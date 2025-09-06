  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Care este diferenţa dintre îngheţată, sorbet şi gelato

Care este diferenţa dintre îngheţată, sorbet şi gelato

Care este diferenţa dintre îngheţată, sorbet şi gelato
Adina Zamfir
.

Delicii răcoritoare, pline de arome și savoare, cu toții ne bucurăm de înghețată, sorbet și gelato în zilele calde! Cunoscătorii fac bine diferența dintre înghețată, sorbet și gelato și le preferă întotdeauna pe ultimele două. Află de ce!

Cu toții iubim înghețata, dar mulți dintre noi nu fac bine diferența dintre înghețată și gelato. Mulți consumatori consideră că este unul și același produs. Lucrurile se complică atunci când punem și sorbetul în ecuație.

Care este diferența dintre înghețată, sorbet și gelato? Cum se face fiecare, ce ingrediente se folosesc, care este mai cremoasă și aromată? Care este mai sănătoasă sau mai bună pentru siluetă? Află răspunsurile în rândurile de mai jos și decide tu, în funcție de preferințe și de stilul tău de viață, ce merită să consumi mai des: înghețată, sorbet și gelato!

Înghețată, sorbet și gelato. Cum se face fiecare

Cu siguranță, cunoști deja cele trei produse și, poate, ai sesizat cele mai importante diferențe dintre ele. Dacă ești o gurmandă sau un mare fan al înghețatei, probabil preferi deja gelato artizanal.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Recomandarea zilei

Gelato este un desert cremos și dens, de care multe femei se feresc, dacă sunt la dietă. Preferă înghețata care, se pare, are mai puține calorii. Dar sorbetul? Considerat strămoșul înghețatei, sorbetul trebuie să conțină doar piure de fructe și apă sau, cel mult, un adaos mic de zahăr. Iată cum se fabrică fiecare și ce calorii pot conține.

Cum se pregătește înghețata

inghetata de capsuni

În fabrică, dar și acasă, dacă vrei să pregătești înghețată folosind o mașină de răcire, se folosesc trei ingrediente principale: smântână, lapte și zahăr. Multe rețete de înghețată cuprind și gălbenușuri de ouă, pentru a obține o pastă mai catifelată. Dar smântâna este ingredientul de bază, spre deosebire de gelato la care ingredientul de bază este laptele gras.

Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Recomandarea zilei

Crema din smântână, lapte, ouă, zahăr și arome se congelează treptat și se mixează puternic de mai multe ori, pentru a încorpora cât mai mult aer. Astfel, înghețata devine mult mai pufoasă și aerată.

O înghețată de calitate trebuie să conțină piure de fructe, așa cum conține strămoșul ei, sorbetul. De asemenea, trebuie să conțină smântână naturală, nu făcută din prafuri și toate ingredientele menționate mai sus. Prețul unei înghețate artizanale va fi întotdeauna mai ridicate decât cel al înghețatei din magazin. De multe ori, în marea industrie alimentară, înghețata ieftină se face doar din prafuri aromate și apă, cu puțin lapte, se congelează și se mixează de câteva ori pentru a deveni pufoasă.

Cum se face gelato

De ce nu se găsește înghețată cremoasă de struguri

Un gelato italian tradițional conține lapte gras, zahăr și sucuri stoarse din fructe, ba chiar și pulpă de fructe bine pasată. Foarte rar se folosește smântâna sau gălbenușul de ou la gelato. De altfel, italienii nu consideră potrivit deloc gălbenușul de ou pentru gelato.

Cunoscătorii susțin, de altfel, că gelato nu este înghețată, deși seamănă. Gelato este o cremă densă, mai puțin pufoasă și aerată, înghețată astfel încât să devină onctuoasă, plină și răcoritoare. Gelato se amestecă încet, să nu prindă prea mult aer, în comparație cu înghețata care se mixează la viteză mare tocmai pentru a încorpora mai mult aer.

Ce ingrediente au în comun înghețata și gelato

Laptele, smântâna, zahărul și aromele de fructe, cacao sau vanilie sunt ingredientele principale pe care le găsim deopotrivă în gelato și înghețată.

Cele două deserturi se prepară prin mixarea ingredientelor și obținerea unei paste cremoase care este înghețată treptat. Procesul presupune mai multe etape de mixare și congelare, pentru a fi eliminate acele de gheață și pentru a încorpora minuscule particule de aer, astfel încât să devină pufoase și catifelate.

Cu toate că ingredientele sunt în principiu aceleași, fiecare producător are micile lui secrete, iar modul de preparare diferă foarte mult între înghețată și gelato.

Cum se produce sorbetul

Care este diferenţa dintre îngheţată, sorbet şi gelato

Considerat un precursor al înghețatei, sorbetul pare să fi apărut inițial în bucătăria chineză. La curtea împăraților chinezi, bucătarii pregăteau delicii dulci cu zăpadă bine înghețată și piure de fructe. Și în Imperiul Roman se pregătea un fel de sorbet din zăpadă, miere și vin, care se servea la banchetele împăraților.

Sorbetul, așa cum îl știm azi, s-a răspândit în Europa în secolul al XVII-lea, după ce Antonio Latini a adăugat zahăr pentru a obține un produs mai dulce și a scris prima rețetă de sorbet.

De-a lungul veacurilor, sobertul și-a păstrat identitatea. Nu se adaugă niciodată lapte, smântână sau unt în acest dulce răcoritor. Sorbetul se face ca pe vremuri doar din gheață, suc sau piure de fructe și zahăr doar atât cât este nevoie, dacă sunt fructele prea acrișoare. Se mai poate adăuga doar lichior sau un vin parfumat și dulce.

Așadar, piureul de fructe, cu zahăr, o cantitate mică de apă și, eventual, un pic de vin, se transformă într-o masă înghețată care este apoi răzuită foarte fin și ținută la rece.

Cum se face sorbetul acasă

Pentru a face în propria noastră bucătărie sorbet, avem nevoie de următoarele ingrediente – o cana și jumătate de zahăr tos alb, un kilogram de fructe proaspete la alegere, o cană și jumatate de apa, 4 linguri mari de zeamă de lămâie, câteva ierburi aromatice, spre exemplu mentă sau rozmarin sau esențe de mentă, lavandă, trandafiri etc.

Se pun la fiert apa și zahărul pentru a obține un sirop cât mai omogen. Cu ajutorul unui mixer, la viteză mare se pasează foarte bine fructele, după care se adaugă treptat siropul de zahăr, zeama de lămâie și esențele. Se pune compoziția în mașina de înghețată și aceasta se va răci treptat timp de 15 – 20 de minute. Se servește imediat.

Dacă ai obținut prea mult sorbet, trebuie să adaugi câteva linguri de lichior de fructe și să îl omogenizezi bine la mașina de înghețată. Apoi se pune în caserole mici la congelator. Când vrei să îl servești, se scoate din congelator și se mixează la putere mare, pentru a zdrobi toate acele de gheață.

Sorbetul poate fi îndulcit cu miere sau cu sirop de agave sau cu sirop de arțar, pentru a evita un consum prea mare de zahăr.

Înghețată, sorbet și gelato: cele patru mari diferențe

Care este diferenţa dintre îngheţată, sorbet şi gelato

Așa cum am prezentat mai sus modul de preparare a celor trei produse răcoritoare, înghețată, sorbet și gelato, diferențele ies în evidență legate atât de ingrediente, cât și de modul diferit de preparare.

Cunoscătorii știu bine cât de cremoase, dulci sau ușoare sunt cele trei produse, iar mulți dintre ei preferă gelato sau sorbet, eventual fără zahăr, deoarece sunt considerate mult mai dietetice și parfumate.

Iată și principalele diferențe dintre cele trei produse pe bază de gheață:

Textura

Așa cum spuneam mai sus, gelato este mai dens și mai puțin aerat, iar înghețata este mult mai pufoasă și bine aerată. De multe ori, când se dezgheață complet, gelato rămâne cremos, pe când înghețata devine un lichid mult mai fluid. Spre deosebire de cele două, sorbetul este cel mai puțin cremos, se simt pe alocuri mici ace de gheață, ceea ce face ca acest produs să fie mult mai răcoritor.

Conținutul de grăsimi

Înghețata de bună calitate conține smântână, ceea ce înseamnă că are un conținut mai mare de grăsime și lactoză, decât gelato care conține doar lapte. Spre exemplu, o cutie de 500 ml de înghețată poate avea aproximativ 25% conținut de grăsimi, în timp ce o cantitate similară de gelato ajunge la numai 10% grăsimi. Sorbetul nu conține deloc grăsimi, deoarece nu se folosește nici lapte, nici smântână. Din acest punct de vedere, este cel mai recomandat persoanelor care țin diete sau care țin la silueta lor, cu atât mai mult dacă zahărul este înlocuit cu un ingredient natural precum mierea sau siropul de agave.

Aroma

Așa cum ne-am putea aștepta, gelato este mult mai aromat, deoarece conține mai puțin aer și conține sucuri naturale din fructe, inclusiv cu pulpă. Un gelato autentic trebuie să conțină ingrediente naturale, iar aroma fructelor este pusă în valoare de grăsimea din lapte. În schimb, înghețata are mai multă grăsime, mai multă smântână și ou, iar aroma ei este mai puțin intensă decât la gelato. Sorbetul este la fel de aromat precum gelato sau chiar mult mai concentrat, deoarece conține doar piure de fructe și o cantitate mică de apă. În plus, se pot adăuga arome naturale de citrice, mentă, lavandă, trandafiri, ceea ce face ca sorbetul să fie mult mai parfumat.

Temperatura

Aceasta constituie o altă diferență mare dintre gelato sau înghețată. Gelato se servește la o temperatură puțin mai ridicată decât înghețata deoarece este mai dens. Înghețata fiind mult mai aerată, este congelată la o temperatură mai scăzută. Sorbetul se servește la o temperatură mai scăzută decât înghețata deoarece scopul este să se topească imediat în gură pentru a savura aromele intense de fructe.

Înghețată, sorbet și gelato: care este mai sănătos?

Ce ai alege: înghețată sau gelato? Știi acum că gelato are mai puține grăsimi și calorii decât înghețata, dar trebuie să reții că procentul de zahăr este ridicat în ambele deserturi.

Gelato artizanal, făcut cu fructe și ingrediente naturale, este un desert mult mai bun și sănătos decât înghețata, dacă ții cont de colesterol și grăsimi. În schimb, procentul de zahăr este ridicat în ambele deserturi, așa că se recomandă consumul lor moderat, oricât de mult ne-ar plăcea vara să ne răcorim zi de zi cu înghețată sau gelato.

Sorbetul nu conține deloc grăsimi, astfel că este varianta cea mai bună pentru sănătate, atâta vreme cât nu conține nici zahăr adăugat. Dar și sorbetul trebuie consumat cu măsură, deoarece zahărul din fructe este concentrat în acest produs și ne poate afecta metabolismul și producția de insulină.

foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. E cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. E cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Fanatik
Dieta surprinzătoare cu care Ilie Dumitrescu încetinește îmbătrânirea. Super-alimentele pe care le consumă în fiecare săptămână, se găsesc în toate magazinele din România
Dieta surprinzătoare cu care Ilie Dumitrescu încetinește îmbătrânirea. Super-alimentele pe care le consumă în fiecare săptămână, se găsesc în toate magazinele din România
GSP.ro
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Mitică Dragomir, cea mai „gastronomică” analiză după România – Canada 0-3: „Varză, salată de cartofi, ciorbă de potroace”
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Două tronsoane de pe Autostrada A0 Nord, gata înainte de termen. Când vor fi date în folosință
Cum se scot petele de grăsime de pe haine şi alte articolele textile
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce ispită de la Insula Iubirii a apărut alături de Nicușor Dan și Maia Sandu în Republica Moldova: „Am avut onoarea...”
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce ispită de la Insula Iubirii a apărut alături de Nicușor Dan și Maia Sandu în Republica Moldova: „Am avut onoarea...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
DailyBusiness.ro
Prețurile chiriilor au explodat: 450 de euro pe lună pentru o garsonieră în București. Cum arată situația în alte orașe
Prețurile chiriilor au explodat: 450 de euro pe lună pentru o garsonieră în București. Cum arată situația în alte orașe
Cu ce poreclă rușinoasă s-a ales Ilie Bolojan. Magistrații au găsit cum să se amuze de premier
Cu ce poreclă rușinoasă s-a ales Ilie Bolojan. Magistrații au găsit cum să se amuze de premier
A1.ro
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună. O zodie are o zi de coșmar, pierde sume uriașe de bani
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună. O zodie are o zi de coșmar, pierde sume uriașe de bani
„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv
„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Zodii care au parte de surprize uriașe la locul de muncă luna aceasta
Zodii care au parte de surprize uriașe la locul de muncă luna aceasta
Observator News
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un milion de euro despăgubiri pentru malpraxis: cum a ajuns un bistrițean de 34 de ani dependent de familie după o serie de erori medicale
Un milion de euro despăgubiri pentru malpraxis: cum a ajuns un bistrițean de 34 de ani dependent de familie după o serie de erori medicale
Medicii trag un semnal de alarmă: începutul școlii aduce creșterea cazurilor de viroze, gripă și Covid la copii. Simptomele la care să fie atenți părinții
Medicii trag un semnal de alarmă: începutul școlii aduce creșterea cazurilor de viroze, gripă și Covid la copii. Simptomele la care să fie atenți părinții
5 alimente din bucătărie care protejează ficatul, reduc colesterolul și stimulează imunitatea
5 alimente din bucătărie care protejează ficatul, reduc colesterolul și stimulează imunitatea
Horoscop Urania 6 – 12 septembrie. Eclipsa din Pești zguduie toate zodiile – schimbări majore în carieră, bani și relații
Horoscop Urania 6 – 12 septembrie. Eclipsa din Pești zguduie toate zodiile – schimbări majore în carieră, bani și relații
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton