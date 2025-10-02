Gina Chirilă iubește din nou, după divorț. Cu cine are o relație și cum a reacționat fostul ei soț, Bogdan Vlădău: „Suntem prieteni”

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au decis să o ia pe drumuri separate. Cei doi se înțeleg în continuare bine pentru copilul lor. Recent, blondina se pare că și-a refăcut viața și iubește din nou, după despărțire. Iată cine este bărbatul și cum a reacționat Bogdan Vlădău la aflarea acestei vești.

Cine este iubitul Ginei Chirilă

Gina Chirilă și-a refăcut viața amoroasă după despărțirea de tatăl fetiței sale. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit pentru prima oară părinți. Gina Chirilă și Bogdan au decis să rămână în relații bune de dragul fetiței lor. Acum, se pare că modelul și-ar fi refăcut viața amoroasă.

Conform surselor Cancan, blondina ar forma un cuplu alături de un bărbat de câteva luni. Se pare că blondina este într-o relație încă din luna iunie a anului 2025. Pe partenerul său l-ar chema Bogdan și ar fi specialist în digital marketing și inteligența artificială.

Bogdan este un tânăr pasionat de modă și stil. Gina Chirilă a preferat să nu facă declarații despre noua ei relație și să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor.

Citește și: „Limitele sunt foarte importante.” Gina Chirilă, mesaj pentru femei, după ce fostul ei soț, Bogdan Vlădău, a fost acuzat că întreține relații intime cu participantele la retreaturile lui

După ce a divorțat, modelul a păstrat discreția în ce privește viața ei personală, așa că nu s-a afișat niciodată cu altcineva și nici nu a făcut declarații despre viața ei sentimentală.

Cum a reacționat Bogdan Vlădău

Fostul ei soț, Bogdan Vlădău, a oferit o primă reacție după zvonurile conform cărora Gina Chirilă ar avea un nou iubit. El a spus că nu ști detalii despre acest lucru și s-a arătat cu adevărat surprins de informație. El a lăsat de înțeles că nu crede că e adevărat, pentru că fosta lui parteneră i-ar fi spus acest lucru, având în vedere că au rămas prieteni buni după divorț.

Citește și: Gina Chirilă, dezvăluiri despre rolul de mamă, după divorț: „Un amestec de greu cu bine”. Ea și Bogdan Vlădău au un copil împreună

„Nu știu absolut nimic. Habar nu am. Cred că, dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune și mie. Totuși suntem prieteni foarte buni. Noi păstrăm contactul, avem grijă de fetiță. Dacă voi știți mai multe, probabil că vom vedea”, a declarat Bogdan Vlădău pentru cancan.ro.

Vlădău a vorbit și el despre viața sentimentală, spunând că nu există nimeni în viața lui. El și-a exprimat dorința de a nu rămâne burlac.

„Nu m-am focusat deloc pe partea cu dragostea. M-am focusat pe mine, pe fetița mea, pe business, dar pe partea aceasta nu am putut să intru. Nu țin neapărat să mă însor mâine sau poimâine, nici nu știu dacă o să o mai fac! Sper să nu rămân totuși un burlac.”, a spus Bogdan Vlădău.

Urmărește-ne pe Google News