liviu Rebreanu

Iubirea nu a ucis niciodata, numai oamenii ucid in numele ei. – Liviu Rebreanu

Iubirea adevarata nu moare nicioadata in sufletul omului, ba il insoteste si dincolo, pana in sanul nemarginirii…Dar iubirea nu poate prinde radacina in inima manjita de ura. – Liviu Rebreanu

Iubirea nu este un targ: te iubesc pentru ca ma iubesti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru ca te iubesc – Liviu Rebreanu

Iubirea, iubirea adevarata, este un mare dar al vietii, care nu pica la tot pasul, nu se repeta des, si mai ales nu se repeta la aceeasi intensitate, cu aceeasi profunzime, su aceeasi frumusete. – Lucia Demetrius

Nu pot cunoaste adevarata dragoste, decat depasind-o. – Mircea Eliade

Suntem doi si singuri, si-n loc de inima ne bate luna. – Nichita Stanescu

Dragostea nu este doar un zambet, nu este doar o floare, dragostea este un suflet ranit si apoi vindecat de altul. – Octavian Paler

Dragostea e speranta si fara speranta lumea nu ar existat – Octavian Paler

Am avut norocul sa aflu ca dragostea este unicul adevar important si absolut, intr-o viata care nu ne da decat daruri relative. Si n-am fost ipocrit. Am iubit si eu. – Octavian Paler

Dragostea e la fel ca o boala pe care daca nu o tratezi se agraveaza… si ca orice floare pe care daca nu o uzi se ofileste. – Octavian Paler

Cand iubirea, acel puf de papadie, ce vine mereu si pleaca cu primul fir de vaant, va trece si pe la poarta ta, atunci vei sti ca m-ai intalnit. – Octavian Paler

Cine iubeste si este iubit nu va mai fi niciodata acelasi om ca inainte. – Octavian Paler

In iubire, totul se schimba,toate devin insemnate:dintr-un nimic se naste un colos. – Tudor Arghezi

Sentiment care vine in galop si dispare in varful picioarelor. – Tudor Musatescu

Dragostea = Batai de inima pentru dureri de cap. – Tudor Musatescu

Iubirea în proverbe și zicători înțelepte

Iubirile ca și pomii: înfloresc atâta timp cât au rădăcini. Proverb portughez

Dragostea și teamă nu mănâncă din aceeași farfurie. Proverb portughez

Dragostea e ca ceața: nu e înălțime pe care să n-o acopere. Proverb unguresc

Dragostea nu ia seama la bârfe. Proverb din Ghana

Dragostea nu numai prin cuvinte, ci mai mult prin fapte să ți-o arăți. Proverb românesc

Dragostea face un om orb și surd. Proverb din Sudan

Când sărăcia intră pe ușă, iubirea zboară pe fereastră. Proverb englezesc

Un bărbat îndrăgostit este mai dibaci decât o sută de avocați. Proverb spaniol

Două lucruri nu pot fi tăinuite: dragostea și beția. Proverb grecesc

Nu poți să reușești în dragoste, dacă ți-e greu să-ți deschizi sufletul. Proverb indian

Cearta din dragoste e începutul iubirii. Proverb german

În dragostea sa față de un trandafir, grădinarul ajunge sclavul a mii de spini. Proverb turcesc

Sigur că există și dragoste la prima vedere, dar este întotdeauna bine să mai aruncăm și o a doua privire.

Tăcerea e floarea curată a dragostei. Proverb german

Gelozia este sufletul iubirii. Proverb japonez

Femeia iubește cu inima, bărbatul cu capul. Proverb german

Dragostea este asemeni a două inimi ce ard împreună și se transformă într-una singură. Proverb chinezesc

Dacă dragostea nu este nebunie, nu este dragoste. Proverb spaniol

O iubire fără adevăr este ca un râu fără maluri. Proverb indian

În dragoste, prima lecție este să nu uiți niciodată. Proverb francez

Dragostea e roua care umezește la fel și urzica și liliacul. Proverb scandinav

Dragostea, necazurile și banii nu pot fi secrete. În curând, se trădează singure. Proverb spaniol

Dragostea prostește pe cei bătrâni și înțelepțește pe cei tineri. Proverb italian

Dragostea e ca o plantă agățătoare care se usucă și moare dacă nu are nimic de îmbrățișat. Proverb indian

Dragostea a făcut eroi, dar mai ales proști. Proverb scandinav

Dragostea a făcut lumea.

Cu cât există mai multe cuvinte în dragoste, cu atât ea devine mai șubrezită. Proverb francez