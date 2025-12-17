Gina Chirilă, pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fostă soție a lui Bogdan Vlădău: „Am fost nevoită să mă opresc”

Gina Chirilă a ajuns de urgență la spital, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de perfuzii. Ea a transmis un mesaj pentru fanii ei, după acest episod.
Gina Chirilă și-a îngrijorat fanii după ce a făcut o postare de pe patul de spital. Ea a ajuns de urgență la medic din cauza unor probleme de sănătate. Deși nu a spus clar cu ce se confruntă, vedeta a lăsat să se înțeleagă faptul că oboseala a dus-o în această stare.
Ea a apărut cu o perfuzie la braț, spre îngrijorarea fanilor. Postarea vedetei a venit ca un sfat pentru toți cei care aleargă neîncetat și nu au grijă de ei înșiși.
„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris Gina Chirilă lângă fotografie.
Gina Chirilă iubește din nou, după divorțul de Bogdan Vlădău
Gina Chirilă are un nou iubit după divorțul de Bogdan Vlădău. Cei doi au fost căsătoriți timp de 7 ani și au împreună o fetiță. Blondina a fost foarte discretă cu viața ei personală, însă din vara anului acesta, ea ar fi început o nouă relație.
După zvonurile legate de noua relație a Ginei Chirilă, Bogdan Vlădău a fost întrebat ce părere are despre acest lucru. El s-a arătat sigur că fosta soție l-ar fi informat despre acest lucru, având în vedere că au rămas în relații de prietenie.
„Nu știu absolut nimic. Habar nu am. Cred că, dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune și mie. Totuși, suntem prieteni foarte buni. Noi păstrăm contactul, avem grijă de fetiță. Dacă voi știți mai multe, probabil că vom vedea”, a spus Vlădău.
