Mirela Retegan: ” ‘Concentrează-te pe tine!’ este îndemnul care mi-a schimbat viața”

Mirela Retegan, creatoarea fenomenului Zurli, „Antrenorul Părinţilor“ din România, te invită la conferința Concentrează-te pe tine!, un eveniment dedicat femeilor și mamelor care își doresc să-și schimbe viața, dar nu au curajul de a face primul pas.

Scriitoare, om de radio, antreprenoare, jurnalistă cu peste 20 de ani de experienţă, Mirela Retegan mărturisește că îndemnul care i-a schimbat viața este Concentrează-te pe tine!

Mirela Retegan, alături de femeile care vor să își schimbe viața

Din acel moment, a început adevărata muncă spre omul care este astăzi. De la punctul zero al conștientizării, a început să ceară și să primească ajutorul unor oameni care au susținut-o în munca ei.

‘Concentrează-te pe tine! este îndemnul care mi-a schimbat viața. Din momentul în care l-am auzit prima oară, a început adevărata muncă. De la punctul zero al conștientizării, am început să cer și să primesc ajutorul unor oameni care chiar mi-au schimbat, fiecare în felul lui, modul în care abordez lucrurile din viața mea. „Concentrează-te pe tine!” e o altfel de conferință. E felul meu de a da mai departe din tot ce am primit și am învățat.

„Pentru ca o familie să fie bine, mama trebuie să fie fericită”

Conferința este un concept pe care îl susțin și îl promovez, pentru că viața mea, în ultimii ani, se învârte în jurul lui. Pentru ca o familie să fie bine, mama trebuie să fie fericită. Femeile nu învață să aibă grija de ele. Nu există în cultura noastră educația prin care femeile să aibă grijă de ele, pentru ca apoi să poată avea grijă de ceilalți.

Cred în devotamentul unei femei. Cred în capacitatea femeii de a face cel mai mare sacrificiu pentru cei pe care îi iubește. Dar mai cred și în forța femeii de a fi primul exemplu pentru copiii ei. Noi putem să oprim programele nesănătoase în care am crescut și să le dăm copiilor noștri șansa să își trăiască viața în curat, făcând propriile lor greșeli, nu repetând drumul greșit pe care am mers noi, părinții, bunicii, străbunicii noștri”, povestește Mirela Retegan, președintele Fundației Zurli și inițiatoarea ideii.

Pe 04 martie, Mirela vă invită să-i cunoașteți pe câțiva dintre cei care i-au fost alături din momentul în care a început să se concentreze pe ea! Gáspár György, Eniko Szanto, Dr. Adrian Avram, Dr. Cezar, Traviata păduraru, Ionuț Stancovici și Andreea Raicu sunt cei pe care îi puteți întâlni de la ora 10, la Sala Rapsodia a Teatrului de pe Lipscani din București. Toate detaliile evenimentului le găsiți aici!

