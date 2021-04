De dragul soției sale, prezentatorul de televiziune Mircea Radu (52 de ani) a renunțat la viața din București pentru a o lua de la zero la Piatra Neamț. Mircea Radu și soția lui, medicul oncolog Raluca Olaru (33 de ani), s-au căsătorit în anul 2013, iar prezentatorul TV admite că, de la bun început, a fost fascinat de ochii partenerei lui de viață.

„Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închiși ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei. Are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinții ei și, nu în ultimul rând, mi-a plăcut că este doctor. Mi-a mai plăcut și că are simțul umorului…”, povestea Mircea Radu în trecut.

Cuplul are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Tudor și Clara, în vârstă de 6 ani și jumătate și, respectiv, 4 ani.

Cu ce se ocupă Mircea Radu după ce a renunțat la televiziune

După ce a renunțat la televiziune, Mircea Radu a devenit consultant de imagine pentru persoanele juridice. „Nu sunt genul pretențios, așa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni și online, aproape exclusiv.

Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică și cred că și în anii ce vor veni voi continua să fac asta!”, a mai spus Mircea Radu.

Pe lângă asta, Mircea a descoperit o nouă pasiune, grădinăritul. „E prea mult spus grădinar priceput, așa cum m-ați alintat deja. După mine, e doar un prim pas. Nu cred că va fi o carieră, dar pot să vă asigur că am de gând să încerc să fac treaba asta cât mai bine posibil.

Însă, dincolo de glumă, mai trebuie să treacă destule anotimpuri până când Mircea Radu va căpăta ceva experiență în acest domeniu”, a declarat Mircea Radu pentru Impact.

„Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Și, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, și vreo doi copăcei de cireș. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute.

Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experiență în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu și în grădinărit. Aici mai am multe taine de deslușit”, a adăugat.

