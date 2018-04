Cum arată astăzi Andrea del Boca. Actrița din telenovela “Perla Neagră” trece prin momente cumplite

Cu siguranță toată lumea își amintește de frumoasa Andrea del Boca, protagonista celebrei telenovele argentiniene Perla Neagră, care făcea furori în urmă cu aproximativ 25 de ani. Ei bine, între timp, îndăgita actriță a devenit de nerecunoscut și mare parte din vină o poartă, fără îndoială, dramele prin care aceasta a trecut de-a lungul timpului.

Andrea del Boca a scris istorie în lumea telenovelelor cu interpretarea sa din Perla Neagra, iar povestea de dragoste a Perlei și a lui Tomas, personaj interpretat de celebrul actor Gabriel Corrado, a fost urmărită cu sufletul la gură de oameni din întreaga lume.

Andrea del Boca a jucat în telenovele încă de la vârsta de 4 ani, având sprijinul și ajutorul tatălui său, celebrul producător Nicolas del Boca, iar apoi s-a făcut remarcată grație rolurilor sale din “Estrellita Mia”, “Celeste”, “Antonella” și “Zingara”, atingând succesul cu “Perla Neagră”.

Din păcate, o bună perioadă de timp, Andrea del Boca s-a retras din lumina reflectoarelor, acceptând doar roluri episodice și diverse proiecte de cinema. S-a reorientat către regie, a fost prezentatoare TV și abia în 2013 a revenit cu un rol principal în telenovela “Esa Mujer”.

Andrea del Boca are 52 de ani și nu s-a căsătorit niciodată, însă are o fată de 18 ani din relația cu omul de afaceri Ricardo Biasotti. În urma acestei relații actrița a pătimit foarte mult deoarece acesta a dat-o de nenumărate ori în judecată pentru că nu respecta condițiile custodiei și nu-i permitea să-și vadă fiica, fapt ce era parțial adevărat, deoarece fetița nu dorea să-și vadă tatăl. Andrea del Boca s-a confruntat ani de zile cu kilogramele în plus și niciodată nu a reușit să mai ajungă la silueta ideală. În urmă cu doi ani, aceasta a trecut printr-un nou șoc emoțional, atunci când a fost acuzată că a luat de la stat o sumă enormă de bani pentru a produce o telenovelă, telenovelă în care trebuia să joace și fiica sa, și care niciodată nu a mai fost realizată. Până acum nu s-a dat un verdict în acest caz, însă, se pare că sunt implicate și soțiile unor miniștri din Argentina. În prezent, Andrea del Boca trece, din nou, printr-o perioadă cumplită. Tatăl acesteia, binecunoscutul producător Nicolas del Boca, a murit în urmă cu o lună, la vârsta de 90 de ani, actrița fiind cea care i-a stat aproape în ultimele luni de agonie. Acesta a fost punctul culminant al unei perioade în care familia sa a fost supusă unor evenimente mai puțin plăcute. Cu doar o lună înainte de decesul tatălui său, care, susține actrița, a fost cel mai important bărbat din viața sa, mama acesteia, Ana Maria Castro, a fost acuzată că ar fi intervenit în cea mai mare poveste de dragoste a fiicei sale. Situația s-a petrecut cu peste 30 de ani în urmă, pe vremea când Andrea del Boca se iubea cu Silvestre, un artist și actor în vogă al momentului. Acesta, pentru a câștiga un strop de notorietate, așa cum susține Andrea, a ieșit în fața presei acum și a susținut că mama actriței i-a propus să iasă cu fiica sa și să se poarte foarte urât, astfel încât aceasta să fie dezamăgită și să-l uite. Se pare că Ana Maria Castro nu era de acord ca fiica sa să fie îndrăgostită de el, având în vedere că era însurat și era tatăl a doi copii. Situația nu a fost deloc așa, cei doi îndrăgostindu-se iremediabil și cuplându-se în mod oficial chiar când Silvestre se pregătea să devină tată pentru a treia oară. Relația a fost una extrem de controversată și a ținut ani de zile primele pagini ale ziarelor, actrița fiind foarte criticată pentru alegerea făcută. Mama Andrei del Boca neagă, însă, implicarea.

Sursă foto: Facebook, Instagram