Anthony Hopkins și fiica sa nu-și vorbesc de 20 de ani. Care este tristul motiv

Anthony Hopkins, pe cât de admirat și recunoscut este ca actor, pe atât de mult a eșuat în viața personală și spunem asta bazându-ne pe faptul că însuși actorul a făcut niște declarații zguduitoare despre acest subiect.

Anthony Hopkins, în vârstă de 80 de ani, nu numai că nu vorbește cu fiica sa, Abigail Harrison, de peste 20 de ani, dar nici măcar nu-i pasă unde locuiește și dacă a devenit bunic între timp. Anthony Hopkins s-a căsătorit de trei ori, iar din primul mariaj, cu Petronella Barker, a rezultat un copil, unicul său copil, o fetiță pe nume Abigail. Se pare, după cum rezultă din datele sale biografice, că Anthony Hopkins nu și-a dorit copii, iar relația cu prima sa soție s-a deteriorat imediat ce a rămas însărcinată. Actorul a început să bea, să devină agresiv și să stea mai mult plecat de acasă: ”Îl vedeam o dată sau de două ori pe an. E trist, dar a trebuit să-mi văd de viață. Mereu a fost așa! Îl vedeam, apoi dispărea!” – declara în trecut fiica lui Anthony Hopkins.

Despre acea perioadă, Anthony Hopkins spunea în 2005: ”Eram în apogeul perioadei mele de autodistrugere”. Fiica sa a încercat să se sinucidă din această cauză, notează presa internațională, însă ulterior a negat acest aspect: ”Am fost un copil foarte retras și nu m-am putut apropia de nimeni. Am trăit mereu după sintagma ‘Nu-ți crea așteptări de la nimeni’. M-am simțit goală pe interior”. – spunea aceasta în 2012.

Abigail, în vârstă de 49 de ani, și-a schimbat numele pentru a-și crea o carieră pe cont propriu, iar cu timpul s-a obișnuit cu ideea că nu are tată, ba chiar a refuzat să-l mai considere astfel. Abigail Harrison este actriță, profesoară de teatru, cântăreață și compozitoare, iar atunci când avea spectacole în același loc cu tatăl său, acesta nu venea niciodată să o vadă. În prezent este căsătorită, locuiește în Londra și nu are copii. Întrebat de reprezentanții presei dacă are nepoți, Anthony Hopkins a declarat fără urmă de regret: ”Nici nu știu! Oamenii se despart! Famiile se destramă și tu… îți vezi în continuare de viața ta! Oamenii fac alegeri, iar mie nici că-mi pasă. E dur, știu! Dar viața e dură!”

Citește și – Fiul abandonat al lui Florin Busuioc ripostează dur: “De ce, tată?”

Citește și – Feli Donose, despre sarcină: “Nașterea este una dintre cele mai mari frici din viața mea”