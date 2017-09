Pentru cine a compus Bon Jovi melodia „Always”

„Nu am fost un sfânt în căsnicie. Am avut și eu greșelile mele”, a recunoscut starul rock Jon Bon Jovi, care este căsătorit de trei decenii cu Dorothea Hurley, iubita lui din liceu. Chiar dacă par că au găsit rețeta fericirii, nu doar o dată iubirea lor a fost în pericol să se destrame.

Unul dintre episoade a avut loc în anul 1992, când Bon Jovi filma alături de frumoasa Cindy Crawford videoclipul piesei „Please, come home for Christamas”. S-au apropiat imediat și au împărtășit momente și trăiri care avea să se transforme într-o idilă interzisă.

Nu se știe când a început și cât a durat relația dintre cei doi, fiindcă Cindy era căsătorită la acea vreme cu actorul Richard Gere. Însă niciunul dintre ei nu și-a putut stăpâni emoțiile când s-au reîntâlnit în 1995 la un eveniment.

Conform presei de peste Ocean, hit-ul lui Jon din acel an, „Always”, al cărui refren spune „te voi iubi mereu”, a fost cântat atunci cu gândul la ea. Și că acest cântec ar fi contribuit la divorțul dintre celebrul model și actorul Richard Gere.

Dar Cindy Crawford nu este nici pe departe singura femeie cu care Jon Bon Jovi și-a înșelat soția. Doi ani mai târziu, în 1997, presa zvonea că artistul rock ar avea o relație cu Calista Flockhart. De altfel, el însuși a recunoscut că avea o slăbiciune pentru actriță, motiv pentru care își dorea să joace în serialul Ally McBeal.

În anul 2005, starul rock a avut o aventură cu modelul danez Helena Christensen. Și de data aceasta a primit iertare din partea soției.

„Amândoi suntem din New Jersey. Ne-am născut în acelaşi spital de-acolo, am fost la acelaşi liceu… Acolo am cunoscut-o, acolo unde mi-am petrecut întreaga adolescenţă. Şi în liceu am şi devenit iubiţi“, a povestit Jon despre soția lui.

„E mereu alături de mine, e ca un lipici care ne ţine lipiţi unul de altul”, a adăugat el.

Jon Bon Jovi și soția lui, Dorothea Hurley, sunt căsătoriți de 28 de ani și au împreună patru copii – Stephanie, în vârstă de 24 de ani, Jesse James Louis (22 de ani), Jacob Hurley (15 ani) şi Romeo Jon (13 ani).

Foto – Hepta