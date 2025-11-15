  MENIU  
Home > Diverse > Cum să-ţi păstrezi numărul de înmatriculare după ce vinzi maşina

Cum să-ţi păstrezi numărul de înmatriculare după ce vinzi maşina

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Numeroși români vor să păstreze numărul de înmatriculare atunci când vând mașinile. Procedura nu este complicată, dar trebuie să plătești o taxă și trebuie să reții faptul că valabilitatea numărului auto este limitată. Iată care este procedura, dacă vrei să îți păstrezi numărul de înmatriculare preferat!

Te pregătești să vinzi mașina, dar vrei să păstrezi numărul de înmatriculare? Sigur că se poate, doar că trebuie să respecți o procedură administrativă și să plătești o taxă. Află cum se procedează, la ce instituție trebuie să te adresezi și care sunt pașii.

Ce avantaje ai, dacă păstrezi numărul de înmatriculare

Majoritatea șoferilor care își schimbă mașina vor să păstreze aceleași numere. De cele mai multe ori sunt numere preferențiale, pentru care au plătit deja o taxă și pe care le-au memorat ușor. În unele situații, numerele preferențiale reprezintă un moment sau o dată specială din viața lor, spre exemplu data de naștere sau data căsătoriei, inițialele copiilor sau o prescurtare a unui nume.

Chiar dacă nu sunt numere preferențiale, numerele de înmatriculare cu care te-ai obișnuit și pe care le-ai memorat deja reprezintă un avantaj. Când cumperi o vignetă sau o asigurare pentru mașină te ajută faptul că ai memorat numerele mașinii și nu trebuie să te mai uiți în talon.

„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Recomandarea zilei

Cum trebuie să procedeze vânzătorul

Păstrarea combinației numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorității care a efectuat înmatricularea. Solicitarea păstrării numărului poate fi înregistrată până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului, după caz.  Totodată, taxa pentru păstrarea numărului de înmatriculare trebuie plătită înainte de înstrăinarea vehiculului. 

De asemenea, dacă vânzătorul nu este interesat să păstreze numerele de înmatriculare, însă cumpărătorul își dorește să păstreze combinația numărului de înmatriculare, acesta din urmă o poate face, dacă respectă pașii procedurali. 

Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Recomandarea zilei

Unde se depune solicitarea

Dacă vrei să păstrezi numerele de înmatriculare de la mașina pe care o vinzi, trebuie să te adresezi din timp către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. La nivel local, activitatea specifică revine Serviciilor Publice Comunitare Permise și Înmatriculări.

Dacă vânzătorul păstrează numerele de înmatriculare

Vânzătorul poate păstra numerele de înmatriculare, în urma depunerii unei cereri și a achitării unei taxe de 30 de lei. Numerele vor rămâne în posesia sa, până când va înmatricula noua mașină, dar nu mai mult de trei ani.

Dacă vrea cumpărătorul să păstreze numerele de înmatriculare

Acesta se prezintă la DRPCIV, pentru a înmatricula mașina. În momentul depunerii dosarului, va menționa că va rămâne cu aceleași numere de înmatriculare și va urma procedura specifică.

Ce acte sunt necesare pentru păstrarea numerelor auto

Vânzătorul care dorește să solicite păstrarea numerelor de înmatriculare trebuie să depună, la ghișeul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări, următoarele documente:

  • Cerere tip de păstrare a combinației numărului de înmatriculare;
  • Actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original;
  • Dovada achitării tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare.

Cât timp sunt valabile numerele auto de la mașina veche

Procedura administrativă pentru păstrarea numerelor nu este complicată. În schimb, lucrurile se complică din cauza faptului că numerele păstrate nu pot fi folosite pe termen nelimitat. Spre exemplu, dacă vrei să folosești numerele vechi pentru o mașină nouă pe care îți propui să o păstrezi timp de 5 ani sau 10 ani, vei afla că nu este posibil.

Valabilitatea numărului de înmatriculare pentru care ai depus cererea de păstrare este de 1 an de la data solicitării. Totodată, ai dreptul de a prelungi valabilitatea rezervării pe o perioadă de maximum 3 ani. În această perioadă, combinația de numere nu poate fi cedată în favoarea altei persoanei fizice sau juridice. Termenul de un an curge de la data înregistrării cererii la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Este important să știi că cererile pentru anul următor trebuie depuse înainte de expirarea duratei de valabilitate a rezervării.  În caz contrar, pierzi dreptul de păstrare a numerelor de înmatriculare, iar combinaţia devine disponibilă, la cererea oricărei persoane.

Așadar, numerele de înmatriculare vor rămâne în posesia solicitantului până în momentul înmatriculării noii mașini. Totuși, reamintim că păstrarea respectivei combinații de numere auto în România va fi posibilă pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii termenului până la trei ani, prin depunerea anuală a unei solicitări. În cazul în care numerele nu vor fi utilizate în această perioadă, combinația va intra pe lista numerelor de înmatriculare disponibile la cerere. Cu alte cuvinte, dacă vrei să păstrezi numerele de înmatriculare preferate, le vei putea folosit doar timp de trei ani. Când acestea expiră, trebuie să soliciți alte numere de înmatriculare, chiar dacă nu îți schimbi mașina.

Cât te costă să păstrezi numerele de înmatriculare

În prezent, contravaloarea taxei de păstrare a numărului de înmatriculare este de 30 de lei. Aceasta poate fi achitată la ghișeu sau online. Dacă vei utiliza metodele de plată online, după efectuarea plății, va trebui să ajungi la ghișeul instituției, pentru a prezenta dovada plății și pentru a transmite combinația numărului de înmatriculare pe care dorești să o păstrezi.

În prezent, pentru majoritatea serviciilor, este disponibilă opțiunea plății online a contravalorii taxei, fiind necesară, apoi, prezentarea dovezii plății la ghișeu. În cazul păstrării numărului de înmatriculare, serviciul este disponibil integral online, pentru cei ce au cont pe site.

Însă, dacă dorești să achiți taxa online, o poți face și fără a avea cont pe site-ul instituției. Odată parcurși pașii ce implică introducerea unor date de identificare, vei fi redirecționat către ghiseul.ro, pentru finalizarea plății. După introducerea datelor cardului și efectuarea plății, vei primi un email ce conține detaliile plății. Acesta reprezintă dovada pe care va trebui să o prezinți la ghișeu.

Procedura este disponibilă și online

Dacă îți faci cont pe site-ul www.dricpv.ro vei putea beneficia de anumite proceduri online, fără să te mai deplasezi la ghișeu. Solicitarea păstrării numărului de înmatriculare este unul dintre cele două servicii disponibile integral online, alături de serviciul de radiere autovehicule. 

Cu ajutorul noii platforme, utilizatorii vor putea introduce datele de identificare ale vehiculului și vor putea completa online formularele specifice, în vederea:

  • înmatriculării;
  • transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul;
  • emiterii unui nou certificat de înmatriculare;
  • radierii din circulație;
  • depunerii de declarații fiscale sau de radiere din evidențele fiscale (dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere etc.).

Cum poate păstra cumpărătorul numerele mașinii

În cazul în care vânzătorul nu este interesat să mai păstreze numărul de înmatriculare, cumpărătorul poate face acest lucru. Acesta se va prezenta, pentru înmatricularea vehiculului, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări, cu documentele enumerate mai sus, respectiv cererea, dovada plății și actul de identitate. 

Dacă plăcuțele de înmatriculare prezintă deteriorări, va fi necesar să fie înlocuite cu un set de plăcuțe noi. După respectarea pașilor necesari înmatriculării, inclusiv cei pentru păstrarea numerelor vehiculului, cumpărătorul are și posibilitatea de a afla stadiul procesului de înmatriculare. Pentru aceasta, va trebui să acceseze rubrica Servicii online de pe site-ul instituției și să completeze datele solicitate, respectiv:

  • adresa de email;
  • seria de șasiu;
  • numărul de înmatriculare.

Cum poți obține un număr auto preferențial

Dacă ai o preferință pentru un anumit număr de înmatriculare, ai posibilitatea de a verifica, în baza de numere valabile auto, dacă este disponibil și dacă îl poți solicita pentru mașina ta cea nouă. Verificarea numerelor de înmatriculare valabile se poate realiza de către orice persoană, nefiind necesare date de identificare sau de contact. Tot ce trebuie să faci este să introduci numărul de înmatriculare dorit, iar dacă acesta se află printre numerele de mașină disponibile, vei afla pe loc.

Este important de menționat că rezervarea numărului auto nu este disponibilă în momentul de față. Prin urmare, solicitantul care dorește să înmatriculeze mașina fără a-și păstra numărul de înmatriculare nu poate face alegerea numărului de înmatriculare auto înainte de a depune dosarul la ghișeu. Deși titularul poate verifica numerele disponibile de înmatriculare, acestea nu pot fi reținute și îi vor fi atribuite doar în momentul în care se prezintă cu actele menționate la serviciul de înmatriculări.

Ulterior, te vei prezenta la ghișeul pentru înmatriculare, cu documentele necesare, iar angajatul serviciului va verifica în sistem disponibilitatea numărului. Dacă numărul este disponibil, după confirmarea acestuia, vei primi plăcuțele de înmatriculare în aproximativ două ore. Intervalul nu diferă de cel aferent atribuirii unui număr de înmatriculare aleatoriu; ceea ce diferă este procedura de atribuire și prețul pentru numere preferențiale. 

Cât costă numerele preferențiale

Contravaloarea taxei pentru numărul preferențial este, în prezent, de 45 lei/operațiune, la care se adaugă contravaloarea plăcuțelor de înmatriculare. Dacă te întrebi cât costă numărul de înmatriculare, respectiv plăcuțele cu număr, află că vei plăti pentru acestea 20 lei, 23 lei sau 17 lei, în funcție de tipul acestora.

Cum poți rezerva un număr de înmatriculare

Este important de reținut că rezervarea unui număr de înmatriculare disponibil înainte de depunerea dosarului de înmatriculare nu este un serviciu disponibil la acest moment. Așadar, păstrarea numărului de înmatriculare este un serviciu de care poate beneficia vânzătorul, înainte de momentul înstrăinării vehiculului, sau cumpărătorul, la momentul depunerii dosarului de înmatriculare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Fanatik
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Escortați românii afară din țară!”. Update
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Escortați românii afară din țară!”. Update
GSP.ro
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Citește și...
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume
Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025
Sfântul Ioan Gură de Aur și Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. Ce nu trebuie să facem azi, 13 noiembrie. Preot: "Atrage 13 zile de ghinion!"
Lăsata secului pentru Postul Naşterii Domnului 2025
Vacanță de vis la Viena
Woooooow! Asta da BOMBĂ! Gică Hagi și Simona Halep, echipă la Asia Express, în sezonul următor?!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Nici după moarte nu are liniște... Scene ireale la priveghiul lui Horia Moculescu. Ce s-a întâmplat după ce Mariana Moculescu a ajuns acolo.
Nici după moarte nu are liniște... Scene ireale la priveghiul lui Horia Moculescu. Ce s-a întâmplat după ce Mariana Moculescu a ajuns acolo.
Cu cine trebuie să te căsătorești, în funcție de zodia ta? Astrele spun adevărul
Cu cine trebuie să te căsătorești, în funcție de zodia ta? Astrele spun adevărul
Elle
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie - o escapadă romantică
Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie - o escapadă romantică
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Observator News
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Libertatea pentru Femei
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Facturi de 13.000 de lei într-un sat din Iași de la compania de apă. „Ne pun poprire pe pensie”
Facturi de 13.000 de lei într-un sat din Iași de la compania de apă. „Ne pun poprire pe pensie”
Viagra poate ajuta la recuperarea auzului pierdut în unele forme de surditate
Viagra poate ajuta la recuperarea auzului pierdut în unele forme de surditate
Metoda uitată care scurtează răceala cu 4 zile și scade riscul de transmitere. Mai eficientă decât orice medicament
Metoda uitată care scurtează răceala cu 4 zile și scade riscul de transmitere. Mai eficientă decât orice medicament
Ce trebuie să știi despre varianta K a gripei cu mutații rapide care îngrijorează epidemiologii
Ce trebuie să știi despre varianta K a gripei cu mutații rapide care îngrijorează epidemiologii
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton