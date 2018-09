Cum arată astăzi Raluca Blejușcă (ex-Angel). Se pregătește să-și relanseze cariera muzicală

Raluca Blejușcă făcea furori în anii 2000 cu trupa Angels, însă a renunțat la cariera muzicală în favoarea proiectelor personale și timp de 10 ani a stat departe de lumina reflectoarelor.

Odată cu participarea la concursul Cerbul de Aur, unde a câștigat premiul pentru Interpretare, Raluca Blejușcă, pe fostul nume Raluca Ciocârlan, s-a decis să-și relanseze cariera muzicală. La cei 32 de ani ai săi, fosta componentă a trupei Angels, este căsătorită și are cinci copii: „Nu e vorba despre curaj, curaj am, cu îndrăzneala stau mai prost. Într-adevăr am cântat de la 9 ani până la 20. Intens, adică săptămânal eram pe scenă, cu concerte, interviuri, filmări, după care am simțit nevoia de o pauză. Am urmat Facultatea de Asistență Socială și Sociologie, apoi un Master pe Consiliere în Asistență Socială, după care a venit familia, primul copil, al doilea, al treilea, acum am cinci copii și vă dați seama că am avut nevoie de liniște, ca să mă pot ocupa de ei” – a declarat Raluca pentru Libertatea.

Raluca Blejușcă a renunțat la stilul dance care a consacrat-o și s-a îndreptat către stilul pop cu influențe din muzica de film: „Vreau să-mi reiau activitatea artistică. Eu deja de doi ani lucrez la un album, este gata, numai că tot ce s-a făcut la studio vreau să transpunem live cu orchestra, să fie un album 100% live” – a mai povestit aceasta pentru sursa citată.

Citește și – Ce s-a întâmplat cu Fernando Colunga? Actorul a dispărut de 2 ani din peisajul monden

Citește și – Cătălin Măruță promite să se apuce de sală, dar: “Acum aș mânca o felie de pâine cu untură”

Sursă foto: Facebook/Cerbul de Aur-Dumitru Angelescu