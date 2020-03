Andreea Marin, în lupta cu epidemia de coronavirus: „Ne apucăm de treabă”

Andreea Marin a hotărât să nu mai aștepte răspunsurile promise de oficiali și a trecut la acțiune alături de oamenii implicați în campania „Pretuiește viața”, inițiată de fundația pe care vedeta a înființat-o după nașterea fiicei ei și care de 12 ani ajută comunitatea prin campanii umanitare, sociale, mișcări naționale generate în situații de criză.

„Vorbim cu autoritățile locale, primarii, medicii, asistenții sociali, familiile celor aflați în carantina, oameni vulnerabili, izolați la domiciliu, etc. Identificam nevoi direct la sursa, deși uneori informațiile nu pot fi verificate pana la capăt, dar e singura opțiune. Ne apucam de treaba, avem puncte de pornire concrete, nu bănuieli sau informatii nesigure. Va propun sa mergem la esența: Campania Pretuieste viata, dedicata luptei impotriva COVID-19, inițiată de Fundația Prețuiește Viața, care are deja donatori atat individuali (erau peste 1000 in doar câteva ore de la lansarea numărului de SMS 8825), dar și companii pregătite sa acționeze, are un scop determinat acum: sa sprijine autoritatile statului care recunosc faptul ca au nevoie de ajutor, nu credem in avem tot ce ne trebuie, când noi vedem cu ochiul liber cât de bine stam, și noi, și alte tari, cu un pas mai devreme de noi” a scris Andreea Marin într-o postare pe Facebook.

Vedeta a mărturisit că a stat mai întâi de vorbă cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru a afla cum poate să ajute bolnavii de coronavirus din București: „Sun primarul cel mai apropiat, cel al capitalei, începem de aici, caci sunt multe cazuri în Bucuresti și aici ne mișcăm mai rapid, urmând apoi sa lărgim aria de actiune. Nu îmi răspunde pe loc și probabil nu are telefonul meu în agenda, totuși suna înapoi în câteva minute și îmi răspunde concret la toate întrebările pe care i le spun dintr-o suflare, profitând ca vorbim, caci nu e timp de sueta. Apoi închide și îmi trimite liste de necesități, unde putem dona produse, contact necesar pentru cine raspunde de punctele atinse în discuție, etc. Deci, se poate. Nu am de gând sa laud pe nimeni, nici sa critic, prezint doar faptele, ca și pana acum, asa cum am promis, punct.”

Andreea Marin, apel către români

„Sistemul medical e deja sufocat de responsabilitati, deși încă nu am ajuns în stadiul altor tari vitregite de soarta, iar persoanele vulnerabile, fie ca sunt în carantina, fie ca nu, sunt în număr din ce în ce mai mare. E nevoie de fiecare dintre noi pentru a ajuta, prin donatii in obiecte si bani. Sprijinul societatii civile este absolut necesar intr-o astfel de perioada si fiecare gest umanitar făcut în condiții responsabile devine un ajutor pretios. Va trebui sa înțelegem acum clar ce anume ne permite sa facem și ce nu starea de urgenta anunțată.

Nu oricine poate sa faca donatii consistente, dar ceea ce se întâmplă afectează soarta tuturor, de aceea campania a plecat la drum cu numărul scurt 8825, un SMS trimis înseamnă o donatie de 2 euro, operatorii ne-au sprijinit ca donația sa fie fără taxe. Orice om aflat în România poate decide astfel sa pună umărul, printr-un SMS. Impreuna capatam putere, dacă suntem din ce în ce mai mulți! Companiile, grupurile de oameni organizați în comunități inchegate pot ajuta mult daca aceștia se motiveaza reciproc și se mobilizează, umăr lângă umăr putem face minuni. Acesta este primul pas”, a mai spus ea.

Donații în cadrul campaniei „Pretuiește viața”

Donatii în conturile Fundației Pretuieste Viata sume destinate achizitionarii consumabilelor, echipamentelor medicale sau produselor atat de necesare categoriilor vulnerabile de oameni, medicilor, personalului medical din linia întâi sau instituțiilor medicale/de îngrijire a bolnavilor sau bătrânilor, cei mai slabi în fata virusului, din pacate. Dar banii pot fi folosiți si pentru dotarea spitalelor, a centrelor de carantina, pentru construirea centrelor de triaj, etc.

Cont in RON: RO29BRDE445SV95792894450

Cont in USD: RO72BRDE445SV95793004450

Cont in EUR: RO63BRDE445SV95793184450

Beneficiar: Fundația Prețuiește Viața

Banca: BRD Dorobanti

Swift: BRDEROBU

Donatii in obiecte necesare (produse ce pot fi donate in condiții de siguranță care vor fi indicate de Fundația Prețuiește Viața de la caz la caz, în funcție de specificul acestora):

Hrana ce nu e ușor perisabila și împachetata corespunzator, cu verificarea termenelor de garanție (de exemplu, biscuiți, napolitane, paste, zahar, etc)

Apa potabila

Ceai

Cafea (și cafetiere)

Pahare plastic de unica folosință

Prosoape

Termometre

Pilote

Perne

Pijamale

Papuci

Kituri de igiena personala continand: periuta, pasta de dinti, sapun, gel de dus, aparat si spuma de ras, pieptene, dezinfectant, obiectele pot fi donate și separat

Kituri de curatenie: role de saci menajeri, detergent manual, lighean, galeata cu storcator, coada mop, rezerve mop, matura, faras, dezinfectant pentru suprafete, lavete, hartie igienica, role de prosop de hartie

Paturi mobile

Materiale de construcții (panouri termoizolante, mana de lucru) pentru ridicarea centrelor de triaj

Dezinfectanti

Consumabile necesare în instituții medicale, costume pentru personalul medical ce întra în contact cu bolnavii, aparatura medicala.

Donatii prin sms: Donati 2 euro prin SMS la 8825, fără taxa, în rețelele Digi Mobil, Vodafone, Telekom România Mobile, Orange.

Raspanditi mesajul campaniei Pretuieste Viata si facand apel catre cei care se pot implica sa contacteze Fundatia Pretuieste Viata la contact@pretuiesteviata.org, în mesaj privat pe Instagram @andreeamarinromania sau la telefon/WhatsApp 0722251260 .

