Mirela Retegan dezvăluie cu ce se ocupă fiica ei și ce rol are în proiectul Zurli: “Maya e ochiul cel mai critic și onest”/ Exclusiv

Mirela Retegan este creatoarea fenomenului Zurli, un proiect pe care “Tanti Prezentatoarea” l-a demarat în urmă cu 17 ani, fiind inspirată de Maya, fiica ei. Fetița de la acea vreme i-a dat voie mamei sale să aducă zâmbetul pe față și altor copii, iar, acum, ca studentă, se implică în proiectul de suflet al mamei sale. Mirela Retegan a povestit în exclusivitate pentru UNICA.ro despre legătura specială dintre ele, dar și înțelegerea de a se vedea în fiecare lună, oriunde pe glob, având în vedere că Maya este studentă la Barcelona, iar Mirela este tot timpul pe drumuri, fie în turneu cu Gașca Zurli, fie la radio, TV sau construind campanii umanitare pentru copii și părinți.

Mirela Retegan este omul care plânge și râde zgomos, care a învățat din propriile greșeli, care și-a învins fricile, iar situațiile prin care a trecut și deciziile pe care le-a luat au transformat-o în femeia de astăzi, un model pentru multe mame, un personaj iubit – “Tanti Prezentatorea” la concertele Gașca Zurli, un “Antrenor al părinților” la radio și un scriitor care a venit în ajutorul părinților și al relației acestora cu cei mici.

Mirela Retegan: „Maya, fiica mea, a fost primul beneficiar al visului meu, muza mea”

Gașca Zurli împlinește 17 ani anul acesta. Cum era Mirela Retegan înainte de a porni acest proiect? Cine ți-a dat aripi să îți îndeplinești acest vis?

Înainte de Zurli, eram un omuleț care își împărțea viața între meseria de jurnalist (care să-i plătească facturile și grădinița copilului) și nevoia organică de a inventa jocuri și de a organiza evenimente, care să-i apropie pe părinți și copii.

Maya, fiica mea, a fost primul beneficiar al visului meu, muza mea, sursa de inspirație, motivația și obiectivul meu cel mai important. Cu ea a început și datorită ei continuă și astăzi, atât de frumos această poveste. Maya a fost un copil minunat, care mi-a dat voie sa mă împart tuturor copiilor și m-a încurajat să dau mai departe toate invențiile create pentru ea.

Care au fost lecțiile pe care a trebuit să le înveți ca să devii femeia puternică de astăzi?

Foarte multe. Fiecare întâmplare din viața mea a fost o lecție. Fiecare alegere m-a dus pe un drum sau a închis o cărare pe care eram. Au fost lecții mari și lecții mici. În viață e ca la școală: materiile principale din care dăm marile examene de admitere la nivelul următor și materiile adiacente, care ne ajută să înțelegem, mai bine, lumea din jurul nostru.

Mă gândesc că traversezi și tu perioade în care simți că nu mai poti. Cum te remontezi după o zi dificilă, o zi în care nimic nu se leagă?

Desigur, chiar dacă uneori pare că eu funcționez cu un combustibil diferit și eu ma hrănesc cu energie. Am învățat că, atunci când se termină energia (asta dacă nu suntem atenți să ne tot reîncărcăm) corpul se opreste fix cum se închide telefonul. Și când e închis de tot, până nu îl încarci nu mai poți trimite niciun mesaj. Dacă îl încarci 5 min, 5 min te ține. Între timp, am învățat să nu mai aștept să “moară” toată bateria. Îmi iau pauze, fug în vacanțe scurte, am zile în care fac doar lucruri care sunt pentru suflet și corp și apoi iar hei-rup, hei-rup…

La mine așa funcționează. Sunt cu ochii pe energie, așa cum suntem la telefon, cu ochii pe baterie.

Mirela Retegan: „Eu am avut nevoie direct de parapsiholog”

Deși suntem în 2023, pentru multă lume mersul la psiholog continuă să fie o rușine, ceva ce nu trebuie să se afle. Tu ai avut nevoie de terapie? Ți-a fost greu să îți deschizi sufletul în fața unui specialist?

Eu nu am avut nevoie de psiholog. Eu am avut nevoie direct de parapsiholog. Din fericire, sunt înconjurată de prieteni terapeuți, din toate domeniile și nu mă tem să cer ajutor, de fiecare dată când am nevoie. Acum am cu cel mai celebru psiholog clinician – Gáspár György emisiunea „Antrenorul Părinților”, la Europa FM și duminică de duminică eu imi pun sufletul pe masa din studio, iar ora noastră de cabinet o ascultă sute de mii de oameni.

Ai inițiat campania “Adoptă o mamă” presupun că a pornit de la un caz care te-a impresionat. Ne poti da detalii?

E foarte dureros să descoperi într-o zi că omul care îți jurase iubire și protecție s-a transformat în călăul, acuzatorul tău și al copiilor tăi. Nici nu ne putem imagina ce simte o femeie care își ia în brațe copiii și cu hainele de pe ea, fuge cât vede cu ochii, lăsând în urma tot ce se numea “acasă”. Iar pentru o bună perioadă de timp, locuiește într-un centru în care învață să se recompună și adună piesă cu piesă, din puterea ei făcută țăndări, până reface întreaga imagine.

Cum este relația cu fiica ta, Maya?

Minunată. Este relația la care visam, atunci când era mică. Am muncit amândouă enorm la ea, ne-am străduit să creștem, să învățăm, să înțelegem și să reușim să ne cunoaștem atât de bine, încât să construim cea mai frumoasă relație mama-fiică, dintre noi două.

Am lucrat mult la ea și suntem, în continuare, foarte atente să nu stricăm nimic din ce am pus acolo.

Mirela Retegan: „Singurul meu obiectiv a fost să nu pun nefericirea mea înaintea fericirii ei”

Spuneai că mama ta a fost “căpitanul” în casă, tu cum ești ca mamă? Cum ai trecut peste divorțul de tatăl Mayei astfel încât copilul să nu fie afectat de suferința ta?

Eu sunt o mamă foarte relaxată. Îmi doresc de la copilul meu să fie sănătos și fericit. Să experimenteze cât mai mult, să descopere unde a pus Dumnezeu harul ei, să-și găsească misiunea vieții și calea ei. Nu am nicio așteptare despre cum ar trebui să arate viața ei, sunt pregătită să o susțin în orice va alege sa facă.

N-am trecut peste despărțire, am trecut prin ea, am trăit cu toată intensitatea și am învățat tot ce aveam de învățat din ea. Singurul meu obiectiv a fost să nu pun nefericirea mea înaintea fericirii ei.

Ce frici are Mirela Retegan și cum ai luptat să scapi de ele? Ai reușit?

Eu vorbesc mai mult cu Dumnezeu decât cu oamenii despre ce vreau să fac și cum mă simt și ce nevoi am, nu prea mai am frici. Am trecut prin toate: frica de moarte, de boală, de sărăcie, de abandon, de respingere, de eșec, frica de penibil… le-am consumat, le-am înțeles și astăzi le consider pe toate niște experiențe din care o să ies și mai puternică. Iar moartea o văd ca pe o trecere în lumina și nu mă mai tem de niciun întuneric din jurul meu.

Mirela Retegan: „Mi-au lipsit oportunitățile în copilărie”

Ți-ai reproșat vreodată că poate nu ai luat cea mai bună decizie într-o anumită situație?

Desigur. Dar între timp am crescut și am înțeles că în fiecare situație am făcut tot ce am putut mai bun în acel moment, cu mijloacele pe care le aveam și cu capacitatea de înțelegere la care eram.

Cum a fost copilăria ta? Ce ți-a lipsit?

Am avut o copilărie frumoasă, ca toți copiii de condiție medie, care au trăit în comunism. Mi-au lipsit oportunitățile.

Funcționează mai bine plânsul sau râsul ca terapie pentru tine? Ce te ajută să te eliberezi, să te descarci?

Amândouă. Râd și plâng, la fel de bine. Shakespeare, actul doi scena morții, sau actul 5 scena nunții, sunt jucate la fel de bine. Plâng și râd cu zgomot, cu putere, cu tot sufletul, oriunde, oricând, cu oricine îmi vine.

„Maya e prezentă în Zurli, e conectată, își folosește vocea și scrisul”

Maya locuiește în Barcelona. Cu ce se ocupă acolo? O implici în proiectul Gașca Zurli?

Avem o înțelegere : o dată pe lună să ne vedem undeva, oriunde pe Glob. Maya mi-a spus, când a plecat de acasă, că ea nu rezistă mai mult de o lună, fără atingerea de mamă. Așa că, o dată pe lună, vine la generator să își încarce bateriile.

E prezentă în Zurli, e conectată, își folosește vocea și scrisul, e ochiul cel mai critic și onest al meu, dar deocamdată m-aș bucura să-și trăiască propriile experiențe. Zurli e visul meu. Ea trebuie să-și descopere propriul vis. Și dacă visurile noastre o să devină prietene și o să dorească să crească împreună, eu voi fi fericită. Dar la fel de fericită voi fi și dacă Maya o să-mi spună că visul ei este să stea la o casă, în vârf de munte, să-și crească pruncii printre găini și mieluți.

