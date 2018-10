Cum arată tatăl Andreei Esca. A împlinit 80 de ani

Andreea Esca are o relație foarte bună și apropiată cu părinții săi și așa a fost dintotdeauna, cel puțin asta se observă din amintirile pe care le dezvăluie în mesajul transmis cu ocazia zilei de naștere a tatălui său. Prezentatoarea TV a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de tatăl său și alături a scris cateva cuvinte de impact: „La mulți ani, Tată! În loc de dedicație muzicală, îți dedic o compunere: Tatăl meu este deștept, frumos, slab, cu părul creț și lucrează pe șantier. Este un inginer foarte apreciat, care în plimbările noastre prin țară, îmi arată ce a mai construit. Este foarte sever și când ajunge acasă la sfârșitul săptămânii eu trebuie să-l aștept cu carnetul de note și mama cu ciorbă. Altfel, îmi petrec mare parte din vacanța de vară cu el, la țară, la mătușa lui, Tușa Viki. Acolo îmi dă o libertate incredibilă la care niciodată nu aș putea să visez la Bucureșți.

Așa aș fi început, în copilărie, o compunere despre tată. Dar cum împlinește 80 de ani, am mai adunat niște poveșți. Tata m-a forțat să fiu foarte bună până când am crezut că așa vreau eu să fiu. Tata m-a ținut într-o lesă foarte scurtă și cred că s-a prefăcut în situațiile în care mai rupeam lanțul, că nu vedea ce fac. Tata m-a bătut la cap până când am dus la bun sfârșit lucruri pe care nu aveam chef să le fac și pe care nu le-aș fi făcut niciodată fără cicăleala lui, și n-ar fi fost bine. Tata m-a învățat că la operă, la teatru, mergi în rochie și cu pantofi și dacă e potop. Vii în cizme, te schimbi la garderoba și intri cu respect față de actul de cultură și față de tine. Tata este Moșu acum, cum era și bunicul meu Moșu pentru mine, că așa-s toți bunicii în Ardeal. Iar Moșu e înțeleptul casei pentru copiii mei”, – este mesajul scris de Andreea Esca pentru tatăl său.

Sursă foto: Arhivă Unica, Instagram