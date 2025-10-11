Ce mai poţi face cu berea – utilizarea berii în gospodărie

O baie caldă în care ai adăugat bere este deosebit de relaxantă și hidratează până și cea mai uscată piele. Tu te-ai gândit ce mai poți face cu berea? Vei descoperi o mulțime de utilizări pentru băutura amăruie din hamei, multe dintre ele recomandate în gospodărie, altele pentru îngrijire și frumusețe.

Creată de femei în vremurile antice, berea a devenit în zilele noastre una dintre cele mai răspândite băuturi alcoolice din lume. Nici variantele de bere fără alcool nu se lasă mai prejos și cuceresc piețele din întreaga lume cu arome de fructe, caramel sau nuci.

Berea este într-adevăr foarte populară și iubită și se găsește aproape în fiecare gospodărie. Dincolo de gustul ei și beneficiile pe care le are în cazul unui consum moderat, află ce mai poți face cu berea în casă și prin grădină. Vei descoperi o mulțime de utilizări mai puțin știute, care sunt foarte ușor de pus în practică.

Berea și beneficiile ei pentru sănătate

Berea trebuie consumată moderat, un pahar de bere pe zi – în cazul femeilor, cel mult o o sticlă de 500 ml de bere – în cazul bărbaților, dar nu mai mult de 10 – 16 gr de alcool. În aceste condiții, un consum moderat poate fi benefic pentru organism. Alcoolul din bere poate ajuta la reducerea depunerilor de colesterol rău, iar polifenolii din bere acționează ca antioxidanți. Un studiu recent, realizat cu ajutorul unor voluntare aflate la menopauză, arată că o cantitate moderată de bere (cu alcool) crește nivelul colesterolului „bun” (HDL) și poate stimula metabolismul. Un alt studiu-pilot pe femei după menopauză a raportat că atât berea cu alcool, cât și berea fără alcool au avut efecte pozitive asupra unor indicatori de sănătate cardiovasculară, cum ar fi scăderea LDL-colesterolului sau creșterea HDL.

Berea, totuși, rămâne o băutură alcoolică, iar consumul ei trebuie să fie unul moderat și numai în cazul persoanelor cu o sănătate foarte bună. Dar berea poate avea și alte utilizări în casă. Poate fi folosită atât pentru frumusețe, cât și pentru mici trucuri salvatoare în gosdpodărie.

Ce mai poți face cu berea: trucuri uimitoare

Aproape fiecare dintre noi are în frigider câteva sticle de bere. Dacă bărbații o apreciază pentru gustul ei amar și răcoritor, noi, femeile, am descoperit că berea ascunde și alte beneficii! De la bucătărie, până la îngrijirea părului, a pielii și a florilor, berea poate fi un adevărat aliat al gospodinei moderne. Iată ce mai poți face cu berea în casă și grădină!

Marinată fragedă pentru carne

Când vrei să pregătești o friptură suculentă și fragedă, dar nu ai toate ingredientele pentru o marinată sofisticată, apelează cu încredere la bere. Pune bucățile de carne într-un castron încăpător, presară piper, cimbru și puțină sare, apoi toarnă bere până acoperă carnea cu un deget. Las-o la frigider cel puțin o oră. Berea frăgezește carnea și o păstrează suculentă, fără să-i schimbe culoarea.

Truc: Poți adăuga și o linguriță de muștar sau puțin usturoi zdrobit pentru o aromă specială. Se potrivește perfect la carnea de porc, vită sau cocoș bătrân, mai puțin la cea de pui, care devine prea moale.

Orez aromat cu bere

Vrei un orez cu gust aparte? Adaugă o cană de bere atunci când orezul este pe jumătate fiert. Berea îi conferă o aromă fină de nucă și un luciu apetisant. Condimentează cu turmeric și piper negru pentru o nuanță aurie și un parfum discret.

Pont culinar: Poți folosi acest truc la orezul basmati, servit lângă pește sau cu legume la grătar.

Sosuri delicioase cu bere

Dacă vrei un sos bogat și aromat pentru fripturi, călește ceapa în puțin ulei amestecat cu bere. Când devine sticloasă, adaugă bulion, usturoi, cimbru, foi de dafin și un strop de miere. Berea pune în prim plan dulceața cepei și face sosul mult mai savuros, fără să-i dea o notă amăruie, cum am crede.

Truc: Folosește bere brună pentru sosurile folosite la carnea roșie și bere blondă pentru sosurile făcute pentru carnea albă.

Aluat pufos cu bere

Berea este un secret vechi al gospodinelor pentru aluaturi fragede și gustoase. Înlocuiește jumătate din apa folosită la aluatul pentru plăcinte, tarte sărate sau covrigei cu bere. Dioxidul de carbon din bere ajută la dospirea naturală, iar crusta capătă o aromă ușor malțuită, deosebit de plăcută.

Sfat: Poți folosi și bere fără alcool, dacă vrei să pregătești rețete pentru copii.

Friptură de vită în bere

O friptură de vită bine făcută cere răbdare și inspirație. După primele 15 minute de coacere, adaugă jumătate de cană de bere în tavă. Aceasta va frăgezi carnea și va forma un sos savuros alături de legume.

Pont: Folosește bere brună pentru gust intens și adaugă la final puțin unt pentru un sos cremos.

Reîmprospătează pământul din ghivece

Dacă pământul din ghivece ți se pare tare și uscat, amestecă o cană de bere cu o linguriță de bicarbonat și un litru de apă. Udă florile o dată pe săptămână. Berea hrănește bacteriile bune din sol și îl face mai afânat și bogat. Bicarbonatul potolește acidul din bere, iar substanțele active din drojdii îngrașă pământul. În plus, berea adaugă potasiu și fosfor în pământul uscat și devitalizat.

Truc: După câteva udări, sapă ușor pământul și adaugă îngrășământ sau compost pentru un efect de durată.

Îngrășământ natural pentru flori și legume

Berea este un tonic excelent pentru plante, dacă o pregătești corect. Las-o câteva ore într-un vas larg la soare, neacoperit, ca să se evapore o parte din alcool. Apoi amestecă berea cu apă (3 litri de apă la 500 ml de bere) și o linguriță de bicarbonat. Udă florile sau legumele o dată la două săptămâni.

Sfat: Este ideală pentru mușcate, crizanteme, gălbenele și roșii.

Capcană pentru melci și limacși

Melcii adoră mirosul de bere! Îngroapă câteva borcane până la jumătate în anumite locuri din grădină, unde știi că vin mulți limacși. Umple-le pe jumătate cu bere și vei scăpa de acești dăunători. Ei vor fi atrași de miros și vor cădea în capcană.

Truc: Schimbă berea o dată la două zile pentru eficiență maximă. Oricum, este bine să verifici borcanele în fiecare dimineață și să elimini limacșii din ele.

Șampon natural de altădată

Amestecă un gălbenuș de ou cu 500 ml de bere lăsată într-un castron, să iasă dioxidul de carbon. Apoi spală părul cu acest amestec. Se pare că berea curăță delicat scalpul uscat, iar gălbenușul și drojdiile din bere hrănesc firele de păr.

Pont de frumusețe: Folosește bere fără alcool pentru părul vopsit, ca să nu altereze nuanța, deoarece alcoolul poate dizolva o parte din vopseaua de păr și vei avea o culoare neuniformă.

Clătire pentru păr strălucitor

După șamponare, ține părul într-un lighean cu un litru de bere timp de 10-15 minute. Clătește-l apoi rapid cu apă rece. Berea netezește cuticula firului de păr și oferă o strălucire naturală.

Sfat: Repetă tratamentul de trei ori pe săptămână pentru rezultate vizibile.

Lustru pentru lemn și mobilă

Cu o lavetă moale îmbibată în bere și stoarsă bine, șterge mobila din lemn natural sau lăcuit. Berea curăță delicat și redă luciul pierdut. Folosește orice bere veche, uitată prin frigider.

Truc: Poți adăuga câteva picături de ulei de măsline pentru un efect de hidratare a lemnului.

Curățarea obiectelor din cupru

Pune vasele din cupru la înmuiat în bere câteva ore, apoi freacă-le ușor cu o lavetă moale. Berea curăță petele și redă luciul cald, brun-roșiatic.

Pont: Clătește-le la final cu apă călduță și șterge-le imediat, ca să nu rămână urme.

Masaj relaxant cu bere

Încălzește ușor berea și folosește-o pentru un masaj relaxant. Berea deschide porii, curăță pielea și o lasă catifelată. Este ideală pentru picioare obosite, pentru gambele cu conctracturi musculare, dar și pentru spatele tensionat.

Truc: Adaugă câteva picături de ulei esențial de lavandă sau portocală pentru un plus de relaxare.

Tratament pentru picioare obosite

Într-un lighean, pune un litru de apă caldă, o cutie de bere și o lingură de sare grunjoasă. Ține picioarele în această baie timp de 15 minute. Berea înmoaie pielea, alcoolul dezinfectează, iar sarea tonifică. Este bună cu atât mai mult dacă ai ciuperca unghiei la degetele de la picioare. O astfel de baie cu bere atacă ciuperca unghiei și ajută tratamentul antifungic să acționeze mai ușor.

Sfat: După baie, folosește o pilă pentru călcâie și o cremă hidratantă. Vei avea tălpi moi și unghii curate, ca după o ședință la un pedichiurist profesionist!

Mare atenție cum folosești berea pentru plante!

Multe gospodine cred că berea face plantele mai viguroase, mai ales plantele din ghivece. Este mai degrabă un mit, dar berea poate avea anumite beneficii pentru plante, dacă este folosită corect. Ține cont de faptul că berea conține în primul rând alcool și tot felul de coloranți sau arome sintetice care nu vor face niciun bine plantelor. Alcoolul usucă rădăcinile plantelor, le omoară încet și le găsești ofilite peste câteva zile sau săptămâni.

Berea poate fi bună numai dacă este fabricată din ingrediente naturale și dacă este mult diluată cu apă. Spre exemplu, poți folosi 250 ml de bere la 2 litri de apă pentru a uda unele plante. În loc să folosești bere, mai bine pregătește o soluție din 500 ml de apă și un vârf de cuțit de drojdie. Aceasta se diluează apoi cu 2 litri de apă și ajută florile să fie mai viguroase.

