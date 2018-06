Camelia Potec are probleme cu sarcina

Camelia Potec este însărcinată în șase luni și așteaptă cu nerăbdare sosirea pe lume a bebelușului său, o fetiță. Sportiva a vorbit despre această perioadă importantă din viața sa.

Camelia Potec a vorbit la emisiunea Star Matinal de la Antena Stars despre problemele pe care le-a întâmpinat pe durata sarcinii: “Nu sunt foarte bine pentru că am suferit o mică accidentare, mi-am rupt un degețel de la picior. Acum sunt bine, mă mișc mai greu, am 11 kilograme în plus. Nu mai sunt la fel de energică, abia urc scările. Sarcina decurge bine, am început să beau cafea să mănânc carne. Am avut probleme cu stările de rău și grețurile, eu eram o carnivoră convinsă. Viitorul meu soț mă răsfăța și înainte, el a fost mai îngrijorat pentru noi, nu știa ce să mai facă. Pentru mine este prima oară, am suferit amândoi din acest punct de vedere.” – a declarat Camelia Potec pentru sursa citată.

Totodată, sportiva a dezvăluit că va naște prin cezariană: “O să nasc prin cezarină pentru că natural mi se pare cam de neacceptat, pentru mine, cel puțin. Micuța mișcă, dar nu o simt foarte tare, avem momente când ne jucăm, când ajung acasă, după o zi de muncă.”.

