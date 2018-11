Ce a păţit un american după ce şi-a cumpărat un autobuz românesc din Feteşti şi l-a transportat în New Jersey

Autobuzul a fost lovit şi radiatorul a explodat

„L-am luat astăzi. Veşti bune şi veşti proaste. Vestea proastă: autobuzul a fost lovit şi fereastra a fost distrusă. Am ieşit din port şi după o oră, am ieşit de pe RTe 3, radiatorul exploda. Dar vestea bună a fost că acolo era un magazin, iar băieţii au reuşit să-l repare, aşa că am reuşit să mă întorc pe drum. Din păcate, a fost prea întuneric şi am fost epuizat. Dar este în sfârşit acasă, după o călătorie de 6 luni, care a început în Feteşti, România”, a scris Al Barry pe pagina de Facebook.

Citeşte şi: -Oraşul din România în care au fost introduse primele autobuze şcolare

-Pisică amendată pentru că a circulat cu autobuzul. Explicaţia controlorilor din Cluj-Napoca

Sursa: Adevarul.ro

Foto: Facebook.com