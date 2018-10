Fostul Principe Nicolae și Alina Binder s-au căsătorit religios duminica aceasta. Nunta regală, care a avut loc la Sinaia, încă nu s-a încheiat, mirii petrecând mai ceva ca în basme.

Nunta fostului Principe Nicolae cu aleasa inimii sale, Alina Maria Binder, a reunit personalități din toate colțurile lumii și, ceea ce este și mai interesant, este că toți au servit tradiționala… ciorbă de potroace. Detalii din culisele marelui eveniment, la care Familia Regală a României nu a participat, a oferit chiar unul dintre nași, Liviu Popescu, pentru că, punctăm, mirii au ales să fie conduși la altar de două perechi de nași: “Încă suntem aici, da, la brunch-ul de după nuntă. De fapt, au fost două brunch-uri: unul după 12 noaptea, un bufet cu ciorbă de potroace și bunătățuri românești, mezeluri crud uscate, brânzeturi, pâine de casă. Și acum, la hotel, e brunch-ul de a doua zi, unde invitații se întâlnesc înainte de a pleca fiecare înspre casele lor, peste tot în lume. Imaginați-vă că o familie din Australia a făcut drumul de 20 de ore până aici numai pentru un weekend. E o nuntă specială, care-a durat nu 3 zile, ca-n basme, ci 4. Și asta pentru că am avut petrecere vineri seara, cu 100 de invitați, sâmbătă seară am petrecut alături de 150 de invitați la un cocktail, duminică a fost nunta, iar astăzi ne-am reîntâlnit la brunch. Îmi permit și-o glumă, acum, cu atâția invitați din atâtea țări, cred c-am mai învățat vreo două limbi străine.” – a dezvăluit acesta, în exclusivitate, pentru Viva.ro

Meniul nunții regale a fost unul românesc, însă reinterpretat: “A fost servită numai mâncare românească, ușor reinterpretată. Și aici, Nicolae și Alina au mers pe recomandările mele: în primul rând, pâine de casă cu cartofi, grisine făcute în casă, scovergi de casă cu pastă de jumări de mangaliță. Apoi, brânză de capră din zona Ardealului, piept de rață afumat în casă, calcan din Marea Neagră, legume de grădină, sarmale de vânat, cerb cu căprioară, sarmale din gâscă cu rață și obraz de vită cu mămăligă.” – a mai declarat nașul fostului Principe Nicolae pentru sursa citată.

