Reţete de băuturi energizante pe care să le încerci acasă

În zilele obositoare, când te simți epuizată sau lipsită de chef încearcă aceste rețete de băuturi energizante și sucuri pline de vitamine din ingrediente naturale. Evită să bei 3 – 4 cafele pe zi sau să consumi băuturile energizante din comerț. Poți face singură băuturi energizante sănătoase, care susțin imunitatea și un tonus puternic.

Băuturile energizante din comerț sunt îndrăgite de tineri care le consumă pentru a căpăta mai multă rezistență și pentru a alunga senzația de somn. Unele dintre ele pot avea efecte benefice pe termen scurt, dacă nu abuzezi de ele. Sunt băuturi care pot îmbunățăti starea de spirit, inclusiv performanța fizică și mentală.

Dar cele mai multe dintre ele conțin ingrediente controversate, mult zahăr sau înlocuitori mai puțin sănătoși pentru zahăr. Este mult mai indicat să încerci singură rețete de băuturi energizante pe care le poți face acasă, din ingrediente simple și naturale.

Ingrediente controversate

Cofeina, motorul central al energizantelor

Cofeina este ingredientul de bază prezent în aproape toate băuturile energizante de pe piață. Ea stimulează sistemul nervos central, îmbunătățește concentrarea și alungă temporar senzația de oboseală. În plus față de cofeina adăugată, multe produse conțin și surse naturale precum guarana sau ceaiul verde. Problema apare atunci când doza totală de cofeină depășește nivelul recomandat, ceea ce poate duce la efecte adverse precum anxietate, palpitații, insomnie sau chiar intoxicație. Specialiștii avertizează că riscurile sunt mai mari în cazul tinerilor sau al persoanelor cu afecțiuni cardiace nediagnosticate.

Taurina, aminoacid controversat

Taurina este un aminoacid produs natural de organism și implicat în funcționarea inimii, a sistemului nervos și a mușchilor. Producătorii o promovează ca amplificator al efectului cofeinei, însă dovezile științifice sunt limitate. Deși este considerată sigură în cantități moderate, combinația dintre taurină și cofeină ridică întrebări legate de siguranța cardiovasculară, mai ales în cazul consumului frecvent.

Glucuronolactona și vitaminele din complexul B

Glucuronolactona, un compus produs de ficat în mod natural, este adăugată în băuturile energizante pe baza presupunerii că susține detoxifierea și metabolismul energetic. Totuși, studiile nu confirmă clar aceste efecte. În plus, majoritatea energizantelor includ și vitamine din complexul B esențiale pentru transformarea alimentelor în energie. Deși acestea sunt necesare organismului, dozele din unele băuturi depășesc mult necesarul zilnic, iar excesul poate provoca efecte secundare precum iritații cutanate sau tulburări digestive.

Zaharuri, îndulcitori și aditivi, „combustibil” ascuns

Multe băuturi energizante au un conținut ridicat de zahăr sub formă de glucoză, sucroză sau sirop de porumb. Acestea oferă energie rapidă, dar și calorii în exces, contribuind la creșterea în greutate și la riscul de diabet. Variantele „light” înlocuiesc zahărul cu îndulcitori artificiali, precum aspartamul sau sucraloza, a căror siguranță pe termen lung este încă dezbătută.

Evită cantitățile prea mari de cofeină, taurină, fructoză sau vitamine din complexul B și încearcă aceste băuturi energizante pe care le poți face acasă. Iată ce ingrediente naturale poți folosi pentru ele.

Baza lichidă poate fi apa plată, apa minerală, dar și apa de cocos, ceaiul verde, infuziile de plante sau de fructe, laptele sau iaurtul.

Surse de cofeină naturală:

– cafeaua: fie că este fiartă și strecurată, fie că dizolvi cafea solubilă în apă rece, evită să depășești două lingurițe cu vârf de cafea pentru 250 ml de apă;

– ceaiul verde: infuzat timp de câteva minute și strecurat, ceaiul verde este o sursă bună de cofeină și L-tinină, un aminoacid care îți dă energie, fără să te agite precum o cafea concentrată;

– ceaiul negru: are un conținut mai ridicat de cofeină decât ceaiul verde și are un gust plăcut, dacă este combinat cu sucuri de fructe;

– yerba mate: conține cofeină naturală, teobromină și teofilină, compuși care susțin concentrarea și performanța fizică. Se poate prepara infuzie caldă sau rece.

– guarana: este o sursă naturală de cofeină cu acțiune lentă și susținută. Se găsește sub formă de pudră și se poate adăuga în cantități mici în smoothie sau băuturi reci. Este puternică, deci e bine să fie folosită cu moderație.

Surse sănătoase de zahăr

Fructele și sucurile naturale obținute din pulpa fructelor vor adăuga un gust dulce și aromat acestor rețete de băuturi energizante făcute în casă. Glucoza și fructoza din fructe sunt zaharuri simple care se absorb mai lent decât zahărul procesat, astfel încât nu supun organismul unei furtuni de insulină care poate fi dăunătoare în timp.

Surse de vitamine și antioxidanți

Vitaminele din fructe și antioxidanții din diverse plante aromatice, ceaiuri și fructe sunt un plus benefic în băuturile energizante făcute acasă. Bananele sunt bogate în potasiu, magneziu și carbohidrați complecși. Portocalele, lămâile și merele sunt surse de vitamina C și au un gust revigorant. Fructele de pădure (afine, zmeură, mure) conțin antioxidanți care combat stresul oxidativ și oferă un gust intens. Ananasul și mango au multă fructoză care dă energie. Roșiile sau țelina sunt hrănitoare, răcoritoare, aromate și pline de energie.

Mai poți adăuga pulbere de spirulină, bogată în proteine și fier, pulbere de maca pentru a combate oboseala și pentru a echilibra sistemul endocrin. Ghimbirul este cunoscut de secole că poate combate oboseala și că are un efect tonic imediat.

Rețete de băuturi energizante

Limonadă cu ghimbir

În mod surprinzător, o simplă limonadă cu ghimbir și miere, în loc de zahăr, reprezintă una dintre cele mai simple băuturi energizante pe care le poți face acasă.

Ingrediente necesare:

500 ml de apă

1 lămâie

2 lingurițe de miere

1 linguriță de ghimbir ras

frunze proaspete de mentă

sirop de mentă opțional

Mod de preparare

1. Se stoarce zeama de lămâie într-un pahar înalt și se adaugă mierea. Se amestecă bine până se dizolvă mierea, apoi se pune acest amestec într-o carafă pentru limonade.

2. Se rade ghimbirul și se adaugă peste mierea cu lămâie.

3. Se adaugă jumătate de litru de apă și frunze proaspete de miere. Se acoperă carafa și se ține la frigider 3 – 4 ore înainte de servire.

Suc de mere, morcovi și sfeclă

Ingrediente necesare:

1 măr;

4 morcovi decojiți;

jumătate de sfeclă proaspătă, tăiată felii.

Mod de preparare:

1. Se taie ingredientele în bucăți potrivite și se mixează până când se obține un amestec omogen.

2. Se poate adăuga apă plată sau apă minerală, precum și cuburi de gheață pentru un efect răcoritor.

Suc de roșii, castraveți și țelină

Ingrediente necesare:

3 roșii bine coapte și suculente;

2 castraveți decojiți

un sfert de țelină dat pe răzătoare.

Mod de preparare:

1. Roșiile se curăță de coajă și se pun la blender cu bucăți de castraveți decojite. Se mizează totul până se obține un amestec omogen.

2. Se adaugă țelina dată pe răzătoarea fină.

3. Se mai poate adăuga apă rece dacă este un suc prea consistent.

4. Se poate adăuga un strop de sare pentru a accentua savoarea legumelor.

5. Se servește imediat.

Băutură cu ghimbir și turmeric

Ingrediente necesare:

250 ml apă plată sau apă de cocos

1 linguriță de turmeric pudră

1 linguriță ghimbir ras

1 linguriță de miere

un praf de piper negru

1 linguriță ulei de cocos

sucul de la ½ lămâie

gheață

Mod de preparare

1. Se amestecă toate ingredientele într-un blender și se toarnă într-un borcan cu capac.

2. Se servește rece vara sau ușor călduț iarna, dar nu fierbinte, pentru a nu distruge proprietățile mierii și curcuminei. Poate fi băut dimineața sau în prima parte a zilei pentru susținerea energiei și a clarității mentale.

Băutură răcoritoare cu Yerba Mate

Ingrediente necesare:

1 lingură de yerba mate sau 1 plic infuzabil

250 ml apă rece 1 linguriță miere (opțional)

sucul de la o jumătate de lime (sau lămâie)

frunze de mentă proaspătă

4–5 cuburi de gheață

1 – 2 felii de castravete

Mod de preparare

1. Se prepară o infuzie rece de yerba mate: se lasă planta să infuzeze în apă rece sau caldă timp de cel puțin 15 minute.

2. Se adaugă sucul de lime, mierea și frunzele de mentă.

3. Se pune gheața și felia de castravete pentru un plus de prospețime.

4. Se servește imediat sau se păstrează la frigider.

Smoothie cu spirulină

Ingrediente necesare:

1 banană coaptă

1 linguriță de pudră de spirulină

200 ml lapte vegetal (migdale, ovăz sau cocos)

1 linguriță semințe de cânepă sau chia

1 linguriță miere

1/2 linguriță ghimbir ras

Mod de preparare:

1. Se pun toate ingredientele în blender și se mixează până când amestecul devine un lichid cremos.

2. Se pot adăuga câteva cuburi de gheață, dacă se servește vara.

3. Se servește imediat, deoarece își schimbă culoarea și proprietățile dacă este păstrat la frigider mai mult de 20 – 30 de minute.

Ceai negru energizant

Ingrediente necesare:

200 ml ceai negru infuzat 3 – 4 minute, apoi răcit

1 linguriță de miere (opțional, după gust)

sucul de la 1/2 lămâie

câteva frunze de mentă proaspătă (sau felii subțiri de ghimbir)

cuburi de gheață opțional

2 -3 felii de portocală pentru decor

Mod de preparare

1. Se pregătește infuzia de ceai negru și se lasă să se răcească complet.

2. Se adaugă sucul de lămâie și mierea.

3. Se umple un pahar cu gheață și frunze de mentă și se toarnă ceaiul rece peste gheață.

4. Se amestecă ușor și se adaugă felii de portocală pentru decor.

