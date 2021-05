VIRAL Un cuplu a făcut nunta într-un avion pentru a evita restricțiile pandemiei

O nuntă atipică filmată într-un avion, de un cuplu din India, a devenit viral în mediul online în ultimele zile. La sfârșitul săptămânii trecute, un cuplu din sudul Indiei a decis să se căsătorească într-un avion, pentru a evita restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Nunta s-a desfășurat la bordul unui Boeing 737, care se deplasa din Madurai spre Bangladore, cu 160 de pasageri care nu au respectat măsurile sanitare anti-COVID-19.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n

— DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021