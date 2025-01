Ce face și cum arată în prezent Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. A dispărut din atenția publică și s-a dedicat unei afaceri

Oana Mareș a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România care a ales să se retragă din viața publică în urmă cu câțiva ani. După divorțul de Augustin Viziru, aceasta s-a îndepărtat de luminile reflectoarelor și s-a reprofilat, dedicându-se unei noi afaceri.

Ce face Oana Mareș, la 14 ani de la divorțul de Augustin Viziru

Oana Mareș și Augustin Viziru au format un cuplu timp de 11 ani, iar doi au fost căsătoriți. În 2011 relația lor s-a răcit, aceștia ajungând să divorț. Mai mult, la acea vreme s-a zvonit că fosta prezentatoare de televiziune l-a înșelat pe actor cu Cosmin Natanticu.

În urmă cu mai mulți ani, Oana a decis să se renunțe definitiv la televiziune și s-a retras din viața publică, dedicându-se familiei pe care și-a format-o alături de Dragoș Săbăreanu, dar și afacerii pe care a deschis-o. Aceasta duce o viață fericită și liniștită împreună cu soțul ei, dar și cu fiul lor, care a venit pe lume în anul 2012.

După ce a dispărut din luminile reflectoarelor, Oana Mareș și-a deschis o brutărie, „Pâinea lui Dumnezeu”, produsele sale fiind foarte căutate datorită rețetelor speciale.

„Când am gustat din pâinea făcută de Gabriel, am ştiut şi am simţit că avem produsul şi tot ce rămâne de făcut este să-l punem pe cel mai frumos «raft» din Bucureşti şi să avem banii pentru echiparea la cel mai bun standard al producţiei. Am reuşit. Brutăria noastră este un spaţiu unic, în acest moment, din toate punctele de vedere (…) Planurile noastre sunt de dezvoltare. Pâinea rămâne produsul principal, de aceea am şi început doar cu ea. Avem în plan şi amenajarea terasei pentru servirea mic dejunului şi a brunch-ului“, spunea fosta soție a lui Augustin Viziru în urmă cu doi ani, pentru Zf.ro.

Unele reţete sunt specifice brutăriei germane, altele celei orientale, iar altele celei franţu­zeşti, pe rafturile brutăriei Oanei Mareș găsindu-se pâine cu roșii uscate și busuioc, pâine cu cartofi și sare de mare, pâine cu făină de kamut și hrișcă sau pâine cu curry.

Divorțul dintre fosta prezentatoare și Augustin Viziru

Augustin Viziru și Oana Mareș au divorțat la scurt timp după ce fosta prezentatoare tv a fost surprinsă de paparazzi în apartamentul lui Cosmin Natanticu. Cei doi au ales să își încheie căsnicia la notar.

După mai mulți ani, Augustin Viziru a dezvăluit că s-a grăbit în a se căsători cu Oana, el fiind atunci mult prea tânăr pentru un mariaj.

Ce-am învățat din fosta mea căsnicie a fost un singur lucru. Din păcate, noi ce vedem când suntem mici facem în oglindă când ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce să caut într-o relație din punctul meu de vedere pentru că eram tânăr și făceam ce voiam. M-am băgat într-o relație mai mult de dragul de a avea o relație. Dar eu, în toată relația mea, mințeam și când dormeam. Trăiam într-un stres permanent, iar în ultima vreme, eu am considerat că nu mai e cazul să mint niciodată, pe nimeni. Transformarea e destul de radicală. Dar adevărul ăsta e, dacă nu minți niciodată, ești foarte relaxat pentru că nu ai nimic de ascuns”, a afirmat actorul în anul 2018.

Mai mult, în 2023, Cosmin Natanticu spunea că este în relații bune cu Augustin Viziru.

„Dar eu nici atunci nu m-am certat cu el. Recent, chiar am și jucat cu Augustin într-un film, alteori ne-am întâlnit și pe la castinguri, prin oraș. Da, dar nu suntem chiar prieteni, nu ieșim la bere seara. Nu mai suntem cum am fost. Dar suntem amici, colegi, ne salutăm atunci când ne întâlnim, vorbim. Nu există pică între noi, tensiuni”, a declarat Natanticu pentru Cancan.

