Mircea Radu dezvăluie cum se prepară cea mai bună slănină de porc pentru Crăciun.

Mircea Radu este cunoscut în mediul online pentru faptul că îi place să gătească, dar și să împărtășească rețetele respective pe conturile sale de pe rețelele de socializare. Și, pentru că se apropie Crăciunul, fostul prezentator TV le-a arătat urmăritorilor cum să prepare slănină de porc, una dintre rețetele lui preferate.

Cum prepară Mircea Radu slănina de porc

Mircea Radu profită de faptul că mai sunt mai puțin de două săptâmâni până la sărbătorile de iarnă și a dezvăluit cum îi place să prepare slănina de porc, unul dintre preparatele culinare tradiționale din bucătăria românească.

„Imagine cu puternic impact emoțional: slănină de porc presărată cu sare grunjoasă peste care se adaugă ramuri de busuioc uscat și zeci de căței de usturoi zdrobiți.

Se așază într-un borcan de sticlă, se toarnă apă cât să acopere bucățile și se lasă cam trei săptămâni – totuși, am să fac inaugurarea de Crăciun.

Așa se pregătește cea mai bună slănină din lume. P.S: Rețeta este oltenească, o știu de la un vechi prieten cu nume indian, Gandi”, a scris Mircea Radu pe contul său de Facebook.

Cum se prepară slănina tradițional

Bucățile de grăsime sunt tăiate fâșii, așezate în saramură și lăsate la macerat 2-3 săptămâni. După aceea, se scoate slănina, se rade sarea excesivă și, după preferință, se poate freca cu boia de ardei dulce sau iute, cu ustori sau piper și se pune la afumat pentru 2-3 zile. După aceea, slănina trebuie depozitată într-o cămară aerisită.

Potrivit Wikipedia, slănina este un preparat culinar tradițional în toată Europa de Est și Centrală și în nordul Balcanilor. În Rusia, Ucraina și Polonia, slănina constă în special din grăsimea de pe spatele porcului cu sau fără șoric.

Cu ce se ocupă Mircea Radu după ce a renunțat la televiziune

Mircea Radu, în vârstă de 54 de ani, a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și s-a mutat în Piatra Neamț, orașul în care s-a născut soția acestuia. Fostul prezentator al emisiunii „Din dragoste” și soția lui, medicul oncolog Raluca Olaru, s-au căsătorit în anul 2013, iar prezentatorul TV s-a declarat încă de la bun început fascinat de ochii partenerei lui de viață.

„Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închiși ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei. Are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinții ei și, nu în ultimul rând, mi-a plăcut că este doctor. Mi-a mai plăcut și că are simțul umorulu”, declara Mircea Radu acum ceva timp.

Sursa Foto: Facebook