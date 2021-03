Laurette, bătută de un bărbat într-un hotel din centrul Capitalei. Avocatul vedetei a făcut primele declarații

Laurette Atindehou, în vârstă de 37 de ani, a trecut prin momente de groază. Vedeta s-ar fi întâlnit cu un bărbat într-un hotel de trei stele din centrul Capitalei și de acolo cei doi ar fi ajuns la Poliție, după ce s-au bătut. Se pare că polițiștii ar fi ajuns la fața locului în urma apelului administratorului clădirii, care a auzit țipete. Detaliile despre acest incident au fost dezvăluite în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontac care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului pe mai multe părți”, a transmis Vlad Hosu, avocatul lui Laurette, potrivit spynews.ro.

Acesta a mai precizat că agresiunea a fost una extrem de violentă, iar vedeta a fost foarte speriată de tot ce s-a întâmplat.

Avocatul lui Laurette a mai spus că împreună cu aceasta a mers la INML, pentru a scoate un certificat medico-legal pentru rănile suferite de vedetă în urma agresiunii fizice la care a fost supusă.

Sursă foto: Instagram

