Augustin Viziru a vorbit cu sinceritate despre poveștile sale de iubire, dar și despre căsătoria cu Oana Mareș. Îndrăgitul actor recunoaște că a greșit în relațiile avute, însă nu se teme să ajungă din nou la altar, dacă va întâlni femeia potrivită.

Augustin Viziru, în vârstă de 38 de ani, a fost căsătorit cu Oana Mareș timp de doi ani, în 2011 cei doi divorțând, se pare, ca urmare a faptului că aceasta l-a înșelat: „Ce-am învățat din fosta mea căsnicie a fost un singur lucru. Din păcate, noi ce vedem când suntem mici facem în oglindă când ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce să caut într-o relație din punctul meu de vedere pentru că eram tânăr și făceam ce voiam. M-am băgat într-o relație mai mult de dragul de a avea o relație. Dar eu, în toată relația mea, mințeam și când dormeam. Trăiam într-un stres permanent, iar în ultima vreme, eu am considerat că nu mai e cazul să mint niciodată, pe nimeni. Transformarea e destul de radicală. Dar adevărul ăsta e, dacă nu minți niciodată, ești foarte relaxat pentru că nu ai nimic de ascuns. Ideea e că sunt mult mai ok așa și mult mai relaxat așa. Și așa pot să-mi văd de ce am făcut, de treburile mele. Dacă o să găsesc persoana potrivită n-am să ezit nicio secundă. (…) Eu consider, din punctul meu de vedere, ca să fii un om împlinit ai nevoie de o familie, pentru că familia îți oferă liniște. Eu mă simt bine în momentul de față” – a declarat Augustin Viziru în emisiunea Vorbește Lumea de la Pro Tv.

Pe de altă parte, fiind invitat în emisiune alături de mama sa, aceasta a dezvăluit că Lucian, ca frate mai mare, îi fura toate pretendentele lui Augustin: „Vezi, aici, toată viața mea au fost discuțiile astea. Vă dau cuvântul meu de onoare dacă m-a deranjat vreodată. La un moment dat m-am prins, că toate veneau să vorbească cu mine și voiau să ajungă la fratele meu. Problema era alta. Noi stăteam perete în perete. Aveam două apartamente lipite unul de celălalt. Și eu atunci le spuneam: „Veniți încoace, că e la antrenament. Vine, îl așteptăm”. 50-50, mai prindea el, mai prindeam eu”, – a povestit Augustin Viziru pentru sursa citată.

Sursă foto: captură video (Libertatea), arhivă Unica