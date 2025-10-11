  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ce mai poţi face cu berea – utilizarea berii în gospodărie

Ce mai poţi face cu berea – utilizarea berii în gospodărie

Ce mai poţi face cu berea – utilizarea berii în gospodărie
Adina Zamfir
.

O baie caldă în care ai adăugat bere este deosebit de relaxantă și hidratează până și cea mai uscată piele. Tu te-ai gândit ce mai poți face cu berea? Vei descoperi o mulțime de utilizări pentru băutura amăruie din hamei, multe dintre ele recomandate în gospodărie, altele pentru îngrijire și frumusețe.

Creată de femei în vremurile antice, berea a devenit în zilele noastre una dintre cele mai răspândite băuturi alcoolice din lume. Nici variantele de bere fără alcool nu se lasă mai prejos și cuceresc piețele din întreaga lume cu arome de fructe, caramel sau nuci.

Berea este într-adevăr foarte populară și iubită și se găsește aproape în fiecare gospodărie. Dincolo de gustul ei și beneficiile pe care le are în cazul unui consum moderat, află ce mai poți face cu berea în casă și prin grădină. Vei descoperi o mulțime de utilizări mai puțin știute, care sunt foarte ușor de pus în practică.

Berea și beneficiile ei pentru sănătate

Berea trebuie consumată moderat, un pahar de bere pe zi – în cazul femeilor, cel mult o o sticlă de 500 ml de bere – în cazul bărbaților, dar nu mai mult de 10 – 16 gr de alcool. În aceste condiții, un consum moderat poate fi benefic pentru organism. Alcoolul din bere poate ajuta la reducerea depunerilor de colesterol rău, iar polifenolii din bere acționează ca antioxidanți. Un studiu recent, realizat cu ajutorul unor voluntare aflate la menopauză, arată că o cantitate moderată de bere (cu alcool) crește nivelul colesterolului „bun” (HDL) și poate stimula metabolismul. Un alt studiu-pilot pe femei după menopauză a raportat că atât berea cu alcool, cât și berea fără alcool au avut efecte pozitive asupra unor indicatori de sănătate cardiovasculară, cum ar fi scăderea LDL-colesterolului sau creșterea HDL.

Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Recomandarea zilei

Berea, totuși, rămâne o băutură alcoolică, iar consumul ei trebuie să fie unul moderat și numai în cazul persoanelor cu o sănătate foarte bună. Dar berea poate avea și alte utilizări în casă. Poate fi folosită atât pentru frumusețe, cât și pentru mici trucuri salvatoare în gosdpodărie.

Ce mai poți face cu berea: trucuri uimitoare

Aproape fiecare dintre noi are în frigider câteva sticle de bere. Dacă bărbații o apreciază pentru gustul ei amar și răcoritor, noi, femeile, am descoperit că berea ascunde și alte beneficii! De la bucătărie, până la îngrijirea părului, a pielii și a florilor, berea poate fi un adevărat aliat al gospodinei moderne. Iată ce mai poți face cu berea în casă și grădină!

La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Recomandarea zilei

Marinată fragedă pentru carne

Ce mai poţi face cu berea - utilizarea berii în gospodărie

Când vrei să pregătești o friptură suculentă și fragedă, dar nu ai toate ingredientele pentru o marinată sofisticată, apelează cu încredere la bere. Pune bucățile de carne într-un castron încăpător, presară piper, cimbru și puțină sare, apoi toarnă bere până acoperă carnea cu un deget. Las-o la frigider cel puțin o oră. Berea frăgezește carnea și o păstrează suculentă, fără să-i schimbe culoarea.
Truc: Poți adăuga și o linguriță de muștar sau puțin usturoi zdrobit pentru o aromă specială. Se potrivește perfect la carnea de porc, vită sau cocoș bătrân, mai puțin la cea de pui, care devine prea moale.

Orez aromat cu bere

Vrei un orez cu gust aparte? Adaugă o cană de bere atunci când orezul este pe jumătate fiert. Berea îi conferă o aromă fină de nucă și un luciu apetisant. Condimentează cu turmeric și piper negru pentru o nuanță aurie și un parfum discret.
Pont culinar: Poți folosi acest truc la orezul basmati, servit lângă pește sau cu legume la grătar.

Sosuri delicioase cu bere

Dacă vrei un sos bogat și aromat pentru fripturi, călește ceapa în puțin ulei amestecat cu bere. Când devine sticloasă, adaugă bulion, usturoi, cimbru, foi de dafin și un strop de miere. Berea pune în prim plan dulceața cepei și face sosul mult mai savuros, fără să-i dea o notă amăruie, cum am crede.
Truc: Folosește bere brună pentru sosurile folosite la carnea roșie și bere blondă pentru sosurile făcute pentru carnea albă.

Aluat pufos cu bere

Berea este un secret vechi al gospodinelor pentru aluaturi fragede și gustoase. Înlocuiește jumătate din apa folosită la aluatul pentru plăcinte, tarte sărate sau covrigei cu bere. Dioxidul de carbon din bere ajută la dospirea naturală, iar crusta capătă o aromă ușor malțuită, deosebit de plăcută.

Sfat: Poți folosi și bere fără alcool, dacă vrei să pregătești rețete pentru copii.

Friptură de vită în bere

O friptură de vită bine făcută cere răbdare și inspirație. După primele 15 minute de coacere, adaugă jumătate de cană de bere în tavă. Aceasta va frăgezi carnea și va forma un sos savuros alături de legume.
Pont: Folosește bere brună pentru gust intens și adaugă la final puțin unt pentru un sos cremos.

Reîmprospătează pământul din ghivece

Dacă pământul din ghivece ți se pare tare și uscat, amestecă o cană de bere cu o linguriță de bicarbonat și un litru de apă. Udă florile o dată pe săptămână. Berea hrănește bacteriile bune din sol și îl face mai afânat și bogat. Bicarbonatul potolește acidul din bere, iar substanțele active din drojdii îngrașă pământul. În plus, berea adaugă potasiu și fosfor în pământul uscat și devitalizat.
Truc: După câteva udări, sapă ușor pământul și adaugă îngrășământ sau compost pentru un efect de durată.

Îngrășământ natural pentru flori și legume

Berea este un tonic excelent pentru plante, dacă o pregătești corect. Las-o câteva ore într-un vas larg la soare, neacoperit, ca să se evapore o parte din alcool. Apoi amestecă berea cu apă (3 litri de apă la 500 ml de bere) și o linguriță de bicarbonat. Udă florile sau legumele o dată la două săptămâni.
Sfat: Este ideală pentru mușcate, crizanteme, gălbenele și roșii.

Capcană pentru melci și limacși

Ce mai poţi face cu berea - utilizarea berii în gospodărie

Melcii adoră mirosul de bere! Îngroapă câteva borcane până la jumătate în anumite locuri din grădină, unde știi că vin mulți limacși. Umple-le pe jumătate cu bere și vei scăpa de acești dăunători. Ei vor fi atrași de miros și vor cădea în capcană.
Truc: Schimbă berea o dată la două zile pentru eficiență maximă. Oricum, este bine să verifici borcanele în fiecare dimineață și să elimini limacșii din ele.

Șampon natural de altădată

Amestecă un gălbenuș de ou cu 500 ml de bere lăsată într-un castron, să iasă dioxidul de carbon. Apoi spală părul cu acest amestec. Se pare că berea curăță delicat scalpul uscat, iar gălbenușul și drojdiile din bere hrănesc firele de păr.
Pont de frumusețe: Folosește bere fără alcool pentru părul vopsit, ca să nu altereze nuanța, deoarece alcoolul poate dizolva o parte din vopseaua de păr și vei avea o culoare neuniformă.

Clătire pentru păr strălucitor

După șamponare, ține părul într-un lighean cu un litru de bere timp de 10-15 minute. Clătește-l apoi rapid cu apă rece. Berea netezește cuticula firului de păr și oferă o strălucire naturală.

Sfat: Repetă tratamentul de trei ori pe săptămână pentru rezultate vizibile.

Lustru pentru lemn și mobilă

Cu o lavetă moale îmbibată în bere și stoarsă bine, șterge mobila din lemn natural sau lăcuit. Berea curăță delicat și redă luciul pierdut. Folosește orice bere veche, uitată prin frigider.
Truc: Poți adăuga câteva picături de ulei de măsline pentru un efect de hidratare a lemnului.

Curățarea obiectelor din cupru

Pune vasele din cupru la înmuiat în bere câteva ore, apoi freacă-le ușor cu o lavetă moale. Berea curăță petele și redă luciul cald, brun-roșiatic.
Pont: Clătește-le la final cu apă călduță și șterge-le imediat, ca să nu rămână urme.

Masaj relaxant cu bere

Încălzește ușor berea și folosește-o pentru un masaj relaxant. Berea deschide porii, curăță pielea și o lasă catifelată. Este ideală pentru picioare obosite, pentru gambele cu conctracturi musculare, dar și pentru spatele tensionat.
Truc: Adaugă câteva picături de ulei esențial de lavandă sau portocală pentru un plus de relaxare.

Tratament pentru picioare obosite

Într-un lighean, pune un litru de apă caldă, o cutie de bere și o lingură de sare grunjoasă. Ține picioarele în această baie timp de 15 minute. Berea înmoaie pielea, alcoolul dezinfectează, iar sarea tonifică. Este bună cu atât mai mult dacă ai ciuperca unghiei la degetele de la picioare. O astfel de baie cu bere atacă ciuperca unghiei și ajută tratamentul antifungic să acționeze mai ușor.
Sfat: După baie, folosește o pilă pentru călcâie și o cremă hidratantă. Vei avea tălpi moi și unghii curate, ca după o ședință la un pedichiurist profesionist!

Mare atenție cum folosești berea pentru plante!

Multe gospodine cred că berea face plantele mai viguroase, mai ales plantele din ghivece. Este mai degrabă un mit, dar berea poate avea anumite beneficii pentru plante, dacă este folosită corect. Ține cont de faptul că berea conține în primul rând alcool și tot felul de coloranți sau arome sintetice care nu vor face niciun bine plantelor. Alcoolul usucă rădăcinile plantelor, le omoară încet și le găsești ofilite peste câteva zile sau săptămâni.

Berea poate fi bună numai dacă este fabricată din ingrediente naturale și dacă este mult diluată cu apă. Spre exemplu, poți folosi 250 ml de bere la 2 litri de apă pentru a uda unele plante. În loc să folosești bere, mai bine pregătește o soluție din 500 ml de apă și un vârf de cuțit de drojdie. Aceasta se diluează apoi cu 2 litri de apă și ajută florile să fie mai viguroase.

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani. Actrița a suferit mai multe intervenții chirurgicale și patru accidente vasculare cerebrale
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani. Actrița a suferit mai multe intervenții chirurgicale și patru accidente vasculare cerebrale
Fanatik
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
GSP.ro
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Citește și...
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Motivul pentru care Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare au devenit dușmani
De ce fermentează prea repede murăturile și ce să faci
Cât oțet se pune la gogonele să iasă crocante
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Elle
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
DailyBusiness.ro
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
A1.ro
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Observator News
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Libertatea pentru Femei
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva. Oameni vindecați de boli grave și necazuri cumplite
Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva. Oameni vindecați de boli grave și necazuri cumplite
Combinații otrăvitoare: 5 alimente care nu trebuie combinate cu laptele
Combinații otrăvitoare: 5 alimente care nu trebuie combinate cu laptele
Aceste 4 zodii vor avea lumea la picioare până pe 1 decembrie. Perioadă de aur și noroc divin
Aceste 4 zodii vor avea lumea la picioare până pe 1 decembrie. Perioadă de aur și noroc divin
Alimentul plin de vitamina K care reduce colesterolul rău și previne artrita
Alimentul plin de vitamina K care reduce colesterolul rău și previne artrita
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton