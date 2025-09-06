Care este diferenţa dintre îngheţată, sorbet şi gelato

Delicii răcoritoare, pline de arome și savoare, cu toții ne bucurăm de înghețată, sorbet și gelato în zilele calde! Cunoscătorii fac bine diferența dintre înghețată, sorbet și gelato și le preferă întotdeauna pe ultimele două. Află de ce!

Cu toții iubim înghețata, dar mulți dintre noi nu fac bine diferența dintre înghețată și gelato. Mulți consumatori consideră că este unul și același produs. Lucrurile se complică atunci când punem și sorbetul în ecuație.

Care este diferența dintre înghețată, sorbet și gelato? Cum se face fiecare, ce ingrediente se folosesc, care este mai cremoasă și aromată? Care este mai sănătoasă sau mai bună pentru siluetă? Află răspunsurile în rândurile de mai jos și decide tu, în funcție de preferințe și de stilul tău de viață, ce merită să consumi mai des: înghețată, sorbet și gelato!

Înghețată, sorbet și gelato. Cum se face fiecare

Cu siguranță, cunoști deja cele trei produse și, poate, ai sesizat cele mai importante diferențe dintre ele. Dacă ești o gurmandă sau un mare fan al înghețatei, probabil preferi deja gelato artizanal.

Gelato este un desert cremos și dens, de care multe femei se feresc, dacă sunt la dietă. Preferă înghețata care, se pare, are mai puține calorii. Dar sorbetul? Considerat strămoșul înghețatei, sorbetul trebuie să conțină doar piure de fructe și apă sau, cel mult, un adaos mic de zahăr. Iată cum se fabrică fiecare și ce calorii pot conține.

Cum se pregătește înghețata

În fabrică, dar și acasă, dacă vrei să pregătești înghețată folosind o mașină de răcire, se folosesc trei ingrediente principale: smântână, lapte și zahăr. Multe rețete de înghețată cuprind și gălbenușuri de ouă, pentru a obține o pastă mai catifelată. Dar smântâna este ingredientul de bază, spre deosebire de gelato la care ingredientul de bază este laptele gras.

Crema din smântână, lapte, ouă, zahăr și arome se congelează treptat și se mixează puternic de mai multe ori, pentru a încorpora cât mai mult aer. Astfel, înghețata devine mult mai pufoasă și aerată.

O înghețată de calitate trebuie să conțină piure de fructe, așa cum conține strămoșul ei, sorbetul. De asemenea, trebuie să conțină smântână naturală, nu făcută din prafuri și toate ingredientele menționate mai sus. Prețul unei înghețate artizanale va fi întotdeauna mai ridicate decât cel al înghețatei din magazin. De multe ori, în marea industrie alimentară, înghețata ieftină se face doar din prafuri aromate și apă, cu puțin lapte, se congelează și se mixează de câteva ori pentru a deveni pufoasă.

Cum se face gelato

Un gelato italian tradițional conține lapte gras, zahăr și sucuri stoarse din fructe, ba chiar și pulpă de fructe bine pasată. Foarte rar se folosește smântâna sau gălbenușul de ou la gelato. De altfel, italienii nu consideră potrivit deloc gălbenușul de ou pentru gelato.

Cunoscătorii susțin, de altfel, că gelato nu este înghețată, deși seamănă. Gelato este o cremă densă, mai puțin pufoasă și aerată, înghețată astfel încât să devină onctuoasă, plină și răcoritoare. Gelato se amestecă încet, să nu prindă prea mult aer, în comparație cu înghețata care se mixează la viteză mare tocmai pentru a încorpora mai mult aer.

Ce ingrediente au în comun înghețata și gelato

Laptele, smântâna, zahărul și aromele de fructe, cacao sau vanilie sunt ingredientele principale pe care le găsim deopotrivă în gelato și înghețată.

Cele două deserturi se prepară prin mixarea ingredientelor și obținerea unei paste cremoase care este înghețată treptat. Procesul presupune mai multe etape de mixare și congelare, pentru a fi eliminate acele de gheață și pentru a încorpora minuscule particule de aer, astfel încât să devină pufoase și catifelate.

Cu toate că ingredientele sunt în principiu aceleași, fiecare producător are micile lui secrete, iar modul de preparare diferă foarte mult între înghețată și gelato.

Cum se produce sorbetul

Considerat un precursor al înghețatei, sorbetul pare să fi apărut inițial în bucătăria chineză. La curtea împăraților chinezi, bucătarii pregăteau delicii dulci cu zăpadă bine înghețată și piure de fructe. Și în Imperiul Roman se pregătea un fel de sorbet din zăpadă, miere și vin, care se servea la banchetele împăraților.

Sorbetul, așa cum îl știm azi, s-a răspândit în Europa în secolul al XVII-lea, după ce Antonio Latini a adăugat zahăr pentru a obține un produs mai dulce și a scris prima rețetă de sorbet.

De-a lungul veacurilor, sobertul și-a păstrat identitatea. Nu se adaugă niciodată lapte, smântână sau unt în acest dulce răcoritor. Sorbetul se face ca pe vremuri doar din gheață, suc sau piure de fructe și zahăr doar atât cât este nevoie, dacă sunt fructele prea acrișoare. Se mai poate adăuga doar lichior sau un vin parfumat și dulce.

Așadar, piureul de fructe, cu zahăr, o cantitate mică de apă și, eventual, un pic de vin, se transformă într-o masă înghețată care este apoi răzuită foarte fin și ținută la rece.

Cum se face sorbetul acasă

Pentru a face în propria noastră bucătărie sorbet, avem nevoie de următoarele ingrediente – o cana și jumătate de zahăr tos alb, un kilogram de fructe proaspete la alegere, o cană și jumatate de apa, 4 linguri mari de zeamă de lămâie, câteva ierburi aromatice, spre exemplu mentă sau rozmarin sau esențe de mentă, lavandă, trandafiri etc.

Se pun la fiert apa și zahărul pentru a obține un sirop cât mai omogen. Cu ajutorul unui mixer, la viteză mare se pasează foarte bine fructele, după care se adaugă treptat siropul de zahăr, zeama de lămâie și esențele. Se pune compoziția în mașina de înghețată și aceasta se va răci treptat timp de 15 – 20 de minute. Se servește imediat.

Dacă ai obținut prea mult sorbet, trebuie să adaugi câteva linguri de lichior de fructe și să îl omogenizezi bine la mașina de înghețată. Apoi se pune în caserole mici la congelator. Când vrei să îl servești, se scoate din congelator și se mixează la putere mare, pentru a zdrobi toate acele de gheață.

Sorbetul poate fi îndulcit cu miere sau cu sirop de agave sau cu sirop de arțar, pentru a evita un consum prea mare de zahăr.

Înghețată, sorbet și gelato: cele patru mari diferențe

Așa cum am prezentat mai sus modul de preparare a celor trei produse răcoritoare, înghețată, sorbet și gelato, diferențele ies în evidență legate atât de ingrediente, cât și de modul diferit de preparare.

Cunoscătorii știu bine cât de cremoase, dulci sau ușoare sunt cele trei produse, iar mulți dintre ei preferă gelato sau sorbet, eventual fără zahăr, deoarece sunt considerate mult mai dietetice și parfumate.

Iată și principalele diferențe dintre cele trei produse pe bază de gheață:

Textura

Așa cum spuneam mai sus, gelato este mai dens și mai puțin aerat, iar înghețata este mult mai pufoasă și bine aerată. De multe ori, când se dezgheață complet, gelato rămâne cremos, pe când înghețata devine un lichid mult mai fluid. Spre deosebire de cele două, sorbetul este cel mai puțin cremos, se simt pe alocuri mici ace de gheață, ceea ce face ca acest produs să fie mult mai răcoritor.

Conținutul de grăsimi

Înghețata de bună calitate conține smântână, ceea ce înseamnă că are un conținut mai mare de grăsime și lactoză, decât gelato care conține doar lapte. Spre exemplu, o cutie de 500 ml de înghețată poate avea aproximativ 25% conținut de grăsimi, în timp ce o cantitate similară de gelato ajunge la numai 10% grăsimi. Sorbetul nu conține deloc grăsimi, deoarece nu se folosește nici lapte, nici smântână. Din acest punct de vedere, este cel mai recomandat persoanelor care țin diete sau care țin la silueta lor, cu atât mai mult dacă zahărul este înlocuit cu un ingredient natural precum mierea sau siropul de agave.

Aroma

Așa cum ne-am putea aștepta, gelato este mult mai aromat, deoarece conține mai puțin aer și conține sucuri naturale din fructe, inclusiv cu pulpă. Un gelato autentic trebuie să conțină ingrediente naturale, iar aroma fructelor este pusă în valoare de grăsimea din lapte. În schimb, înghețata are mai multă grăsime, mai multă smântână și ou, iar aroma ei este mai puțin intensă decât la gelato. Sorbetul este la fel de aromat precum gelato sau chiar mult mai concentrat, deoarece conține doar piure de fructe și o cantitate mică de apă. În plus, se pot adăuga arome naturale de citrice, mentă, lavandă, trandafiri, ceea ce face ca sorbetul să fie mult mai parfumat.

Temperatura

Aceasta constituie o altă diferență mare dintre gelato sau înghețată. Gelato se servește la o temperatură puțin mai ridicată decât înghețata deoarece este mai dens. Înghețata fiind mult mai aerată, este congelată la o temperatură mai scăzută. Sorbetul se servește la o temperatură mai scăzută decât înghețata deoarece scopul este să se topească imediat în gură pentru a savura aromele intense de fructe.

Înghețată, sorbet și gelato: care este mai sănătos?

Ce ai alege: înghețată sau gelato? Știi acum că gelato are mai puține grăsimi și calorii decât înghețata, dar trebuie să reții că procentul de zahăr este ridicat în ambele deserturi.

Gelato artizanal, făcut cu fructe și ingrediente naturale, este un desert mult mai bun și sănătos decât înghețata, dacă ții cont de colesterol și grăsimi. În schimb, procentul de zahăr este ridicat în ambele deserturi, așa că se recomandă consumul lor moderat, oricât de mult ne-ar plăcea vara să ne răcorim zi de zi cu înghețată sau gelato.

Sorbetul nu conține deloc grăsimi, astfel că este varianta cea mai bună pentru sănătate, atâta vreme cât nu conține nici zahăr adăugat. Dar și sorbetul trebuie consumat cu măsură, deoarece zahărul din fructe este concentrat în acest produs și ne poate afecta metabolismul și producția de insulină.

