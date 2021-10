Au început filmările pentru noul sezon MasterChef România. Cine va juriza concursul

Filmările pentru cel mai tare show de gătit au început, iar pasionații de bucătărie se vor întâlni cu unii dintrei cei mai experimentați Chefi pentru a primi șansa unui loc în competiția MasterChef!

Chef Joseph Hadad, Chef Foa și Chef Radu Dumitrescu formează echipa de specialiști care va juriza preparatele celor înscriși în cel mai cunoscut show culinar.

Emoționați și motivați să impresioneze, concurenții sunt pregătiți să aducă în fața Chefilor farfuria în care au pus speranță, creativitate și toate cunoștințele lor culinare. Ca să poată avea șansa la marele premiu, cei care s-au înscris în competiție trebuie să primească cel puțin doi de „da”. Odată ajunși în bucătăria MasterChef, va începe adevărata luptă culinară, iar cei mai buni se vor califica pentru probele finale. Dueluri, provocări, situații limită și, cel mai important, gândul că preparatele lor trebuie să fie pe gustul Chefilor – asta îi va aștepta pe pasionații care vor reuși să obțină șorțul mult dorit.

Chefii sunt pregătiți să descopere cel mai bun bucătar. Au stiluri diferite, însă, împreună, sunt combinația perfectă pentru a găsi următorul câștigător MasterChef România.

„Mă bucur să revin la MasterChef acum, într-un moment în care pasiunea pentru gătit a cuprins toată România. În ultimul an, am senzația că sunt într-o bucătărie imensă, care fierbe de forfortă să scoată cele mai bune preparate. Sub această presiune descoperi cele mai bune talente. Cam așa cred că va fi noul sezon MasterChef. Mai mult, având în vedere partenerii de jurizare pe care îi am, va fi senzație. De Joseph mă leagă multe amintiri, iar cu Radu am avut chimie de la primele probe pentru filmări. Fiecare dintre noi are abordări diferite ale bucătăriei, așa că tot acest proces va fi foarte interesant atât pentru noi, dar mai ales pentru concurenți”, a declarat Chef Foa.