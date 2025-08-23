  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cele mai murdare lucruri din casă

Cele mai murdare lucruri din casă

Cele mai murdare lucruri din casă
Adina Zamfir
.

Facem curățenie periodic, dar se întâmplă să uităm adesea să igienizăm lucruri banale, pe care le folosim aproape zilnic cum ar fi clanțele sau întrerupătoarele. Află care sunt cele mai murdare lucruri din casă, pe care uităm să le curățăm, ce greșeli facem când începem curățenia generală și cât de des trebuie igienizate cele mai utile obiecte din casă.

Cât de des schimbi buretele de vase și cât de des igienizezi telecomanda? Poate îți imaginezi că cele mai murdare lucruri din casă sunt vasul de toaletă și covorașul de la intrare, dar în realitate buretele de vase adună un număr mult mai mare de bacterii care se înmulțesc ușor în mediul umed și gras.

Descoperă cele mai murdare lucruri din casă, lucruri pe care le folosim zilnic și care devin ”pepiniere” prolifice de bacterii și virusuri. Un studiu complex, care a analizat obiectele frecvent folosite într-o gospodărie, a identificat peste 340 de agenți patogeni. O mare parte dintre aceștia ne pot pune sănătatea în pericol și sunt cu atât mai periculoși pentru membrii familiei cu o imunitate compromisă. De aceea, curățenia casei trebuie să cuprindă și o igienizare temeinică a unor lucruri banale, pe care le folosim zi de zi și pe care uităm adesea să le curățăm.

Multe bacterii se înmulțesc rapid, în cel puțin 20 de minute, mai ales când cresc temperaturile, iar majoritatea virusurilor pot supraviețui în medie 18 ore pe diverse obiecte de unde vor ajunge pe mâinile noastre și apoi la nas sau la gură. Zi de zi luăm contact cu ei, iar lucrurile din jurul nostru sunt mult mai murdare decât ne imaginam!

Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Recomandarea zilei

Top 13 cele mai murdare lucruri din casă

Cele mai murdare lucruri din casă

Tocătoarele și prosoapele de bucătărie, printre cele mai murdare lucruri din casă

Mâinile noastre sunt gazde bune pentru 4.700 de tipuri de bacterii. Trăim cu ele și unele sunt necesare, dar multe devin periculoase dacă nu sunt ținute sub control.

Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Recomandarea zilei

Folosim tot felul de detergenți și substanțe dezinfectante ca să luptăm cu ele, dar există multe lucruri de care avem nevoie zilnic și pe care nici nu ne gândim să le igienizăm. În mod surprinzător, ele sunt cele mai murdare lucruri din casă pentru că le curățăm mult mai rar sau chiar deloc.

Clanțele și mânerele de la uși, frigider sau dulapuri

Degeaba te speli pe mâini la baie, dacă pui mâna pe o clanță murdară și apoi mergi la bucătărie să te așezi la masă. Șterge și clanțele din casă sau mânerele de la dulapuri și sertare cu alcool sanitar, când faci curățenie. Același sfat este util și pentru întrerupătoare pe care le folosești zilnic, dar le cureți prea rar sau chiar deloc.

Telecomenzile, în top cele mai murdare lucruri din casă

Le folosim zilnic de mai multe ori, dar le considerăm atât de banale, încât nu ne mai gândim la ele când facem curat. Telecomenzile se murdăresc rapid din cauza grăsimii și a transpirației de pe mâini. Uneori mai ajung pe ele sosuri de pizza, zahăr de pe gogoși sau alte ingrediente lipicioase de la alimentele pe care le consumăm când ne uităm la televizor. Folosește săptămânal o lavetă înmuiată în alcool sanitar să igienizezi telecomenzile!

Bureții de vase

Îi folosești zilnic și ai impresia că este suficient să îi speli cu detergentul de vase pentru a fi curați. Dar detergentul de vase nu omoară toți microbii. O bună parte din ei rezistă în bureți, unde se înmulțesc ușor. Un mediu umed, plin de grăsimi și zaharuri este un mediu propice pentru bacterii.

Dezinfectează bureții în cuptorul cu microunde. Nu îți ia decât un minut! Spală bine bureții cu detergent, clătește-i cu apă rece și stoarce-i, apoi pune-i în cuptorul cu microunde și pornește-l timp de un minut. Cea mai mare parte a microbilor va fi eliminată.

Suportul de vase și tacâmuri

De cele mai multe ori, suporturile pentru vase și tacâmuri rămân pline de apă la finalul zilei, iar bacteriile se înmulțesc ușor în spațiile umede. Curăță bine aceste suporturi cu apă fierbinte și detergent cel puțin la fiecare 3 – 4 zile, pentru a le menține cu adevărat curate.

Cuptorul cu microunde

cum-folosesti-cuptorul-cu-microunde

Îl folosești zilnic, dar de câte ori îl cureți temeinic? Privește cu atenție pereții interiori și mai ales ”plafonul” cuptorului. Acolo sare grăsimea, sar picături de sos și de ciorbă, dacă încălzești mâncarea fără să folosești un capac special de protecție pentru cuptorul cu microunde.

Curăță acest cuptor mai des, cel puțin săptămânal sau la fiecare două săptămâni pentru că se murdărește mai repede decât ai crede!

Prosoapele de bucătărie

Prosoapele de bucătărie ajung să fie mult mai murdare decât prosoapele de baie, deoarece avem tendința să ne ștergem pe mâini mult mai des la bucătărie și, de cele mai multe ori, avem grăsime pe mâini, firimituri sau pete de sos. Prosoapele de bucătărie trebuie schimbate săptămânal și spălate la o temperatură ridicată, de 60 de grade, pentru a distruge toate bacteriile.

Mopul și mătura

Folosești mopul și mătura zi de zi să faci curățenie, dar pe ele de câte ori le cureți? După fiecare curățenie, mopul este lăsat umed în găleată sau după ușa din baie sau prin balcon. Ideal ar fi să igienizezi mopul și mătura după fiecare utilizare, să le speli cu o soluție pe bază de apă și clor de rufe în cantități egale. Apoi, lasă-le să se usuce într-un spațiu bine ventilat. Un mop umed și murdar începe să miroasă foarte urât și chiar să mucegăiască.

Tastatura de la calculator

Cere timp și răbdare să cureți toate butoanele tastaturii, dar este important pentru sănătatea ta să faci acest lucru frecvent. Milioane de bacterii se dezvoltă rapid pe tastatură, unde ajunge grăsimea de pe degete. Mici resturi de alimente și pete de sosuri, pentru că tuturor ne place să luăm câte o gustare când stăm la calculator, alimentează coloniile de bacterii. La fel putem spune și despre mouse, pe care ar trebui să îl cureți săptămânal.

Periuța de dinți

O folosești zilnic și, poate, o ții uneori într-un pahar cu apă de gură. Dar această soluție nu dezinfectează decât în foarte mică măsură periuța de dinți. Cel mai simplu este să o ții câteva secunde în apă clocotită și vei scăpa de cele mai periculoase bacterii. Pune un ibric curat cu apă la foc, iar când apa dă în clocot ține capul periuței 30 – 40 de secunde în apa clocotită. Așa vei reuși să o igienizezi și să cureți depunerile de pastă de dinți. Iar, la fiecare două luni, schimbă periuța pentru un periaj eficient.

Pieptenii și periile de păr

Pieptenii și periile de păr sunt adesea ignorate, cu toate că le folosim zilnic. Aceste obiecte se încarcă de grăsime și găzduiesc o mulțime de bacterii și agenți patogeni, de aceea este bine să le cureți de fiecare dată când te speli pe cap. Folosește o perie moale, dușul fierbinte și un săpun lichid și curăță bine pieptănul, imediat după ce te speli pe cap.

Poșetele și portofelele

Cele mai murdare lucruri din casă

Hainele le speli, pantofii îi mai cureți din când în când…, dar poșetele aproape niciodată. Ar fi bine să le cureți și pe ele, atât la exterior, cât și căptușeala din interior cu un amestec de apă și alcool sanitar, apoi să le lași să se usuce peste noapte. Același lucru este valabil și pentru portofel, unde ții bancnote pline de microbi după ce au trecut prin mâinile a mii de oameni.

Peria de lângă toaletă

Sigur că pare neplăcut să speli peria de toaletă, dar este necesar. Este unul dintre cele mai murdare lucruri din casă și este neglijată de obicei luni de zile sau chiar ani. Cel puțin la 10 zile ar trebui dezinfectată cu o soluție de apă și clor în cantități egale.

Filtrul de la aspirator

Știm deja că este bine să curățăm aspiratorul cel puțin după două sau trei utilizări. Peria aspiratorului, filtrele și recipientul în care se adună praful trebuie demontate pe rând și spălate periodic în apă fierbinte cu detergent sau cu o soluție de igienizare pe bază de clor.

Ce greșeli să eviți când faci curățenie

Ar fi bine să reții care sunt cele mai murdare lucruri din casă, lucruri pe care le ignori adesea când faci o curățenie generală. Adu-ți aminte de ele și încearcă să le igienizezi mult mai des, să le cureți săptămânal sau la fiecare două săptămâni.

Iată și alte greșeli pe care le poți face când începi curățenia. Ține cont de ele să nu le mai repeți și vei avea o casă mult mai curată și sigură pentru sănătatea familiei tale.

NU freca energic petele de pe covoare!

Și covoarele se numără printre cele mai murdare lucruri din casă, mai ales dacă avem obiceiul să intrăm încălțați în casă. Când vrei să cureți covoarele, indiferent că folosești doar o soluție simplă din apă și detergent sau o soluție specială împotriva petelor, nu freca energic. Riști să distrugi fibrele, să le rupi sau să le scămoșezi. În plus, dacă freci prea tare, este posibil ca zona respectivă să se decoloreze. Mai bine tamponezi ușor, până când petele dispar, și salvezi covorul!

NU folosi detergenți de rufe cu înălbitor pentru covoare

Chiar dacă nu ai la îndemână o soluție de curățat covoarele, nu folosi detergentul de rufe, mai ales dacă are înălbitor. Acesta este conceput să acționeze pe o durată scurtă de timp și să fie apoi clătit și îndepărtat. Dar, dacă îl folosești la curățarea covoarelor, pe acestea nu le mai poți clăti, iar detergentul va rămâne în fibre și va decolora culorile. 

NU spăla geamurile cu mișcări circulare

Dacă speli geamurile cu mișcări circulare, rămân dâre de mizerie sau de detergent care se văd apoi în soare. Mai bine șterge de sus în jos și de la dreapta la stânga, apoi ai grijă să le lustruiești cu o soluție de calitate, cu aceleași mișcări.

NU folosi oțet pe blatul din granit de la bucătărie

Oțetul, zeama de lămâie sau alte substanțe acide din comerț sunt interzise pentru blaturile din compozit pe bază de granit. Acizii mătuiesc suprafața blatului și cu timpul își pierde luciul și se pătează. Descoperă și alte lucruri din casă pe care nu este bine să le cureți cu oțet.

NU șterge praful cu o lavetă uscată

Oricât de moale ar fi laveta sau cârpa pe care o folosești la ștersul prafului, umezește-o pulverizând o soluție antistatică pentru mobilă. Dacă folosești laveta uscată, praful se va împrăștia prin aer, ajunge mai repede în plămânii tăi și se depune pe mobila din jur!

foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum se pregătește Otilia de nuntă. Artista se căsătorește peste o săptămână: „Voi purta caftan și voi fi pictată cu henna”
Cum se pregătește Otilia de nuntă. Artista se căsătorește peste o săptămână: „Voi purta caftan și voi fi pictată cu henna”
Fanatik
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
GSP.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Click.ro
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Citește și...
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost posibil așa ceva
După ce s-a aflat de divorţul iminent, Emmanuel Macron face un alt pas important! Brigitte e la pământ, nu se aştepta la aşa ceva
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Emisiunea care a făcut senzație în anii 2000. A creat vedete peste noapte
Ce este regula 1000-100-10 în gătirea pastelor
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Elle
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea „Românii au talent.” Actorul face o pauză de la televiziune: „Una dintre cele mai bune decizii”
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea „Românii au talent.” Actorul face o pauză de la televiziune: „Una dintre cele mai bune decizii”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
DailyBusiness.ro
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
A1.ro
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Horoscop 24 august 2025. O zodie primește lovitura vieții. Este trădată de persoana în care avea cea mai mare încredere
Horoscop 24 august 2025. O zodie primește lovitura vieții. Este trădată de persoana în care avea cea mai mare încredere
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Observator News
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Libertatea pentru Femei
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tratamentele balneare, considerate prea scumpe și ineficiente. Guvernul vrea să reducă rambursările
Tratamentele balneare, considerate prea scumpe și ineficiente. Guvernul vrea să reducă rambursările
Medicii de la UPU atenționează: Covid-19 nu a dispărut!
Medicii de la UPU atenționează: Covid-19 nu a dispărut!
Branduri celebre de apă minerală, acuzate că vând apă de la robinet îmbuteliată
Branduri celebre de apă minerală, acuzate că vând apă de la robinet îmbuteliată
Ochelarii de vedere, decontați pentru această categorie de români
Ochelarii de vedere, decontați pentru această categorie de români
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton