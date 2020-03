Medicul român care l-a trata pe Michael Jackson, despre coronavirus: „Sunt niște confuzii în România”

Ion Alexie, un medic român care s-a stabilit în Las Vegas, S.U.A. în urmă cu mulți ani, a transmis un mesaj cetățenilor și medicilor din România, în contextul pandemiei de coronavirus. Specialist în boli infecțioase, acesta a vrut să lămurească problema dezinfectanților ce omoară virusul COVID-19, precum și cea a măsurilor ce trebuie luate pentru a combate răspândirea coronavirusului.

Hipocloritul și apa oxigenată omoară coronavirusul

„Sunt niște confuzii în România despre ce dezinfectanți se pot folosi să omoare acești viruși și mai ales despre alcool. În concentrație de 70% sau mai mare, alcoolul omoară virusul. Dacă cineva vrea să bea vodcă sau whisky, probabil concentrația nu este de 70% și nu o să fie folositor. Cel mai bun dezinfectant este hipocloritul, cel cu care albiți rufele. În general, în România are o concentrație de 5%. Cumpărați un litru și mai adăugați nouă litri de apă și diluați la concentrația de 0.5% și în câteva minutele virusurile vor fi moarte. O altă metodă de distrugere a virusului este apa oxigenată, cu o concentrație de 1%” a precizat medicul Ion Alexie.

Aceleași reguli se aplică și atunci când ajungi acasă și vrei să îți dezinfectezi pantofii: “În România, la fel ca în China, țară pe care am vizitat-o, oamenii au obiceiul de a scuipa pe stradă. Dacă vreo persoană calcă într-un scuipat, virusul poate ajunge pe încălțăminte și apoi în casă”. Ce e de făcut într-o astfel de situație? “Încălțămintea trebuie dezinfectată cu hipoclorit de sodiu. Te duci și cumperi o sticlă de un litru, o amesteci cu nouă litri de apă, apoi înmoi un prosop în acest lichid. Apoi, pui prosopul la ușă și stai cu pantofii vreo 30 de secunde pe el. Virusul moare, apoi intri în casă, ștergi încălțămintea cu o cârpă curată și uscată. După aceea, te duci și te speli pe mâini. Treaba asta ar trebui aplicată peste tot! La voi în redacție, în spitale, oriunde”, a declarat medicul pentru Libertatea.ro.

Spirtul este primul pe lista biocidelor din România

Cum a apărut epidemia de coronavirus

Ion Alexie a explicat și cum s-a ajuns la această epidemie de coronavirus: „La început, fiind un coronavirus, a fost extrapolat la virusurile SARS și MERS, care au fost tot coronavirusuri și care au făcut epidemii în anii trecuți. Diferența imensă dintre SARS și COVID este că SARS nu se multiplica în nazofaringe, trebuia să ajungă în plămâni și să se multiplice, iar pacientul începea să aibă simptome de boală și ajungea repede la doctor, unde era izolat și nu răspândea mult boala. Când tușea sau strănuta, la început nu răspundea virusul. COVID se multiplică foarte mult în faringe, la niște cantități imense, de aceea când lumea strănută și tușește, sau poate chiar atunci când vorbește, elimină virusul și alte persoane pot fi infectate. Epidemiologii și oamenii de știință au crezut că fiind tot un coronavirus se va comporta la fel ca SARS și nu și-au dat seama că înainte ca pacientul să aibă simptomele de boală, el deja avea o cantitate foarte mare în nazofaringe și răspândea virusul” a explicat specialistul.

„Pentru că virusul este în cantități foarte mari în nazofaringe, este bine ca oamenii să-și clătească gura cu apă la fiecare 10 – 15 minute, după aceea să înghită apa, pentru că în stomac este foarte mult suc gastric, cu aciditate foarte mare, și omoară toți virușii” a mai spus acesta.

Acesta le adresează și colegilor de breaslă din România câteva sfaturi importante: “Acum, când primesc un pacient, doctorii trebuie să facă o listă de diagnostic diferențiale. Să nu zică aha, are doar coronavirus. Nu! Medicii trebuie să se uite la inimă, la plămâni etc. Trebuie să se asigure că omul nu are embolism pulmonar, infarct de miocard, edem pulmonar și mai ales să vadă dacă nu are o infecție bacteriană”.

Cum se poate opri epidemia de coronavirus

Ion Alexie crede că ar fi existat trei variante. Prima, cea adoptată de Italia era bună dacă nu ar fi fost luată târziu. A doua, care presupune testarea tuturor și trierea în funcție de rezultatul testului de coronavirus, este imposibil de realizat. De aceea, medicul recomandă a treia variantă, cea a izolării: „Oamenii să-și închipuie că își iau o vacanță de Paști de două săptămâni, să stea toată lumea în casă, cu mici excepții. La fiecare casă să poată ieși cineva, o dată sau de două ori pe săptămână, să facă aprovizionarea. În momentul în care o persoană începe să aibă simptome de boală trebuie testată imediat și dacă rezultatul este pozitiv, să fie izolată în afara familiei” a mai spus acesta.

Cine este Ion Alexie

A fost medicul lui Michael Jackson Ion Alexie s-a născut în Craiova, a emigrat în Statele Unite ale Americii în anul 1987 şi este medic specialist de boli interne şi boli infecţioase. Doctorul este diplomat al consiliilor americane de boli infecţioase şi a tratat pacieţi infectaţi cu viusul AH1N1 începând cu primăvara anului 2009. Din 2011, specialistul lucrează ca expert medical pentru cazuri de malpraxis în SUA. În 2003, dr. Ion Alexie a fost medicul personal al regelui muzicii pop, regretatul Michael Jackson. Apoi, printre pacienții doctorului s-a numărat și Mihai Neșu, pe care l-a tratat în Statele Unite.

