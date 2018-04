Angelique Boyer, actrița din telenovela Teresa, s-a născut cu o malformație gravă numită buză de iepure

Angelique Boyer, actrița care i-a dat viață celebrei Teresa din telenovela cu același nume, și-a deschis inima în fața fanilor și a făcut o dezvăluire incredibilă. Frumoasa actriță a recunoscut că s-a născut cu o malformație chiar la nivelul feței.

Pe Angelique Boyer am avut ocazia să o admirăm nu doar în telenovela Teresa, difuzată pe Acasă TV, ci și în producția recentă Tres Veces de Ana (Cele trei fețe ale Anei), difuzată pe postul de televiziune Happy Channel, însă niciodată nu ne-am fi imaginat că frumusețea sa ascunde în spate un secret dureros. Ceea ce este cu atât mai mult de apreciat este faptul că protagonista din Teresa a avut marele curaj de a dezvălui acest defect din copilărie și de a recunoaște în fața întregii lumi că nu este perfectă. Angelique Boyer s-a născut cu o malformație la nivelul buzelor, numită cheiloschizis, labioschizis sau, în termeni populari, buză de iepure. Totodată, artista a făcut publică o fotografie din copilăria sa și, alături, a scris un mesaj emoționant și motivant: “Vă împărtășesc o fotografie simbolică din viața mea. Am descoperit că pot să-mi permit luxul de a nu fi perfectă, de a avea defecte, slăbiciuni, de a mă înșela, de a face lucruri greșite, de a nu răspunde așteptărilor celorlalți, însă, în ciuda tuturor acestor aspecte, să mă iubesc mult, să-i iubesc pe cei din jur, să simt și să vibrez.” – a scris Angelique Boyer pe Instragram. Angelique Boyer, care va împlini pe 4 iulie vârsta de 30, trăiește o minunată poveste de dragoste cu colegul său de breaslă, actorul Sebastian Rulli, cel alături de care a avut ocazia să joace atât în telenovela Teresa, cât și în Tres Veces de Ana sau Lo que la vida me robo (Ceea ce viața mi-a furat), telenovelă în timpul căreia s-a aprins, de fapt, scânteia dintre cei doi.

Sursă foto: Instagram