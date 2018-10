Bon Jovi revine la București. Care este data concertului și cât costă biletele

Una dintre cele mai apreciate trupe rock din toate timpurile, Bon Jovi, revine la București pentru un concert de zile mari. Jon Bon Jovi (voce şi chitară), David Bryan (clape), Tico Torres (baterie), Hugh McDonald (chitară bass), Phil X (chitară), John Shanks ( coproducător şi compozitor) vor fi prezenți în România în data de 21 iulie 2019, scrie infomusic.

Concertul va avea loc în Piața Constituției, acolo unde trupa s-a întâlnit cu aproximativ 55.000 de oameni și în 2011. „A fost un show incredibil și cu siguranță a meritat așteptarea! Ați fost extraordinari! ” a scris Bon Jovi după concert, pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

Turneul de promovare al albumului „This House Is Not For Sale”, care a debutat în fruntea clasamentelor muzicale din toată lumea, va începe la Moscova în data de 31 mai și va cuprinde 18 țări din Europa: Rusia, Estonia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Germania, Spania, Elveția, Polonia, Belgia, Austria și România.

„Bon Jovi s-a reinventat. Ne-am dat refresh. Sunăm mai bine ca niciodată și ne bucurăm de fiecare minut. Suntem acolo ca o trupă, hrănindu-ne și făcându-ne fanii fericiti. Este timpul nostru, din nou”, a spus liderul trupei, Jon Bon Jovi.

Printre cele 95 de melodii incluse pe playlist-ul turneului se numără hiturile „You Give Love a Bad Name”, „It’s My Life”, „Wanted Dead Or Alive” ,”Bad Medicine” și „Livin ‘On a Prayer”.

Biletele vor fi puse în vânzare începând cu data de 29 octombrie 2018, la prețuri ce variază între 230 de lei și 2,445.65 lei. Vor fi și bilete vândute la prețul promoțional pentru un număr limitat de locuri. Prețul lor variază între 190 și 230 lei.

Bon Jovi este o trupă americană din New Jersey, formată în 1983 de către solistul Jon Bon Jovi, pianistul și clăparul David Bryan și toboșarul Tico Torres. Hard-rock, pop/hair metal, arena rock, pop rock sunt stilurile muzicale caracteristice formației ce a devenit cunoscută în întreaga lume odată cu apariția albumului „Slippery When Wet”, în 1986. După trei decenii de existență și peste 130 de milioane de albume vândute în toată lumea, trupa a fost introdusă anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame.

Sursă foto: northfoto.com