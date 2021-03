Pe 17 martie 2021, invitată în platoul emisiunii La Măruță, Maria Constantin a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a răspunde mai multor întrebări picante. După fiecare răspuns, artista putea alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce picat.

A cincea întrebare primită de interpreta de muzică populară a fost: „Spune trei defecte de-ale Gabrielei Cristea”. Atât Maria, cât și Gabriela au fost căsătorite cu Marcel Toader. Omul de afaceri s-a stins din viață în luna august a anului 2019, în urma unui stop cardiac.

Gabriela Cristea a răspuns declarațiilor Mariei Constantin

Fostul jucător de rugby a fost căsătorit și a divorțat de 6 ori. Gabriela a fost a cincea lui soție, iar Maria a șasea. Primul defect menționat de solistă este acela că Gabriela a fost a cincea soție a omului de afaceri, apoi a spus că „a luat în greutate” și că fostul soț i-a spus că ar fi „o femeie foarte rea”.

„Deci e grasă?”, a întrebat Cătălin, iar interpreta a răspuns: „Da. Asta din ce am mai văzut în ultima perioadă. (…) Și altceva nu știu. Nu o cunosc personal. Din descrierile [lui Marcel Toader]… mă rog, așa… spunea că este o femeie foarte rea. N-am cunoscut-o personal, încă o dată repet. Nu sunt spusele mele”.

„Eu am văzut niște filmări recente, dintr-un reality show, ceva de genul, am văzut că a luat ceva în greutate. Asta, până la urmă, nu este de judecat, are doi copii. N-am cunoscut-o personal”, a mai spus.

În emisiunea Xtra Night Show, Gabriela i-a răspuns. „Mă interesează atât de puțin încât… Nu am avut curiozitatea să ascult, nu am avut răbdarea și nici timpul necesar. Nu este nici prima și nici ultima care o să mai facă treaba asta. Noi avem alte preocupări. Noi avem o viață mișto.

Este departe de mine. Este o chestie de trecut. Nici nu mai țin minte că mi s-a întâmplat așa ceva în viața asta. Nu mă mai sperie treaba asta. Eu nici nu o cunosc pe doamna. Nu mi-am permis niciodată să spun ceva urât la adresa cuiva”, a declarat Gabriela.

Maria Constantin: „Nu am zis nenică mare chestie”

Ulterior, tot pentru Xtra Night Show, Maria a mai spus: „Dar ce am spus? Că nu am zis nenică mare chestie. Era ceva de genul cu trei defecte ale Gabrielei Cristea, dar eu am spus că nici n-am cunoscut-o pe Gabriela Cristea vreodată față-n-față.

A trebuit să spun ceva și am zis din spusele altora și din ce am observat eu. Oricum, din fotografiile mult mai vechi mi se pare o femeie foarte frumoasă. Și atât am apucat să spun pentru că am observat că este la un reality show, am văzut că mna, a mai luat în greutate. E normal, după două sarcini”.

Gabriela și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), și-au oficializat relația în anul 2015 și au împreună două fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani). Și Maria este mama unui fiu, Codrin (10 ani), din primul mariaj cu interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă. În prezent, solista formează un cuplu cu un tânăr numit Robert Stoica.

