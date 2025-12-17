Gina Chirilă, pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fostă soție a lui Bogdan Vlădău: „Am fost nevoită să mă opresc”

Gina Chirilă a ajuns de urgență la spital, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de perfuzii. Ea a transmis un mesaj pentru fanii ei, după acest episod.

Gina Chirilă a ajuns la perfuzii

Gina Chirilă și-a îngrijorat fanii după ce a făcut o postare de pe patul de spital. Ea a ajuns de urgență la medic din cauza unor probleme de sănătate. Deși nu a spus clar cu ce se confruntă, vedeta a lăsat să se înțeleagă faptul că oboseala a dus-o în această stare.

Ea a apărut cu o perfuzie la braț, spre îngrijorarea fanilor. Postarea vedetei a venit ca un sfat pentru toți cei care aleargă neîncetat și nu au grijă de ei înșiși.

„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris Gina Chirilă lângă fotografie.

Ea a declarat că a renunțat la programul ei încărcat pentru a se recupera complet.

Gina Chirilă iubește din nou, după divorțul de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă are un nou iubit după divorțul de Bogdan Vlădău. Cei doi au fost căsătoriți timp de 7 ani și au împreună o fetiță. Blondina a fost foarte discretă cu viața ei personală, însă din vara anului acesta, ea ar fi început o nouă relație.

După zvonurile legate de noua relație a Ginei Chirilă, Bogdan Vlădău a fost întrebat ce părere are despre acest lucru. El s-a arătat sigur că fosta soție l-ar fi informat despre acest lucru, având în vedere că au rămas în relații de prietenie.

„Nu știu absolut nimic. Habar nu am. Cred că, dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune și mie. Totuși, suntem prieteni foarte buni. Noi păstrăm contactul, avem grijă de fetiță. Dacă voi știți mai multe, probabil că vom vedea”, a spus Vlădău.

