Cum şi-a început discursul episcopul care oficiază ceremonia prinţului Harry cu Meghan Markle

Episcopul Michael Curry, primul conducător afro-american al Bisericii Episcopale americane și-a început discursul la nunta regală cu un citat aparținând lui Martin Luther King, cunoscut pentru lupta sa pentru drepturile civile ale oamenilor de culoare din SUA.

Reverendul de origine americană Michael Curry a fost invitat la Windsor pentru a oficia ceremonia regală și și-a încheiat predica tot cu un citat al lui Martin Luther King. În mod tradiţional, în timpul căsătoriilor din familia regală britanică, slujbele sunt oficiate de preoţi ai Bisericii Anglicane, iar reprezentanţii celorlalte biserici creştine, care asistă la ceremonie, se alătură în momentul rostirii rugăciunilor pentru cuplu.

Faima pastorului Curry a debutat în 2012, când una dintre predicile sale, We need some crazy Christians – Avem nevoie de creștini nebuni (n.r. în sens de cutezători) a devenit virală și s-a publicat ulterior într-o carte.

Preotul s-a dedicat de-a lungul anilor problemelor sociale, a susținut egalitatea în cadrul căsătoriilor și a luptat pentru prevenția malariei.

În plus, pe parcursul ceremoniei a cântat corul The Kingdom Choir, format din 20 de persoane de culoare, aceştia interpretând inclusiv piesa Stand By Me.