Cele mai așteptate concerte în 2023. Ce artiști și trupe celebre vin în România

Anul 2023 vine cu o serie de concerte pe care nu vrei să le ratezi. Ce artiști și trupe celebre cântă în România în 2023?

Deep Purple, Depeche Mode, Eros Ramazzotti, ZAZ, Louis Tomlinson (ex – One Direction) și mulți, mulți alții vor veni în noul an, în România, să facă spectacol.

Cele mai așteptate concerte în 2023, în România

Iată ce trupe și artiști au anunțat, momentan, că vor concerta în România în 2023.

Ianuarie

14.01.2023 – Taake și Anomalie vor susține un concert în Club Quantic din București, sâmbătă, 14 ianuarie 2023, de la ora 20:45.

20.01.2023 – Asemic revine live pe scena din Quantic cu melodii de pe cele 2 materiale discografice din 2015 și 2018, dar și cu piese ce fac parte din următorul album, ce va părea în 2023. În deschidere vor cânta cei de la W3 4R3 NUM83R5 și The Thirteenth Sun.

Februarie

11.02.2023 – Trupa Darvaza va susține un concert în club Quantic din București, sâmbătă, pe 11 februarie 2023.

24.02.2023 – Trupa Cargo va susține concertul ‘Balade Rock’, la Sala Palatului, din București, vineri, 24 februarie 2023.

25.02.2023 – Trupa Boney M va concerta la Sala Palatului, din București, începând cu orele 20:00.

Martie

1.03 – 4.03.2023 – André Rieu concertează alături de trupa sa în Cluj-Napoca, la BT Arena.

04.03.2023 – Leprous și Kalandra vor susține un concert la Arenele Romane, din București, sâmbătă, 4 martie 2023, de la ora 18:00, în cadrul ARTmania Evenings, powered by ARTmania Festival.

04.03.2023 – Are loc Bucharest Deathfest 2023, sâmbătă, 4 martie 2023 în Club Quantic din București. Hadliner-ul serii va fi trupa Vomitory.

08.03.2023 – Palaye Royale va susține un concert în Arenele Romane, din București (cort incalzit), miercuri, pe 8 martie 2023, de la ora 19:00.

08.03.2023 – Mariza va concerta la Sala Palatului, din București (ora 20:00).

15.03.2023 – Bruce Dickinson – The Music of Jon Lord & Deep Purple vor cânta la la Sala Palatului, din București (ora 20:00).

28.03.2023 – Tudor Gheorghe susține concertul “Cel ce gândește singur”, la Sala Palatului, din București (ora 20:00).

Aprilie

01.04.2023 – SoundArt Festival 2023 revine în club Quantic, pe 1 aprilie 2023. Trupele confirmate până acum sunt: Mother of Millions, Fakir Thongs, Lady Lizard și Doomsday Astronaut.

09.04.2023 – Passenger va susține un concert la Arenele Romane din București, duminică, pe 9 aprilie 2023.

23.04.2023 – Eros Ramazzotti va susține un concert la Sala Palatului din București, duminică, 23 aprilie 2023.

27.04 – 30.04.2023 – Va avea loc Beach!Please, pe plaja din Costinești. Line-up: Central Cee, 6ix9ine, DaBaby și NLE Choppa, Ian, Oscar, Azteca, Bvcovia și Marko Glass, M.G.L., Petre Stefan, Killa Fonic, Rava, MGK666, Puya, Nane, Lil Cagula, Deliric, OG Eastbull și mulți alții.

Mai

26.05 – 27.05.2023 – Pantera va concerta în cadrul Metalhead Meeting 2023. Evenimentul va avea loc între 26 – 28 mai 2023, în Romexpo din București.

17.05.2023 – W.A.S.P va concerta la Arenele Romane, din București, începând cu orele 20:00.

20.05.2023 – Lord of the Dance – 25 Years of Standing Ovations, la Sala Palatului, din București, începând cu ora 20:30.

26.05 – 28.05.2023 – Concert Pantera – Metalhead Meeting 2023, la Romexpo, București (ora 20:00).

Iunie

08.06.2023 – Hollywood Vampires (Johnny Depp, Alice Cooper și Joe Perry) va susține un concert în Romexpo din București, joi, 8 iunie 2023, de la ora 19:00.

11.06.2023 – ZAZ va concerta la Sala Palatului, din București, începând cu ora 20:00.

23.06 – 25.06.2023 – Va avea loc Saga Festival 2023, la Arena Națională, din București.

Iulie

06.07.2023 – Concert Zucchero, la Arenele Romane, din București, de la ora 20:00.

06.07 – 09.07.2023 – Va avea loc Festivalul Neversea 2023, la Neversea Beach, Constanța.

09.07.2023 – Celebra trupa britanică Deep Purple va susține un nou concert în România pe 9 iulie 2023, la Romexpo, în aer liber. Biletele se pun în vânzare pe 9 decembrie 2022, la ora 10:00.

19.07 – 23.07.2023 – Va avea loc ediția a 9-a a festivalului Electric Castle. The Chemical Brothers vin la EC alaturi de Iggy Pop, Sigur Rós, Pendulum, Nothing But Thieves, George Ezra, Taj Sultana, Peggy Gou, NovaTwins, Hospital Records, Netsky, Anee și multi altii.

21.07 – 23.07.2023 – Festivalul Celtic Transilvania revine după o pauză de 3 ani. Printre trupele care vor urca pe scenă se vor afla și legendarele: Corvus Corax Era Metallum, Bucovina, Truda, dordeduh și altele. Line-up-ul va cuprinde 15 trupe, câte 5 pe seară.

26.07.2023 – Depeche Mode va susține un concert la Arena Nationala din Bucuresti, miercuri pe 26 iulie 2023.

28.07 – 30.07.2023 – Emperor va concerta, în premieră, în România la ARTmania Festival 2023. SAMAEL și Pain of Salvation completează line-up-ul festivalului alături de: Wardruna, Haken, TesseracT, Port Noir și Vulture Industries.

August

02.08 – 06.08.2023 – Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc între 2-6 august 2023, la bazele cetății Râșnov. Line-up: Dropkick Murphys, Anthrax, In Flames, Architects, Epica, Avatar, Triptykon, Marduk, Zeal & Ardor, Sacred Reich, The Ocean, Wolves in the Throne Room, Impaled Nazarene, Imperial Triumphant, Villagers of Ioannina City, Heirot, Misthyrming, Employed to Serve, Infest. Trivium, Alestorm, I Am Morbid, Obituary, Gaerea, Igorrr, Gutalax, Knocked Loose, Deicide, Mayhem, Perturbator, Hangman’s Chair, Sleep Token, sunt nume noi confirmate pentru editia 2023! Primele trupe anunțate sunt Dying Fetus, While She Sleeps si Midnight.

25.08 – 27.08.2023 – Va avea loc WTF Rock Festival 2023! Sepultura este prima trupa confirmată momentan.

Septembrie

17.09.2023 – Louis Tomlinson (ex – One Direction) va cânta în România, la Arenele Romane, din București, pe 17 septembrie 2023, în aer liber.

Foto – 123rf.com