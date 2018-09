Andreea Marin este pregătită să devină din nou mamă și vorbește despre căsătorie

Andreea Marin este pregătită să facă, din nou, pasul cel mare și să ajungă la altar alături de bărbatul pe care-l iubește. De asemenea, aceasta a mărturisit că nu exclude posibilitatea de a deveni mamă a doua oară.

Andreea Marin a vorbit cu multă sinceritate despre perioada frumoasă pe care o trăiește în acest moment. Cu toate că iubitul său, Adrian Brâncoveanu, este mai mic cu 11 ani decât ea și cu toate că se află la mare distanță, fiind consulul României în Libia, cei doi au planuri mari de vitor: ”Nu va mai fi distanță multă vreme, e necesară acum, pentru că avem niște lucruri de dus la capăt, dar la un moment dat nu va mai exista distanță. Nu avem de gând să ne oprim, nu avem motive să ne oprim. Important este când oamenii găsesc o armonie, când se înțeleg unii pe alții și când există înțelegere. Nu vreau să fac comparații, pentru că nu există comparații. E vorba despre maturitate și despre faptul că am lângă mine acum un om care e trecut prin multe, un om care a construit de la 0 prin forțe proprii, iar oamenii de genul acesta apreciază lucrurile în viață. E o mulțumire pe care o aduc Cerului pentru că am întâlnit un astfel de om. Ne e bine acum și asta e tot. Dacă Dumnezeu vrea să mai fac un copil, așa se va întâmpla. Îmi stă în fire să gândesc pozitiv și să dau la o parte ceea ce înseamnă piedică în viață, cu toții trecem prin lucruri bune sau mai puțin bune. Cred că am lipici la oameni buni!” – a mărturisit Andreea Marin în emisiunea „Agenția VIP”.

Întoarsă de curând dintr-o vacanță pe tărâmuri exotice, Andreea Marin a povestit că a fost alături de familie, dar și de iubitul său: „Am fost în Africa, alături de familia mea, alături de omul drag sufletului meu, am avut 10 zile în care ne-am bucurat unii de ceilalți. Au fost și copiii, căci vara e vară acolo, în adevăratul sens al cuvântului. Bălăceala a fost cuvântul de ordine. Am ales ținute colorate pentru că am zis să mă integrez bine. Fiind împreună cu sora mea, noi cele două gospodine, am gătit în fiecare zi pentru uriași și pitici, 7 la rând. Am fost noi, familia noastră. Când ești plecat departe de țară, îți e dor de bunătățile de acasă. Am fost în Verona, Veneția. Voi lansa un film la sfârșitul acestei luni, un film despre secolul în care trăim, despre viață sănătoasă, pentru că asta aleg să caut, în ultimul timp.”

