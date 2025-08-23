Facem curățenie periodic, dar se întâmplă să uităm adesea să igienizăm lucruri banale, pe care le folosim aproape zilnic cum ar fi clanțele sau întrerupătoarele. Află care sunt cele mai murdare lucruri din casă, pe care uităm să le curățăm, ce greșeli facem când începem curățenia generală și cât de des trebuie igienizate cele mai utile obiecte din casă.

Cât de des schimbi buretele de vase și cât de des igienizezi telecomanda? Poate îți imaginezi că cele mai murdare lucruri din casă sunt vasul de toaletă și covorașul de la intrare, dar în realitate buretele de vase adună un număr mult mai mare de bacterii care se înmulțesc ușor în mediul umed și gras.

Descoperă cele mai murdare lucruri din casă, lucruri pe care le folosim zilnic și care devin ”pepiniere” prolifice de bacterii și virusuri. Un studiu complex, care a analizat obiectele frecvent folosite într-o gospodărie, a identificat peste 340 de agenți patogeni. O mare parte dintre aceștia ne pot pune sănătatea în pericol și sunt cu atât mai periculoși pentru membrii familiei cu o imunitate compromisă. De aceea, curățenia casei trebuie să cuprindă și o igienizare temeinică a unor lucruri banale, pe care le folosim zi de zi și pe care uităm adesea să le curățăm.

Multe bacterii se înmulțesc rapid, în cel puțin 20 de minute, mai ales când cresc temperaturile, iar majoritatea virusurilor pot supraviețui în medie 18 ore pe diverse obiecte de unde vor ajunge pe mâinile noastre și apoi la nas sau la gură. Zi de zi luăm contact cu ei, iar lucrurile din jurul nostru sunt mult mai murdare decât ne imaginam!

Top 13 cele mai murdare lucruri din casă

Tocătoarele și prosoapele de bucătărie, printre cele mai murdare lucruri din casă

Mâinile noastre sunt gazde bune pentru 4.700 de tipuri de bacterii. Trăim cu ele și unele sunt necesare, dar multe devin periculoase dacă nu sunt ținute sub control.

Folosim tot felul de detergenți și substanțe dezinfectante ca să luptăm cu ele, dar există multe lucruri de care avem nevoie zilnic și pe care nici nu ne gândim să le igienizăm. În mod surprinzător, ele sunt cele mai murdare lucruri din casă pentru că le curățăm mult mai rar sau chiar deloc.

Clanțele și mânerele de la uși, frigider sau dulapuri

Degeaba te speli pe mâini la baie, dacă pui mâna pe o clanță murdară și apoi mergi la bucătărie să te așezi la masă. Șterge și clanțele din casă sau mânerele de la dulapuri și sertare cu alcool sanitar, când faci curățenie. Același sfat este util și pentru întrerupătoare pe care le folosești zilnic, dar le cureți prea rar sau chiar deloc.

Telecomenzile, în top cele mai murdare lucruri din casă

Le folosim zilnic de mai multe ori, dar le considerăm atât de banale, încât nu ne mai gândim la ele când facem curat. Telecomenzile se murdăresc rapid din cauza grăsimii și a transpirației de pe mâini. Uneori mai ajung pe ele sosuri de pizza, zahăr de pe gogoși sau alte ingrediente lipicioase de la alimentele pe care le consumăm când ne uităm la televizor. Folosește săptămânal o lavetă înmuiată în alcool sanitar să igienizezi telecomenzile!

Bureții de vase

Îi folosești zilnic și ai impresia că este suficient să îi speli cu detergentul de vase pentru a fi curați. Dar detergentul de vase nu omoară toți microbii. O bună parte din ei rezistă în bureți, unde se înmulțesc ușor. Un mediu umed, plin de grăsimi și zaharuri este un mediu propice pentru bacterii.

Dezinfectează bureții în cuptorul cu microunde. Nu îți ia decât un minut! Spală bine bureții cu detergent, clătește-i cu apă rece și stoarce-i, apoi pune-i în cuptorul cu microunde și pornește-l timp de un minut. Cea mai mare parte a microbilor va fi eliminată.

Suportul de vase și tacâmuri

De cele mai multe ori, suporturile pentru vase și tacâmuri rămân pline de apă la finalul zilei, iar bacteriile se înmulțesc ușor în spațiile umede. Curăță bine aceste suporturi cu apă fierbinte și detergent cel puțin la fiecare 3 – 4 zile, pentru a le menține cu adevărat curate.

Cuptorul cu microunde

Îl folosești zilnic, dar de câte ori îl cureți temeinic? Privește cu atenție pereții interiori și mai ales ”plafonul” cuptorului. Acolo sare grăsimea, sar picături de sos și de ciorbă, dacă încălzești mâncarea fără să folosești un capac special de protecție pentru cuptorul cu microunde.

Curăță acest cuptor mai des, cel puțin săptămânal sau la fiecare două săptămâni pentru că se murdărește mai repede decât ai crede!

Prosoapele de bucătărie

Prosoapele de bucătărie ajung să fie mult mai murdare decât prosoapele de baie, deoarece avem tendința să ne ștergem pe mâini mult mai des la bucătărie și, de cele mai multe ori, avem grăsime pe mâini, firimituri sau pete de sos. Prosoapele de bucătărie trebuie schimbate săptămânal și spălate la o temperatură ridicată, de 60 de grade, pentru a distruge toate bacteriile.

Mopul și mătura

Folosești mopul și mătura zi de zi să faci curățenie, dar pe ele de câte ori le cureți? După fiecare curățenie, mopul este lăsat umed în găleată sau după ușa din baie sau prin balcon. Ideal ar fi să igienizezi mopul și mătura după fiecare utilizare, să le speli cu o soluție pe bază de apă și clor de rufe în cantități egale. Apoi, lasă-le să se usuce într-un spațiu bine ventilat. Un mop umed și murdar începe să miroasă foarte urât și chiar să mucegăiască.

Tastatura de la calculator

Cere timp și răbdare să cureți toate butoanele tastaturii, dar este important pentru sănătatea ta să faci acest lucru frecvent. Milioane de bacterii se dezvoltă rapid pe tastatură, unde ajunge grăsimea de pe degete. Mici resturi de alimente și pete de sosuri, pentru că tuturor ne place să luăm câte o gustare când stăm la calculator, alimentează coloniile de bacterii. La fel putem spune și despre mouse, pe care ar trebui să îl cureți săptămânal.

Periuța de dinți

O folosești zilnic și, poate, o ții uneori într-un pahar cu apă de gură. Dar această soluție nu dezinfectează decât în foarte mică măsură periuța de dinți. Cel mai simplu este să o ții câteva secunde în apă clocotită și vei scăpa de cele mai periculoase bacterii. Pune un ibric curat cu apă la foc, iar când apa dă în clocot ține capul periuței 30 – 40 de secunde în apa clocotită. Așa vei reuși să o igienizezi și să cureți depunerile de pastă de dinți. Iar, la fiecare două luni, schimbă periuța pentru un periaj eficient.

Pieptenii și periile de păr

Pieptenii și periile de păr sunt adesea ignorate, cu toate că le folosim zilnic. Aceste obiecte se încarcă de grăsime și găzduiesc o mulțime de bacterii și agenți patogeni, de aceea este bine să le cureți de fiecare dată când te speli pe cap. Folosește o perie moale, dușul fierbinte și un săpun lichid și curăță bine pieptănul, imediat după ce te speli pe cap.

Poșetele și portofelele

Hainele le speli, pantofii îi mai cureți din când în când…, dar poșetele aproape niciodată. Ar fi bine să le cureți și pe ele, atât la exterior, cât și căptușeala din interior cu un amestec de apă și alcool sanitar, apoi să le lași să se usuce peste noapte. Același lucru este valabil și pentru portofel, unde ții bancnote pline de microbi după ce au trecut prin mâinile a mii de oameni.

Peria de lângă toaletă

Sigur că pare neplăcut să speli peria de toaletă, dar este necesar. Este unul dintre cele mai murdare lucruri din casă și este neglijată de obicei luni de zile sau chiar ani. Cel puțin la 10 zile ar trebui dezinfectată cu o soluție de apă și clor în cantități egale.

Filtrul de la aspirator

Știm deja că este bine să curățăm aspiratorul cel puțin după două sau trei utilizări. Peria aspiratorului, filtrele și recipientul în care se adună praful trebuie demontate pe rând și spălate periodic în apă fierbinte cu detergent sau cu o soluție de igienizare pe bază de clor.

Ce greșeli să eviți când faci curățenie

Ar fi bine să reții care sunt cele mai murdare lucruri din casă, lucruri pe care le ignori adesea când faci o curățenie generală. Adu-ți aminte de ele și încearcă să le igienizezi mult mai des, să le cureți săptămânal sau la fiecare două săptămâni.

Iată și alte greșeli pe care le poți face când începi curățenia. Ține cont de ele să nu le mai repeți și vei avea o casă mult mai curată și sigură pentru sănătatea familiei tale.

NU freca energic petele de pe covoare!

Și covoarele se numără printre cele mai murdare lucruri din casă, mai ales dacă avem obiceiul să intrăm încălțați în casă. Când vrei să cureți covoarele, indiferent că folosești doar o soluție simplă din apă și detergent sau o soluție specială împotriva petelor, nu freca energic. Riști să distrugi fibrele, să le rupi sau să le scămoșezi. În plus, dacă freci prea tare, este posibil ca zona respectivă să se decoloreze. Mai bine tamponezi ușor, până când petele dispar, și salvezi covorul!

NU folosi detergenți de rufe cu înălbitor pentru covoare

Chiar dacă nu ai la îndemână o soluție de curățat covoarele, nu folosi detergentul de rufe, mai ales dacă are înălbitor. Acesta este conceput să acționeze pe o durată scurtă de timp și să fie apoi clătit și îndepărtat. Dar, dacă îl folosești la curățarea covoarelor, pe acestea nu le mai poți clăti, iar detergentul va rămâne în fibre și va decolora culorile.

NU spăla geamurile cu mișcări circulare

Dacă speli geamurile cu mișcări circulare, rămân dâre de mizerie sau de detergent care se văd apoi în soare. Mai bine șterge de sus în jos și de la dreapta la stânga, apoi ai grijă să le lustruiești cu o soluție de calitate, cu aceleași mișcări.

NU folosi oțet pe blatul din granit de la bucătărie

Oțetul, zeama de lămâie sau alte substanțe acide din comerț sunt interzise pentru blaturile din compozit pe bază de granit. Acizii mătuiesc suprafața blatului și cu timpul își pierde luciul și se pătează. Descoperă și alte lucruri din casă pe care nu este bine să le cureți cu oțet.

NU șterge praful cu o lavetă uscată

Oricât de moale ar fi laveta sau cârpa pe care o folosești la ștersul prafului, umezește-o pulverizând o soluție antistatică pentru mobilă. Dacă folosești laveta uscată, praful se va împrăștia prin aer, ajunge mai repede în plămânii tăi și se depune pe mobila din jur!

