Adina Alberts, cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor pentru postările legate de COVID-19

Medicul estetician Adina Alberts este cercetată disciplinar de Colegiu Medicilor în urma numeroaselor postări făcute în mediul online. legate de COVID-19.

În cea mai recentă postare făcută pe pagina sa de Facebook, Adina Alberts sfătuiește pacienții cu COVID-19 să le ceară doctorilor un medicament neaprobat în tratamentul infecției cu SARS-CoV-2 (Ivermectină), susținând că în momentul de față, bolnavii sunt „trataţi aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale”.

„Dragii mei, sunteți internați în Spitale cu Covid, cereți medicilor să vă spună schema de tratament pe care v-o administrează. Au obligația să vă informeze! Am informații că sunt mulți pacienți tratați aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale, scumpe, fără indicației în Covid, iar complicațiile își fac apariția. Nu acceptați Kaletra pentru tratarea Covidului. AVEȚI ACEST DREPT, conform art 18 și 19 din Legea 46 din 2003. Acționați până nu e prea târziu! Aveți părinți sau rude apropiate internate în spitale în stadii medii/grave de Covid, cereți-le acestora, cât mai puteți, acordul în scris consemnat și în fișa de internate, ca să puteți avea acces la informații despre schema de tratament aplicată. Asta pentru situația de nedorit dar posibilă în care lucrurile se complică și pacientul devine inconștient. Cereți să verificați cu ochii dvs, fișa de tratament a rudei dvs, pe baza împuternicirii primite, conform art 22 și a art 24 pct 2), din Legea 46 din 2003.

Iar dacă nimic nu mai funcționează, cereți medicilor să le dea Ivermectină! Dacă refuză, cereți-le din nou! Și dacă totuși refuză cu vehemență, scrieți-mi mie în privat! Aveți grijă ca să aveți dovezi că acești medici au refuzat să încerce ORICE ca să vă salveze persoana apropiată. Și mai important decât orice, nu mergeți la spital dacă nu este musai… Aplicați, din primul moment, schema completă de tratament, imediat ce aveți suspiciunea că ați avea COVID. NU PIERDEȚI NICIO ZI!”

Plângerea împotriva Adinei Alberts a fost făcut de farmacistul Miclaus George, potrivit ziare.com.

În urma anunțului că va fi cercetată disciplinar, Alberts a reacționat printr-o nouă postare pe Facebook, apărându-se că are „dreptul constituțional să-și spună părerea la fel ca orice cetățean al acestei țări”.

„Dragii mei, știrea acesta este mai degrabă o „non știre”. Orice nebun poate face reclamație/plângere/sesizare împotriva oricui, oriunde. Lăsând la o parte această declarație general valabilă, în cazul de față, un domn farmacist a fost extrem de deranjat de faptul că eu am postat pe facebook o schemă de tratament cu care marea majoritate a medicilor de familie din România este de acord. Am făcut acest lucru pentru ca orice bolnav care, din varii motive, nu a intrat suficient de repede în legătură cu medicul de familie, să știe ce are de făcut, cunoscut fiind faptul că fiecare zi este esențială în evoluția acestei boli.

Revenind la sesizare, Colegiul Medicilor are obligația legală să înregistreze orice reclamație și să inițieze cercetări. De astfel nu este prima dată când sunt chemată, în pandemie, la Colegiul Medicilor. Ca o paranteză. Știți, în 20 de ani de carieră nu am fost chemată niciodată la Colegiul Medicilor pentru vreo culpă profesională!

Anul trecut a trebuit să dau explicații despre o postare în care criticam aspru niște articole din draftul de Lege a Carantinării care a fost supus dezbaterii publice timp de 30 de zile. Evident că am și eu dreptul contituțional să îmi spun un punct de vedere. La fel ca și dvs, și ca oricare alt cetățean al acestei țări! Și bine am făcut, acele articole amendate și de mine, pe lângă mulți alții, au fost eliminate din varianta finală a Legii”, a scris Adina Alberts, pe pagina de socializare.

Aceasta nu este prima dată când Adina Alberts stârnește controverse în rândul opiniei publice. În primăvara anului trecut, la scurt timp după începerea pandemiei de coronavirus, medicul esteticean spunea că „obligativitatea purtării unei măști în spațiul public închis, la serviciu sau în școală, nu poate fi impusă tuturor” pentru că, potrivit unor studii, „masca de protecție obstrucționează felul în care persoana respiră”.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro