De ce sunt femeile superioare bărbaților din punct de vedere genetic

Femeile sunt superioare bărbaților din punct de vedere genetic. Aceasta este concluzia medicului și cercetătorului științific canadian Sharon Moalem în urma unor studii amănunțite în domeniul geneticii. Sharon Moalem demonstrează în cartea sa intitulată „The better half: on the genetic superiority of women” („Jumătatea mai bună. Despre superioritatea genetică a femeilor”) că mentalitatea conform căreia femeile sunt considerate „sexul slab” este complet eronată.

Expertul și-a pornit studiul de la lucrurile pe care toată lumea le cunoaște deja, și anume că femeile trăiesc mai mult, pot distinge mai multe culori (atribut dezvoltat, potrivit oamenilor de știință, din timpurile preistorice când femeile se ocupau de culesul fructelor pentru hrană și au învățat să distingă mai multe nuanțe pentru a se feri de fructele otrăvitoare care le-ar fi adus moartea), au sisteme imunitare mai puternice, riscă mai puțin să sufere tulburări de dezvoltare, sunt capabile să lupte mai bine cu cancerul și sunt mai rezistente și mai puternice decât bărbații în orice stadiu al vieții.

Dar de ce?

Răspunsul, potrivit lui Sharon stă în structura genetică a organismului feminin care este alcătuită din doi cromozomi X, spre deosebire de bărbați care au un cromozom X (moștenit de la mamă) și un cromozom Y (moștenit de la tată). Cel de-al doilea cromozom X care le dă femeilor un atu genetic, asigurându-le un răspuns imun mai puternic decât au bărbații, lucru esențial pentru longevitate. Cel de-al doilea cromozom X prezent în celulele persoanelor de sex feminin, denumit de Sharon Moalem „cromozom de rezervă”, le oferă femeilor „avantajul de a putea accesa întreaga istorie genetică a omenirii și de a găsi soluții de supraviețuire mult mai eficiente decât o poate face organismul unui bărbat, în situații similare.”

În cartea sa, cercetătorul explică pe îndelete de femeile sunt mai greu de distrus, de ce au imunitatea, vitalitatea și rezistența mai mari ca ale bărbaților, dar și ce „costuri trebie să plătească pentru darurile pe care le au”.

„Posibilitatea de a folosi doi cromozomi X le oferă femeilor o mai mare diversitate genetică (…) Să nu mai concepem studii care privesc femeile exclusiv prin prisma biologiei masculine. Femeile sunt cele care au evoluat pentru a fi jumătatea mai puternică din punct de vedere genetic. Cu cât acceptăm mai repede acest fapt și cu cât ne ajustăm mai repede modul în care facem cercetare și practicăm medicina, cu atât ne va fi mai bine tuturor”, spune cercetătorul în cartea sa, potrivit presei internaționale.

Foto – 123rf.com

