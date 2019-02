Lady Gaga şi Bradley Cooper au o relație ascunsă? Ce spune Mel B despre cei doi

Lady Gaga şi Bradley Cooper au trezit suspiciuni după momentul muzical pe care l-au avut pe scena Oscarurilor când s-au privit cu gingășie și emoție în priviri. Oare să fi fost vorba doar de o regie de moment sau povestea de dragoste din filmul ”A star is born”, în care cei doi sunt protagoniști, a trecut și dincolo de ecrane? Ei bine, ceea ce este sigur, este că între Lady Gaga şi Bradley Cooper chiar există o chimie deosebită pe care a observat-o și Mel B: „M-am simţit atât de incomod pentru prietena lui Bradley. Doamne! Aş vrea să cred că a fost vorba doar de o parte din întregul spectacol, pentru că există un cod al femeilor. Sper că este doar ceva profesional“. – a declarat fosta componentă a trupei Spice Girls.

Bradley Cooper are o relație cu modelul Irina Shayk, cea care i-a dăruit și o fetiță, însă zvonurile au fost cu atât mai mult alimentate, cu cât Lady Gaga s-a despărțit recent de partenerul său de viață, Christian Carino, cel care îi era și impresar, după o relație de doi ani și o logodnă anunțată în octombrie 2018. În plus, se pare că Irina Shayk i-a dat „unfollow„ pe Instagram lui Lady Gaga cu doar câteva momente înainte de decernarea Premiilor Oscar, relatează publicația The Sun.

Pe de altă parte, surse din apropierea Irinei Shayk au transmis pentru revista People: ”Poveştile despre Irina că ar fi sătulă de Gaga au și o parte de adevăr. Nu este vorba că nu o place pe Gaga, sau că e geloasă, dar e sătulă să tot audă de prietenia ”strânsă” cu Bradley”.

În plus, Lady Gaga și Bradley Cooper au fost foarte apropiați și în cadrul celei de-a 25-a ediții a Premiilor Sindicatului Actorilor (Screen Actors Guild Award) care au avut loc la finele lunii ianuarie 2019.

