Viviana Sposub (22 ani) și actorul George Burcea (32 de ani) dezvăluiau recent că au fost testați pozitiv cu noul coronavirus.

Cuplul a intrat virtual în direct în platoul emisiunii Vorbește Lumea unde a dezvăluit cum se acomodează locuitului împreună.

Ce spune Viviana Sposub despre locuitul cu actorul George Burcea?

„E bine, chiar m-am obișnuit așa să am un coleg de apartament. Eu am fost obișnuită doar cu colege, dar să știi că îmi place prezența ta în casă deocamdată”, a mărturisit Viviana.

Întrebați de Adela dacă urmăresc filme de dragoste împreună, Viviana a răspuns: „Facem noi destulă și nu mai nevoie să ne uităm”.

Perechea locuiește împreună din pricina infectării. „Am decis să stăm [împreună] pe perioada carantinei pentru că eu locuiesc cu nașul celui de-al doilea copil al meu.

Am decis să nu-l infectez și pe el pentru că are activitate artistică. Așa că am decis să vin frumos la Viviana două săptămâni”, mărturisea actorul, la începutul acestei săptămâni.

După separarea de artista Andreea Bălan (36 de ani), George a locuit cu artistul Aurelian Temișan, nașul celei de-a doua fiice a fostului cuplu.

La începutul lunii martie a anului acesta, Andreea și George au confirmat că s-au separat. Fosta pereche are împreună două fiice, Ella Maya (3 ani) și Clara Maria (1 an).

Ce spune mama Vivianei despre relația ei cu actorul?

„Mama e fericită pentru că eu sunt fericită. Cu siguranță că îl apreciază foarte mult pe George”, mai spunea Viviana, în urmă cu puțin timp.

