Ce onorariu are Elena Gheorghe la concerte și petreceri private

Elena Gheorghe a filmat cel mai recent videoclip pentru noua piesă intitulată “Topește-mă de tine”. Deși are un program foarte încărcat deoarece susține concerte aproape zilnic, îndrăgita artistă și-a făcut timp pentru filmarea noului clip și a povestit, în cadrul unui interviu recent, că totul a avut loc în cea mai caniculară zi a verii.

Solista are în spate o echipă de 60 de oameni și cu toții s-au răsfățat cu multă înghețată pentru că făcea parte din povestea piesei.

Filmările au durat o zi și o noapte, în cea mai caniculară zi a verii de până acum. Nu a fost ușor, nici cu părul, machiajul. Dar am avut o echipă care s-a descurcat de minune. Am fost în total 60 de oameni și ne-am răsfățat și am mâncat cele 50 de kilograme de înghețată care se aflau la fata locului, ca parte din recuzită și scenariu. Nu ne întrebați de kilograme, că le-am topit imediat la cele 40 de grade și munca și efortul depus – a mărturisit artista pentru playtech.ro.