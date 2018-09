Camelia Potec a devenit mămică pentru prima oară

Bucurie mare astăzi! S-a născut o viitoare campioană, o fetită frumoasă ca mama ei care a primit nota 10 la naștere. ☺️ De astăzi, prietena mea @cameliapotec a intrat în rândul mămicilor. Te îmbrățișez dragă Camelia și îi urez pruncuței viață lungă și frumoasă alături de părinții ei! ☺️❤️ P.S. Poate ne încuscrim

