Andreea Esca, declarații surprinzătoare despre iubire: „Greşeala este să crezi că o iubire este pe viaţă”

Andreea Esca a vorbit despre iubire și a făcut declarații surprinzătoare despre acest subiect. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a dezvăluit care este perspectiva sa și a oferit, totodată, sfaturi tinerilor.

Andreea Esca, în vârstă de 46 de ani, se bucură de o familie minunată, este căsătorită de 18 ani cu Alexandre Eram și au împreună doi copii, pe Alexia Eram și pe Aris Eram. De curând aceasta a vorbit despre iubire și a declarat că nu are niciun regret în acest sens: „Greşeala este să crezi că o iubire este pe viaţă şi să nu fii pregătit în caz că… Doar că eu am priceput asta prin adolescenţă şi de atunci am trăit totul fără încrâncenare. M-am bucurat cu pasiune de fiecare dragoste, am cultivat prietenii pe viaţă şi m-am îmbogăţit cu fiecare iubire. Dacă aș mai trăi o dată, mi-ar plăcea să mă întalnesc cu aceiasi oameni, din nou. N-am avut nicio dezamăgire din dragoste”, a mărturisit Andreea Esca într-un interviu acordat pentru andreearaicu.ro.

Andreea Esca le-a dat și un sfat tinerilor din ziua de azi cu privire la modul în care se consolidează o relație: „Trebuie să iţi placa să tragi la aceeaşi căruta cu omul respectiv, să îl susţi, să îl protejezi, să ai rabdare, să construieşti cu el, să razi cu el, să-l ierti, să-l inţelegi, să-l faci mereu să te doreasca, să-l superi, să-l impaci, să nu-l plictisesti, să ai multe pasiuni comune cu el, eeeee acolo e treaba mai complicată… Dar e şi incitant! Incercaţi!” – a transmis Andreea Esca pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram