Astăzi, Eminem împlinește 46 de ani. Uite cum arăta artistul în copilărie!

Chiar dacă anii au trecut, Eminem pare neschimbat

Marshall Bruce Mathers, alias Eminem s-a născut în Saint Joseph, Missouri. El are descendență scoțiană, engleză, germană, elvețiană și poloneză. Tatăl său a abandonat familia la un an și jumătate de la nașterea lui Mathers, iar mama sa l-a crescut într-o sărăcie lucie. La 14 ani, Mathers a început să cânte rapp și hip hop sub pseudonimul M&M și a scos primul său album alături de o formație numita Bassmint Productions. Odată cu realizarea albumului The Slim Shady EP, și-a luat numele de scenă Eminem și a castigat numeroase premii. Eminem este unul dintre artiștii internaționali cu cele mai mari vânzări din Statele Unite. Revista Rolling Stone l-a clasat pe poziția 82 în topul „The 100 Greatest Artists of All Time” și l-a declarat „Regele muzicii Hip-Hop”.

Eminem a vândut peste 170 de miilioane de albume și single-uri în întreaga lume. Artistul deține propria casă de discuri și un post de radio. În anul 2002, rapper-ul a jucat în filmul 8 Mille. A câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală pentru piesa „Love Yourself”, devenind primul artist rap din toate timpurile care câștigă premiul. Rapper-ul a avut apariții în The Wash, Funny People și în serialul de televiziune Entourage. Eminem a cunoscut-o pe Kimberley Anne Scott în liceu, iar în 1999 s-au casatorit. În 2000, Kimberley a avut o tentativa de suicid și l-a dat in judecată pe Eminem pentru defăimare. Au divorțat în 2001, însă s-au recăsătorit în ianuarie 2006. Nu pentru mult timp, pentru ca în decembrie 2006 au divorțat din nou. Ei au o fiica împreună, Hailie Jade Mathers, născută pe 25 decembrie 1995. În anul 2010, artistul a susținut că nu va mai relua relația cu Kim. El a adoptat alte două fetițe: Alaina Mathers (fiica surorii lui Kim) și Whitney (fiica lui Kim dintr-o alta relație). Cântărețul este și tutorele legal al fratelui său vitreg, Nathan.

Piesa „Love Yourself” are peste 435 de milioane de vizualizări



Sursă foto: Hepta.ro, Facebook

Video: Youtube.com