Mesajul transmis de premierul israelian pentru câștigătoarea Eurovision 2018 a șocat internauții

După ce Netta Barzilai, reprezentanta Israelului, a reușit să câștige trofeul Eurovision 2018, premierul Beniamin Netanyahu a felicitat-o prin intermediul unei rețele de socializare, dar traducerea mesajului în engleză a șocat internauții.

O greșeală tehnologică a transformat un mesaj de felicitare într-o adevărată jignire la adresa câștigătoarei Eurovision 2018. Pentru că programul de traducere a celor de la Microsoft, Bing, nu știe să citească argoul israelian, cuvintele premierului Beniamin Netanyahu au fost interpretate greșit, conform Digi24.

Acesta a vrut să-i transmită cântăreței Netta Barzilai câteva cuvinte frumoase prin intermediul social media, dar vorbitorii de limbă engleză și spaniolă care au vrut să înțeleagă mesajul premierului au fost șocați să vadă traducerea acestuia: Neta, ești o adevărată vacă.

This translation can’t be right.. right? pic.twitter.com/wkYsmmXeYA

— λB ł₦łŦłØ:λÐ ₣ł₦EM (@INITIO_FINEM) May 12, 2018