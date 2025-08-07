Tily Niculae și soțul ei, la un pas de divorț? Actrița a făcut declarații: „O să anunț la momentul potrivit”

Tily Niculae a făcut declarații care pot fi interpretate ca și cum căsnicia ei ar trece prin clipe dificile. Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească despre părțile mai grele ale vieții, inclusiv în ce privește viața de cuplu sau cea de mamă. Deși a avut parte de provocări, ea s-a declarat fericită în ultimul timp, lucru pe care l-a și arătat pe internet.

Tily Niculae, probleme în căsnicie?

Prezentă în platoul Antena Stars, Tily Niculae a vorbit despre relația cu soțul ei și a lăsat să se înțeleagă că lucrurile nu sunt atât de roz pe cât par.

Vedeta este căsătorită cu Dragoș Popescu, partenerul ei, din anul 2011. Deși au preferat să stea departe de luminile reflectoarelor, actrița a mai povestit despre viața ei de familie.

Acum, pare că cei doi s-ar fi separat sau urmează să se separe, însă Tily Niculae a preferat doar să spună că au apărut schimbări în ceea ce îi privește. Totuși, vedeta nu a vrut să intre în detalii, spunând că va anunța la momentul potrivit schimbările. Totuși, a spus Tily, în privința creșterii copiilor nu s-a schimbat nimic.

”S-au schimbat niște lucruri, pe care le voi anunța la momentul potrivit, atunci când trebuie să le anunț. Deocamdată, în ceea ce privește dinamica noastră logistică și creșterea copiilor nu s-a schimbat absolut nimic”, a declarat Tily Niculae.

Momente de cumpănă pentru Tily Niculae și soțul ei

Tily Niculae și soțul ei sunt împreună de mulți ani. Acum 2 ani, actrița a făcut declarații despre căsnicia ei, recunoscut că relația a avut multe suișuri, dar și coborâșuri.

”Am împlinit 13 ani de căsnicie și 18 ani de când suntem împreună, deci nu-mi vine să cred. La noi e haos, dar e haosul nostru și cât va fi să fie, vreau să fie frumos și când nu va mai fi, nu vreau să trăiesc și să zic că puteam să fac și să am grijă mai mult la aspectul respectiv. Noi suntem complet diferiți, el este un om exact, eu sunt haos, dar cred că ne completăm”, a povestit vedeta.

Ea a vorbit despre secretul căsniciei sale și a spus doar „Cât mai puțin compromis și cât mai multă comunicare”.

„Secretul căsniciei noastre cred că este energia mea. Energia și faptul că am fost mereu implicată. Diferența de vârstă nu a contat. Culmea, deși eu sunt mai mică decât el, am fost cea responsabilă sau poate mai serioasă, mai pe direcție. Am înțeles că așa sunt femeile, în general. Bărbații sunt mai haotici, noi mai serioase!”, a mai completat actrița.

A renunțat la televiziune pentru familie

Tily Niculae a renunțat la cariera ei în televiziune pentru familia ei. Ea a făcut un compromis și a dezvăluit că a refuzat o propunere pentru un reality show.

„Am avut propunere pentru reality show. Familia noastră nu este pregătită pentru așa ceva. Soțul meu este anti-apariții, anti-tot ce se poate. Deci cu el n-aș avea nicio șansă. Iar un reality show nu se poate face într-un singur personaj”, a declarat Tily pentru Unica.

Momentan, aceasta joacă în piese de teatru și spune că nu se vede revenind în televiziune.

