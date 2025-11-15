Cum să-ţi păstrezi numărul de înmatriculare după ce vinzi maşina

Numeroși români vor să păstreze numărul de înmatriculare atunci când vând mașinile. Procedura nu este complicată, dar trebuie să plătești o taxă și trebuie să reții faptul că valabilitatea numărului auto este limitată. Iată care este procedura, dacă vrei să îți păstrezi numărul de înmatriculare preferat!

Te pregătești să vinzi mașina, dar vrei să păstrezi numărul de înmatriculare? Sigur că se poate, doar că trebuie să respecți o procedură administrativă și să plătești o taxă. Află cum se procedează, la ce instituție trebuie să te adresezi și care sunt pașii.

Ce avantaje ai, dacă păstrezi numărul de înmatriculare

Majoritatea șoferilor care își schimbă mașina vor să păstreze aceleași numere. De cele mai multe ori sunt numere preferențiale, pentru care au plătit deja o taxă și pe care le-au memorat ușor. În unele situații, numerele preferențiale reprezintă un moment sau o dată specială din viața lor, spre exemplu data de naștere sau data căsătoriei, inițialele copiilor sau o prescurtare a unui nume.

Chiar dacă nu sunt numere preferențiale, numerele de înmatriculare cu care te-ai obișnuit și pe care le-ai memorat deja reprezintă un avantaj. Când cumperi o vignetă sau o asigurare pentru mașină te ajută faptul că ai memorat numerele mașinii și nu trebuie să te mai uiți în talon.

Cum trebuie să procedeze vânzătorul

Păstrarea combinației numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorității care a efectuat înmatricularea. Solicitarea păstrării numărului poate fi înregistrată până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului, după caz. Totodată, taxa pentru păstrarea numărului de înmatriculare trebuie plătită înainte de înstrăinarea vehiculului.

De asemenea, dacă vânzătorul nu este interesat să păstreze numerele de înmatriculare, însă cumpărătorul își dorește să păstreze combinația numărului de înmatriculare, acesta din urmă o poate face, dacă respectă pașii procedurali.

Unde se depune solicitarea

Dacă vrei să păstrezi numerele de înmatriculare de la mașina pe care o vinzi, trebuie să te adresezi din timp către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. La nivel local, activitatea specifică revine Serviciilor Publice Comunitare Permise și Înmatriculări.

Dacă vânzătorul păstrează numerele de înmatriculare

Vânzătorul poate păstra numerele de înmatriculare, în urma depunerii unei cereri și a achitării unei taxe de 30 de lei. Numerele vor rămâne în posesia sa, până când va înmatricula noua mașină, dar nu mai mult de trei ani.

Dacă vrea cumpărătorul să păstreze numerele de înmatriculare

Acesta se prezintă la DRPCIV, pentru a înmatricula mașina. În momentul depunerii dosarului, va menționa că va rămâne cu aceleași numere de înmatriculare și va urma procedura specifică.

Ce acte sunt necesare pentru păstrarea numerelor auto

Vânzătorul care dorește să solicite păstrarea numerelor de înmatriculare trebuie să depună, la ghișeul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări, următoarele documente:

Cerere tip de păstrare a combinației numărului de înmatriculare;

Actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original;

Dovada achitării tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare.

Cât timp sunt valabile numerele auto de la mașina veche

Procedura administrativă pentru păstrarea numerelor nu este complicată. În schimb, lucrurile se complică din cauza faptului că numerele păstrate nu pot fi folosite pe termen nelimitat. Spre exemplu, dacă vrei să folosești numerele vechi pentru o mașină nouă pe care îți propui să o păstrezi timp de 5 ani sau 10 ani, vei afla că nu este posibil.

Valabilitatea numărului de înmatriculare pentru care ai depus cererea de păstrare este de 1 an de la data solicitării. Totodată, ai dreptul de a prelungi valabilitatea rezervării pe o perioadă de maximum 3 ani. În această perioadă, combinația de numere nu poate fi cedată în favoarea altei persoanei fizice sau juridice. Termenul de un an curge de la data înregistrării cererii la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Este important să știi că cererile pentru anul următor trebuie depuse înainte de expirarea duratei de valabilitate a rezervării. În caz contrar, pierzi dreptul de păstrare a numerelor de înmatriculare, iar combinaţia devine disponibilă, la cererea oricărei persoane.

Așadar, numerele de înmatriculare vor rămâne în posesia solicitantului până în momentul înmatriculării noii mașini. Totuși, reamintim că păstrarea respectivei combinații de numere auto în România va fi posibilă pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii termenului până la trei ani, prin depunerea anuală a unei solicitări. În cazul în care numerele nu vor fi utilizate în această perioadă, combinația va intra pe lista numerelor de înmatriculare disponibile la cerere. Cu alte cuvinte, dacă vrei să păstrezi numerele de înmatriculare preferate, le vei putea folosit doar timp de trei ani. Când acestea expiră, trebuie să soliciți alte numere de înmatriculare, chiar dacă nu îți schimbi mașina.

Cât te costă să păstrezi numerele de înmatriculare

În prezent, contravaloarea taxei de păstrare a numărului de înmatriculare este de 30 de lei. Aceasta poate fi achitată la ghișeu sau online. Dacă vei utiliza metodele de plată online, după efectuarea plății, va trebui să ajungi la ghișeul instituției, pentru a prezenta dovada plății și pentru a transmite combinația numărului de înmatriculare pe care dorești să o păstrezi.

În prezent, pentru majoritatea serviciilor, este disponibilă opțiunea plății online a contravalorii taxei, fiind necesară, apoi, prezentarea dovezii plății la ghișeu. În cazul păstrării numărului de înmatriculare, serviciul este disponibil integral online, pentru cei ce au cont pe site.

Însă, dacă dorești să achiți taxa online, o poți face și fără a avea cont pe site-ul instituției. Odată parcurși pașii ce implică introducerea unor date de identificare, vei fi redirecționat către ghiseul.ro, pentru finalizarea plății. După introducerea datelor cardului și efectuarea plății, vei primi un email ce conține detaliile plății. Acesta reprezintă dovada pe care va trebui să o prezinți la ghișeu.

Procedura este disponibilă și online

Dacă îți faci cont pe site-ul www.dricpv.ro vei putea beneficia de anumite proceduri online, fără să te mai deplasezi la ghișeu. Solicitarea păstrării numărului de înmatriculare este unul dintre cele două servicii disponibile integral online, alături de serviciul de radiere autovehicule.

Cu ajutorul noii platforme, utilizatorii vor putea introduce datele de identificare ale vehiculului și vor putea completa online formularele specifice, în vederea:

înmatriculării;

transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul;

emiterii unui nou certificat de înmatriculare;

radierii din circulație;

depunerii de declarații fiscale sau de radiere din evidențele fiscale (dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere etc.).

Cum poate păstra cumpărătorul numerele mașinii

În cazul în care vânzătorul nu este interesat să mai păstreze numărul de înmatriculare, cumpărătorul poate face acest lucru. Acesta se va prezenta, pentru înmatricularea vehiculului, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări, cu documentele enumerate mai sus, respectiv cererea, dovada plății și actul de identitate.

Dacă plăcuțele de înmatriculare prezintă deteriorări, va fi necesar să fie înlocuite cu un set de plăcuțe noi. După respectarea pașilor necesari înmatriculării, inclusiv cei pentru păstrarea numerelor vehiculului, cumpărătorul are și posibilitatea de a afla stadiul procesului de înmatriculare. Pentru aceasta, va trebui să acceseze rubrica Servicii online de pe site-ul instituției și să completeze datele solicitate, respectiv:

adresa de email;

seria de șasiu;

numărul de înmatriculare.

Cum poți obține un număr auto preferențial

Dacă ai o preferință pentru un anumit număr de înmatriculare, ai posibilitatea de a verifica, în baza de numere valabile auto, dacă este disponibil și dacă îl poți solicita pentru mașina ta cea nouă. Verificarea numerelor de înmatriculare valabile se poate realiza de către orice persoană, nefiind necesare date de identificare sau de contact. Tot ce trebuie să faci este să introduci numărul de înmatriculare dorit, iar dacă acesta se află printre numerele de mașină disponibile, vei afla pe loc.

Este important de menționat că rezervarea numărului auto nu este disponibilă în momentul de față. Prin urmare, solicitantul care dorește să înmatriculeze mașina fără a-și păstra numărul de înmatriculare nu poate face alegerea numărului de înmatriculare auto înainte de a depune dosarul la ghișeu. Deși titularul poate verifica numerele disponibile de înmatriculare, acestea nu pot fi reținute și îi vor fi atribuite doar în momentul în care se prezintă cu actele menționate la serviciul de înmatriculări.

Ulterior, te vei prezenta la ghișeul pentru înmatriculare, cu documentele necesare, iar angajatul serviciului va verifica în sistem disponibilitatea numărului. Dacă numărul este disponibil, după confirmarea acestuia, vei primi plăcuțele de înmatriculare în aproximativ două ore. Intervalul nu diferă de cel aferent atribuirii unui număr de înmatriculare aleatoriu; ceea ce diferă este procedura de atribuire și prețul pentru numere preferențiale.

Cât costă numerele preferențiale

Contravaloarea taxei pentru numărul preferențial este, în prezent, de 45 lei/operațiune, la care se adaugă contravaloarea plăcuțelor de înmatriculare. Dacă te întrebi cât costă numărul de înmatriculare, respectiv plăcuțele cu număr, află că vei plăti pentru acestea 20 lei, 23 lei sau 17 lei, în funcție de tipul acestora.

Cum poți rezerva un număr de înmatriculare

Este important de reținut că rezervarea unui număr de înmatriculare disponibil înainte de depunerea dosarului de înmatriculare nu este un serviciu disponibil la acest moment. Așadar, păstrarea numărului de înmatriculare este un serviciu de care poate beneficia vânzătorul, înainte de momentul înstrăinării vehiculului, sau cumpărătorul, la momentul depunerii dosarului de înmatriculare.

