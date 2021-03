Laurette, intervenție chirurgicală urgentă după agresiunea din hotel. Raportul medicilor este îngrijorător

În urmă cu o săptămână, Laurette (37 de ani) a fost implicată într-un incident violent în urma căruia a rămas cu urme severe de violență pe tot corpul. Joi, pe 11 martie, vedeta de televiziune s-a întâlnit cu un bărbat într-un hotel de trei stele din București, iar între cei doi s-a iscat un conflct fizic. Cei din hotel au chemat Poliția, iar Laurette și bărbatul respectiv au fost duși la secție pentru declarații. Avocatul vedetei spunea atunci că Laurette ar fi fost agresată fizic de bărbatul cu care se întâlnise.

„Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontac care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului pe mai multe părți”, a transmis la momentul respectiv Vlad Hosu, avocatul lui Laurette.

După nefericita întâmplare, Laurette s-a dus la IML pentru a scoate un certificat medico-legal.

„A avut loc o agresiune fizică, eu pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață și că astăzi sunt printre voi. Totul a pornit din senin, pot să vă spun doar că am fost trasă într-o capcană. Cineva dorește să îmi construiască o altă imagine decât cea în care sunt eu. Nu este prima dată când încearcă și se pare că i-a reușit. O să merg pe cale legală de data aceasta”, a declarat Laurette după vizita de la Institutul Medico Legal.

La două zile după incident, Laurette a început să se simtă rău, iar prietenele ei Adriana Bagmuțeanu și Claudia Ghițulescu au decis să o ducă la Spitalul Floreasca pentru investigații. Raportul medical de la Spitalul Floreasca a fost dat publicității marți, 16 martie, iar din el reiese că Laurette prezenta „cefalee, vertij, hematom cranian pe partea dreaptă de mici dimensiuni, durere membre, indurare și inflamație mamară stângă și că riscă să facă tromboze care se pot duce la un organ vital.”

Pentru că, în urma loviturilor, vedetei i s-a deplasat implantul de silicon, aceasta are nevoie de o intervenție chirurgicală la nivelul sânilor.

Adriana Bahmuțeanu a declarant în cadrul emisiunii de la Antena 1, Xtra Night Show, că Laurette s-a împotrivit inițial să meargă la doctor.

„Eu am dus-o la spital pe Laurette împreună cu Claudia Ghițulescu. Avea un sân lovit, genunchii făcuți praf. Nu voia să meargă, că nu avea cu cine să lase fata! Nu avea un centimetru de piele care să nu fie afectat. Mi se pare că Poliția a fost prea blândă, psihopatul trebuia arestat. O să sun la domnul ministru de Interne să vedem ce se întâmplă cu cazul lui Laurette. Părerea mea e că e tentativă de omor. Era un fel de iubit, se întâlniseră înainte, omul o curta insistent din luna ianuarie. A cucerit-o după câteva întâlniri pe la cafele. Poliția a tratat cu superficialitate cazul și nu au arestat agresorul pentru faptul că Laurette nu avea vânătăi pe față”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show.

