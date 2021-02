Pentru ce sumă de bani ar fi Laurette dispusă să-și înșele partenerul de viață

Laurette Attindehou (34 de ani) a recunoscut de nenumărate ori că a avut relații cu bărbați celebri și bogați, dar acum a venit cu o nouă declarație șocantă.

Laurette a fost invitată în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, unde a mărturisit că ar fi dispusă să-și înșele soțul pentru o sumă frumușică de bani.

„Unii dintre iubiții mei aveau milioane de euro, dar pot să-i număr pe degete. Cel mai bogat iubit al meu este unul din cei mai bogați români din lume. Era si generos, mi-a dat cadouri. Și soțul meu mi-a dat o sumă mare, atunci când mi-am achiziționat casa. Pentru un milion de euro mi-aș înșela soțul! Am înșelat și am fost înșelată. Am iertat când am fost înșelată, dar nu se merită. Sunt o femeie foarte rece și mama zice că am inima de gheață și că nu o să stau cu nici un bărbat. Dar asta e pentru că am trecut prin lucruri rele în relațiile mele cu bărbații”, a mai spus Laurette.

Laurette și omul de afaceri Ciprian Nistor au divorțat în 2018. Fostul soț a acuzat-o pe vedetă că l-ar fi înșelat cât el îi ispășea pedeapsa în închisoare. Cei doi s-au căsătorit în 2017, în penitenciarul Jilava unde omul de afaceri este încarcerat pentru 15 ani pentru evaziune fiscală. Laurette are o fată, Serena, în vârstă de 9 ani, din căsnicia cu omul de afaceri Mihai Ștefan.

Foto – Facebook

