Cât costă rochia roșie pe care Gina Pistol a purtat-o în finala MasterChef 2025. Este creația unui brand românesc

Gina Pistol a impresionat cu ținuta aleasă pentru finala MasterChef 2025. Prezentatoarea de la Pro TV a purtat o rochie roșie creată de un brand românesc.

Cât costă rochia roșie pe care Gina Pistol a purtat-o în finala MasterChef 2025

Aseară, în finala MasterChef 2025, trei concurenți talentați, Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu, au concurat pentru marele premiu în valoare de 75.000 de euro. După o competiție acerbă, Cosmina Boboc a fost desemnată câștigătoarea sezonului. Pe lângă performanțele culinare, atenția publicului a fost atrasă și de apariția prezentatoarei Gina Pistol.

Gina Pistol a strălucit în finală într-o rochie roșie lungă. Și-a purtat părul într-un coc sofisticat, a optat pentru un machiaj discret al ochilor și ruj roșu și și-a accesorizat ținuta cu bijuterii argintii.

Rochia roșie, o creație a brandului V:PM Atelier, este modelul Crimson Dress in Red și costă 1.705 lei, redusă de la prețul inițial de 3.100 de lei, potrivit Libertatea.

Descrierea rochiei subliniază frumusețea acesteia: „Această somptuoasă rochie roșie Crimson emană o eleganță atemporală. Corsajul inspirat de bustierele vintage și silueta sa suplă creează un look romantic și sofisticat. Bretelele adaugă o notă de feminitate și susținere, iar trena care curge grațios în spatele purtătoarei oferă un aer dramatic, perfect pentru o apariție grandioasă sau pentru a atrage toate privirile pe covorul roșu”.

Mesajul emoționant al Ginei Pistol pentru câștigătoarea MasterChef 2025, Cosmina Boboc

Pe lângă ținuta spectaculoasă, Gina Pistol a impresionat și prin mesajul adresat câștigătoarei.

„Felicitări, Cosmina! De mâine începi să pregătești ingredientele, să cântărești gramajele, să alegi condimentele potrivite pentru cel mai important preparat. Viața ta. Îți doresc doar optimism și iubire!”, a transmis prezentatoarea în mediul online.

Cosmina Boboc, originară din Iași și stabilită în Cluj de zece ani, a cucerit juriul cu talentul său culinar și a obținut trofeul MasterChef și premiul de 75.000 de euro. Locul al doilea a fost ocupat de Ștefan Măchiță, iar Florentin Drăgoiu s-a clasat pe locul al treilea.

Câștigătoarea a mărturisit că nu se aștepta să ajungă în finală: „Nu credeam vreodată că o să ajung aici. Nu îmi imaginam vreodată că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare!”.

