Spirtul este primul pe lista biocidelor din România

Medicul Adrian Streinu-Cercel, director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, a susținut că alcoolul medicinal nu este biocid și drept urmare, nu este eficient ca dezinfectant pentru a ne proteja de coronavirus. Totuși, spirtul se află pe lista biocidelor omologate din România.

„Alcoolul sanitar nu este bun, nu foloseşte la nimic. Spirtul medicinal nu e bun. Sunt bune substanţele care sunt pe bază de alcool, dar sunt speciale, care să fie biocide. Spirtul nu este biocid. Sunt bune şi substanţele pe bază de clor, dar nu clorhexidina pentru că s-a demostrat că nu este activă pe coronavirus. Este lucru cert în documentele oficiale ale OMS. Cele din bucătărie care au clor sunt foarte bune, numai că alea şi ard. Atunci, trebuie avută foarte mare grijă pentru că structura pielii mâinii este foarte importantă pentru viaţa de zi cu zi”, a declarat doctorul Adrian Streinu-Cercel la un post de televiziune.

Citește și: Lista medicamentelor cu care sunt tratați românii infectați cu coronavirus

Pe ce suprafețe rezistă coronavirusul cel mai mult

Spirtul, primul pe lista biocidelor din România

Pe site-ul Ministerului Sănătăţii, în Registrul Naţional al Produselor Biocide, spirtul apare primul pe lista actualizată la începutul acestui an. Acesta are o concentraţie de 70% Ethanol și se regăsește sub diferite denumiri comerciale.

Institutului de Sănătate Publică descriu biocidele ca fiind substanţe active, preparate cu scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă si să prevină acţiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice.

Totuși, cea mai rapidă și eficientă metodă pentru a ne proteja împotriva coronavirusului este curățarea frecventă a mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool sau spălarea lor cu apă și săpun, cel puțin 20 de secunde. Pentru dezinfectarea suprafeţelor, „soluțiile diluate pe bază de clor, soluții cu cel puțin 70% alcool și cele mai uzuale dezinfectante folosite în gospodării şi înregistrate în EPA”, recomandă Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA.

Sursă foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro