Cum a răspuns Lady Gaga la zvonurile că ar fi însărcinată

După zvonurile apărute în mediul online în ultima perioadă, conform cărora ar aștepta un copil, Lady Gaga a vrut să lămurească situația, Artista le-a spus fanilor, prin intermediul rețelelor de socializare că este adevărat, este însărcinată, dar cu munca pentru noul album, conform Mediafax.

Gaga le-a scris admiratorilor pe Twitter că ar trebui să se aștepte la noi piese din partea ei, ce vor apărea pe un album: „Zvonuri că sunt însărcinată? Da, sunt însărcinată cu #LG6”, referindu-se la cel de-al şaselea album de studio pe care urmează să îl lanseze.

De curând, cântăreața a fost ținta tabloidelor și pentru că apăruseră speculații potrivit cărora aceasta ar avea o relație amoroasă cu Bradley Cooper, alături de care a jucat în „A Star Is Born/ S-a născut o stea”. Chimia dintre cei doi a aprins imaginația internauților, care s-au grăbit să tragă concluzii.

„În primul rând, social media este toaleta internetului şi ce a făcut din pop culture este abisal. Oamenii au văzut dragoste, şi ce crezi, asta am vrut să vedeţi. Este un cântec de dragoste, filmul este o poveste de dragoste”, a declarat Lady Gaga într-o emisiune televizată, despre momentul plin de tandrețe pe care l-a trăit alături de actorul Bradley Cooper.

Nominalizată la Premiile Oscar 2019, la categoria „Cea mai bună actriță în rol principal” și premiată de Academia Americană de Film la categoria „Cel mai bun cântec”, pentru „Shallow”, Lady Gaga este o artistă nonconformistă, care a uimit mereu prin spectacolele și ținutele ei extravagante. Pe lângă premiul recent câștigat, cântăreața și actrița americană a strâns în palmares nouă premii Grammy, două Globuri de Aur, unul pentru serialul „American Horror Story”, iar celălalt pentru interpretarea piesei „Shallow”. A mai avut și o nominalizare la Oscar în 2016, la categoria „cea mai bună coloană sonoră”, cu melodia „Til It Happens To You” din documentarul „The Hunting Ground”.

Sursă foto: Northfoto.com