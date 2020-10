După lansarea telenovelei Numai iubirea, prima producție de acest gen din România, postul Acasă TV a regizat o a doua telenovelă, Lacrimi de iubire.

Cum arată acum Mihaela Bărluțiu, Nicole din „Lacrimi de iubire”?

În serial, fosta actriță Mihaela Bărluțiu i-a dat viață personajului numit Nicole Varlam. Atunci o actriță debutantă, Mihaela s-a retras la scurt timp din universul actoriei.

Imagini cu Mihaela și cu familia ei găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

În prezent, Mihaela și soțul ei, Valentin, locuiesc alături de fiicele lor, Nicole (10 ani) și Jasmine (5 ani), în Statele Unite ale Americii.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Perechea a fondat compania Black Exclusive, companie care pune automobile la dispoziția clienților fie pentru plimbări rapide pe la casele vedetelor din Beverly Hills, fie pentru tururi la studiourile din Hollywood, fie pentru închiriat pe perioada vacanțelor de vară.

Cum a ajuns Mihaela în State?

„Eu ve­nisem doar pentru o vacanță la Vali, pe care l-am cunoscut în România. Mi se terminase contractul în perioada aia, n-aveam nimic nou semnat și am zis că vin să stau doar o lună. Și am rămas! Dar nu știu cum am rămas! Totul a fost spontan.

N-am găsit nimic foarte frumos la început, nici măcar nu mi-a plăcut. Dar m-am obișnuit treptat. După care am început să vizitez cu Vali America. Am fost în New York, în Miami și a început să-mi placă.

Am început să mă implic în business-ul lui Vali cam la șase luni de la venirea mea. Mă plic­tiseam foarte rău acasă, voiam să mă angajez și el mi-a zis: «Vino și ajută-mă la companie». (…)

Noi avem acum cinci divizii: Valet, Transportation, Bus-urile acelea mari, Car rental și Apartments. Este foarte mult de muncă și e greu să te împarți peste tot”, declara Mihaela în 2018, pentru OK! Magazine.

Mihaela și Valentin formează un cuplu de mai bine de 13 ani și sunt căsătoriți de 8.

Foto: Instagram

Citește și:

Surpriză în viața familiei lui Răzvan Fodor. Soția a făcut anunțul: „Încă o fetiţă în casa noastră!”

Tiberiu Argint a împlinit 36 de ani. Ce i-a transmis Andreea Bălan pe rețelele de socializare

Roxana Blagu, mesaj înlăcrimat pentru fiica pe care nu a mai văzut-o de 7 ani

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro