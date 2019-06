Poveste neconvețională de dragoste. Diferențele dintre ei sunt greu de trecut cu vederea

Mason Reese și Sarah Russi nu arată deloc ca un cuplu obișnuit.

Model pentru adulți și fată care face videochat, Sarah preferă să se îmbrace în pantaloni scurți și un crop top, în timp ce Mason se simte confortabil în blugi și cămașă.

Între cei doi nu există doar o diferență de vârstă, ci și una de întălțime. Mason are doar 1.24 metri.

„Adevărul este că nu mă văd ca jucând în liga ei. Așa că atunci când mă uit la un tânăr model de 26 de ani, nu mă gândesc, oh, se va îndrăgosti de mine”, a spus Mason pentru Daily Mail.

„Când și-a exprimat interesul de a avea o relație cu mine am fost la fel de șocat ca toți ceilalți”, a precizat el.

Bărbatul a recunoscut că multă lume a întrebat-o pe Sarah: „Chiar ești cu acel tip? De ce? Este pentru bani? O faci pentru că te întreține?”.

Deși în trecut Sarah a avut relații cu bărbați doar pentru că o întrețineau, susține că relația cu Mason, care este fost actor, este strict personală.

„Ideea de a fi cu un bărbat care să mă întrețină poate fi amuzantă, primești 300 de dolari pentru o cină. Dar de când am început să vorbesc cu Mason am decis că nu mai vreau asta. Simt că sunt fericită că am o relație cu el”, a declarat tânăra.

„Sunt foarte fericită cu Mason. Nu am nevoie să fiu cu el pentru bani”, a explicat ea.

Mai mult, bărbatul spune că iubita sa nu i-a cerut niciodată niciun ban.

„Mi-a adus cadouri frumoase, își petrece timp cu mine și își cheltuie banii cu mine, așa că simt că nu asta este baza relației noastre”, a explicat Mason.

Aceasta este prima relație a lui Mason în care există o diferență de vârstă atât de mare.

„Ultima dată când m-am întâlnit cu o fată de 26 de ani, a fost când eu aveam 28. Toată viața am avut relații cu femei de vârsta mea sau doar puțin mai în vârstă ca mine. Deci asta este o noutate pentru mine”, a subliniat el.

Pe de altă parte, Sarah recunoaște că a mai avut relații cu bărbați în vârstă.

„De obicei încerc să mă văd cu bărbați de 50 de ani, așadar, el nu este cel mai în vârstă bărbat cu care am ieșit. Îmi plac bărbații în vârstă pentru că sunt mai maturi. Îmi place cum arată – de fapt îmi plac cei cu părul grizonat cau fără păr”, a spus tânăra.

Sarah și mason, care au o relație de șapte luni, s-au cunoscut la o expoziție din New Jersey și au ținut legătura pe Facebook.

Sarah a explicat: „I-am trimis o cerere de prietenie deoarece o prietenă de-a mea vorbea despre el și a menționat că a fost un copil celebru, iar eu nu știam cine era. Așadar, l-am căutat și mi-au plăcut video-urile lui”.

Mason a acceptat cererea de prieteni a tinerei, observând că au câțiva prieteni în comun.

După ce au schimbat câteva mesaje, perechea a decis să se cunoască personal.

„Ne-am văzut și ne-am îmbrățișat și am vorbit în următoarele trei ore. Am vorbit despre toate. Am vorbit despre faptul că el a deținut un restaurant, iar eu am fost ospătar, și multe alte lucruri”, a povestit modelul.

Apoi a invitat-o la un bar, unde nu s-au mai oprit din sărutat.

Relația lor a escaladat rapid și la doar o săptămână de când și-au început relația și-au spus primul „te iubesc”.

„Evident suntem iubiți, dar suntem și buni prieteni. Ne place să petrecem timp împreună. Râdem mult, avem multe lucruri în comun. Nu contează ce vârstă are sau de unde este sau orice altceva”, a precizat Mason.

Sursă foto: Northfoto